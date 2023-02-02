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Derdimi ummana döktüm asumana inledim gözlerim yollarda kaldı gelmedin çok bekledim

Sayın hükümetimizin ilk enerji bakanı Hilmi Güler tee 20 yıl önce müjdeledi.

“Karadeniz'de doğalgaz bulduk” dedi.

“Denizin ortasında doğalgaz aramak çok risklidir ama, biz bu riski göze aldık, bulduk, çok şükür Allah bizi mahcup etmiyor” dedi.

Tee 20 yıl önce “inşallah bu kış kendi doğalgazımızı milletimizin hizmetine sunacağız” dedi.

“Açıkça söylüyorum, 2023 yılından itibaren doğalgaz ithal etmeyen ülke olacağız” dedi.

Sayın medyamız tee 20 yıl önce “Karadeniz'de doğalgaz ateşi yandı” manşetleri attı, “artık kendi gazımızla ısınacağız” manşetleri atıldı.

“Ak parti geldi, memlekete bereket geldi” diye köşe yazıları yazıldı.

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Sonra?

Sonra, sayın hükümetimizin ikinci enerji bakanı Taner Yıldız müjdeledi.

“Karadeniz'de doğalgaz bulduk” dedi.

“Doğalgazımızı denedik, yedi metre alev yükseldi” dedi.

“Dünya devi firmalar burada kuyular açmıştı, bulamamışlardı, çok şükür biz bulduk” dedi.

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Sonra?

Sonra, sayın hükümetimizin üçüncü enerji bakanı Ali Rıza Alaboyun müjdeledi.

“Doğalgazda tüm zamanların arama rekorunu kırdık, milyarlarca metreküp doğalgaz çıkardık, tuz ararken bile doğalgaz bulduk” dedi.

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Sonra?

Sonra, sayın hükümetimizin dördüncü enerji bakanı Berat Albayrak müjdeledi.

“Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz sayesinde artık cari açığı değil, döviz fazlasını konuşacağız, o kadar çok bulduk” dedi.

“Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazla, ülkemizin makus talihini tarihe gömüyoruz,

şanlı bir zafere imza atıyoruz” dedi.

“Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazla sadece kendi ihtiyacımızı karşılamakla kalmayacağız,

doğalgaz ihracatçısı olacağız” dedi.

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Sonra?

Sonra, sayın hükümetimizin beşinci enerji bakanı Fatih Dönmez müjdeledi.

“Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazla, Türkiye'deki tüm konutların 30 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacağız” dedi.

“Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı evlere bağlıyoruz, mart sonuna kadar herkes mutfağında kullanabilecek” dedi.

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Sonra?

Sonra, asrın liderimiz müjdeledi.

“Karadeniz'de dünya dengelerini değiştirecek miktarda doğalgaz keşfettik” dedi.

“Karadeniz'de bir trilyon dolarlık doğalgaz bulduk” dedi.

“Karadeniz'den sonra Doğu Akdeniz'de de doğalgaz bulacağız, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanlar kapımızda sıraya girecek” dedi.

“Biz çalışıyoruz, yatmıyoruz, cehape zihniyeti sadece yalan üretir” dedi.

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Sonra?

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Karadeniz'de 30 yıl yetecek kadar gaz bulduk, Karadeniz gazını mart sonunda mutfaklara bağlıyoruz diyen enerji bakanımız dün izah etti.

“Umman'dan doğalgaz alacağız, 10 yıl boyunca alacağız” dedi!

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Ummadığımız yerden gaz çıktı yani.

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Hamdolsun ki, bir trilyon dolarlık gazımız var.

Gazımızı bir trilyon dolara satarız, Umman'ın parasını rahat rahat öderiz gari!