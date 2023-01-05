PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ekrem İmamoğlu’nu yarışarak geçemezler

Ekrem İmamoğlu'yla uğraşıyorlar.

Çünkü…

Lafı hiç eğip bükmeyelim.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 25 yıldır kaybetmeyen Tayyip Erdoğan'ı şak diye yendi, hem de iki defa yendi.

İstanbul'da 25 yıldır kaybetmeyen Akp teşkilatıyla birlikte, bakanlık, başbakanlık, Meclis başkanlığı yapan Binali Yıldırım'ı yendi.

Akla, mantığa, hukuka, demokrasiye aykırı bir bahane uydurarak, aynı sandığı aynı zarf içinde atılan dört oydan üçünü geçerli kabul edip, birine sahte diyen Yüksek Seçim Kurulu'nu yendi.

Buz gibi kazandığı seçimi iptal ettirmek için, düpedüz yalan olduğunu bile bile düpedüz yalan söyleyen medyayı yendi.

Pontuslu diyen, Pkk'yla anlaşma yaptı diyen, feto plakalı makam aracı kullanıyor diyen, haç şeklinde kolye takıyor diyen, mesciti kapattı diyen, şehriyle metroyla dolaşan sokak köpeği Boji'ye bile kumpas kuran, insanlık tarihinin en ahlaksız kitlesi olan trol ordusunu yendi.

Belediyeye hortum takan tarikatları yendi.

Hepsinden önemlisi…

“Chp kazanamaz” algısını yendi.

“Yenile yenile yenilgiyi kanıksama” duygusunu yendi.

Sadece rakiplerini yenmekle kalmadı…

Şu anki yaşları itibariyle en az 25 yıl boyunca Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek olan gençlerimizi, y-z kuşağının sevgisini kazandı.

★

Çeyrek asırdır bir Ekrem çıksın diye bekliyorduk.

Çıktığı için uğraşıyorlar.

★

Kendi tabiriyle “merdivenaltı soruşturma imahalathanesi” kurdular, toksin üretiyorlar, iftira imalatı yapıyorlar.

Yasalarımızda varolmayan suç icat ettiler mesela, Fatih Sultan Mehmet türbesinde yürürken ellerini arkadan bağladı diyerek, utanmadan soruşturma açmaya kalkıştılar.

Valiye küfretmediği halde, küfretti diye yargıladılar, ceza verdiler.

Yüksek Seçim Kurulu'na hakaret etmediği halde, hakaret etti diye yargıladılar, hapis cezası verdiler, siyasi yasak getirdiler.

Yetmedi, tıpkı Ergenekon gibi, tıpkı Balyoz gibi, alenen kumpas davası kurgulayarak, terör örgütü davası açmaya çalışıyorlar.

Memlekette ne kadar yamuk adam varsa, hepsiyle hatıra fotoğrafı bulunan Süleyman Soylu'yu, adeta Ekrem İmamoğlu'ndan sorumlu bakan olarak atadılar… Suriyeli bombacılar, karanlık oligarklar, kokain baronları, küresel karaparacılar, ithal mafya memlekette cirit atarken, işi gücü bıraktı, Ekrem İmamoğlu'yla uğraşıyor.

Nizami kurallarla yarışarak geçemeyeceklerini biliyorlar; aklını meşgul etmek için, çalışmasını engellemek için, mümkünse görevden almak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.

Chp seçmenini tıpış tıpış Ekmelettin faciasına sürükleyenlerin elini güçlendirmek için, muhalif medyaya rutubet gibi sızan mutantları kanaat önderi haline getirebilmek için her şeyi yapıyorlar.

★

Çünkü…

Lafı hiç eğip bükmeyelim.

Asrın liderimiz biliyor ki, Ekrem İmamoğlu'nu yenemez.

İstanbul'da iki defa denedi, ikisinde de yenildi.

Türkiye genelinde denenirse, yine yenemeyeceğini biliyor.