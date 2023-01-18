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Cemaziyelevvel

Asrın liderimizin en sevdiği mevzudur, habire tekrar eder, “bu cehape zihniyeti var ya, bunların il başkanları valiydi, biz bunların cemaziyelevvelini çok iyi biliriz” der.

Her mitingde anlatır, “bu cehape zihniyeti tarih boyunca atanmışlarla seçilmişler arasındaki farkı anlayamadı, gençler dedelerinize sorun söylesinler, cehape döneminde valiler il başkanıydı” der.

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E, bakıyoruz…

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Akp milletvekilinin sünnetinde Akp amblemli pasta kesen vali var.

Depremde insanlarımız enkaz altında can çekişirken, bakanların gözüne girmek için “kamuoyunda algı çok iyi” diyen Akp valisi var.

Makam odasına oturur oturmaz bismillah ilk iş, Atatürk'ün fotoğrafını indirtip, Akp genel başkanının fotoğrafını asan vali var.

30 Ağustos resepsiyonunda Onuncu Yıl Marşı yerine Akp'nin seçim şarkısını çaldıran Akp valisi var.

9 Eylül resepsiyonuna katılmak yerine, Akp il başkanının kızının düğününe giden Akp valisi var.

Abd bağımsızlık günü kutlamalarına katılan, İsrail milli günü kutlamalarına katılan, Sudan bağımsızlık günü kutlamalarına katılan, Kuveyt milli günü kutlamalarına katılan, 19 Mayıs kutlamalarına izin vermeyen vali var.

Tarikat şeyhini protokole oturtan vali var.

“Chp'nin kapatılmaması en büyük talihsizlik” diyen Akp valisi var.

Akp'ye oy toplamak için, elektriği, suyu olmayan köylere buzdolabı, çamaşır makinesi dağıtan, valiliğinin depolarında Akp pankartları bulunan Akp valisi var.

“Amerika başkanının karşısında hazır duran başbakan istemiyorum, van münüt diyen başbakan istiyorum” diyen Akp valisi var.

Akp'nin “dev tesisler” olarak duyurduğu toplu açılış töreninde, törenle “yalak” açılışı yapan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra yalak'ın başında konuşma yaparak “bu yalaktan su içen hayvanların süt verimi artacak” diyen Akp valisi var.

Akp'nin dev tesisi olarak “mezarlık hizmet binası” açılışını yapan, mezarlıktaki törende kurdele kesen, “o kadar nezih bir mekan ki, insanın ölesi geliyor” diyen Akp valisi var.

Dev tesis olarak “umumi tuvalet” açılışı yapan, tuvaletin kurdelesini törenle kestikten sonra, tuvaleti inceleyen Akp valisi var.

Sırtını sıvazladığımız köktendincilerin füzeleri Türkiye topraklarına düştüğünde, 22 insanımız hayatını kaybettiğinde, Akp'yi bilimsel (!) olarak savunarak, “bu roketler tabii ki düşecek, havada mı kalacak, yerçekimi var” diyen Akp valisi var.

12 bin yıllık Hasankeyf baraj sularının altında kaldığında “kaybettiklerimizden çok kazandıklarımız var, mesela bu sayede göl kazandık, şehrimiz göle kavuşmuş olacak” diyen Akp valisi var.

Kokteylli tören düzenleyip, icra dairesi açılışını yapan Akp valisi var.

“İcabında sayın valim, atlayacaksın kamyonun şoför mahalline sen gideceksin, kömürü sen vereceksin” lafını duyar duymaz, kamyona atlayıp, götüren, kendi elleriyle kömür torbası taşıyan Akp valisi var.

Devletin valisi olması gerekirken “elbette iktidarın valisiyiz” diyen Akp valisi var.

“Utanılacak sıkılacak bi şey değil, hükümetin valisi olmaktan şeref duyarım” diyen Akp valisi var.

Cila süngeri getirterek, ayakkabısı tozlanan Akp bakanının ayakkabısını silmeye kalkışan Akp valisi var.

Muhalif milletvekilleri tekmeli yumruklu saldırıya uğradığında, linç girişiminde bulunulduğunda, “saldıran kişilerin demokratik haklarını kullandıklarını” söyleyen Akp valisi var.

Disk başkanı'nın coplanmasına “normal” diyen Akp valisi var.

Akp milletvekili aday adayı olup, seçimi kazanamayınca gene vali yapılan Akp valisi var.

Yüzmilyonlarca liraya yaptırılan kayakla atlama kuleleri çöktüğünde “reklamın kötüsü olmaz, tanıtım oldu” diyen Akp valisi var.

Akp'ye şirin görünmek için, iftar sofrasında Coca Cola'yı protesto ederek, Fanta içen Akp valisi var.

Şehrin en önemli meselesi buymuş gibi, ayakta işemenin “itikadımıza ters” olduğunu söyleyen, camilerdeki pisuvarları söktüren Akp valisi var.

İlkokulu ziyaret edip, karatahtaya Türkçe yerine Arapça yazan Akp valisi var.

Akp il başkanından açık açık hediye isteyen… Televizyonda canlı yayında bulunan Akp il başkanına cepten mesaj gönderip, “sayın başkanımızdan bir hediye bekliyorum, mesela bir umre seyahati olabilir” diyen Akp valisi var.

Ekrem İmamoğlu'nun, havalimanında vip salonunu kullanmasını engellemeye çalışan Akp valisi var.

“Ekrem İmamoğlu bana hakaret etti” diyen Akp valisi var.

Koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılara teşekkür edeceğine, “bize yük oldular” diyen Akp valisi var.

Koronavirüsle mücadele toplantısına Akp milletvekillerini davet edip, Chp milletvekillerini çağırmayan, hatta şehirlerin Chp'li belediye başkanlarını bile toplantıya çağırmayan Akp valileri var.

Akp il başkanlarıyla birlikte Ankara'ya gidip, Akp'li bakanları ziyaret eden Akp valileri var.

Akp il başkanıyla birlikte esnaf ziyareti yapan Akp valileri var.

Valilik etkinliğinde Akp'nin seçim sloganını kullanan Akp valileri var.

Akp il başkanıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Akp valisi var.

Devletin konut projesinde kura çekilirken, Akp milletvekillerini ve Akp il başkanını davet edip, muhalefeti çağırmayan Akp valisi var.

Muhalefet partilerine miting yasağı uygulayan Akp valileri var.

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En son…

Akp genel başkanı Muğla'da miting düzenledi, Muğla valiliği sosyal medya hesaplarından mitingin duyurusunu yaptı, Muğla halkı bizzat valilik tarafından mitinge çağırıldı, bilahare, yine valiliğin sosyal medya hesaplarından “endamın yeter” şarkısı eşliğinde, Akp bayraklarıyla, Akp mitinginin klibi yayınlandı.

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Dedelerimize filan sormamıza gerek yok aslında…

Biz bunların cemaziyelevvelini iyi biliriz hakikaten!