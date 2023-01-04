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Küfe endeksi

Tüfe endeksine göre yükselen enflasyon, Küfe endeksine göre düştü.

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Enag mesela, Tüfe'ye göre hesaplıyor, yüzde 138 çıkıyor.

Tüik, Küfe'ye göre hesaplıyor, yüzde 64 çıkıyor.

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Çünkü ne demişti asrın liderimiz… “Sırtında küfe olmayanlar bol keseden atıp tutuyor ama, bizim sırtımızda küfe var” demişti.

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Matematiksel olarak izah edersek… Karadeniz'de bulduğumuz bir trilyon dolarlık doğalgazımızı, her seçim öncesinde fışkıran gravitesi en yüksek petrolümüzle çarpıyorsun, elde ettiğin rakamı yerli otomobilimiz Togg'un ihracat gelirine bölüp, kur korumalı mevduat hesabımıza ilave ediyorsun, en başta tutturduğum sinek 2'liyi desteye karıştırıyorsun, ne etti canım kardeşim? Yüzde 64.

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Farzedelim memursun…

Tüfe'ye göre hesaplanırsa en az yüzde 50 zam alman lazım.

Küfe'ye göre hesaplayıp, epistemolojik kopuşu heterodoks yaklaşımla topladığında neye denk geliyor senin maaş?

Anca yüzde 25'e.

Güle güle harca, iyi günlerde.

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Veya emeklisin…

Asrın liderimizin sırtındaki küfede, ceplerine 200 milyar dolar doldurulan yandaş müteahhitler var, şimdilik 100 milyar dolar harcanan Suriyeliler var, makam uçakları var, saraylar var, Katar emirinin annesi var, kestane ballı manda yoğurdu var.

E, sana yer kaldı mı küfede?

Kalmadı.

Herkes artıdayken emeklinin ekside kalmasıdır, Küfe endeksi.

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(Bizden önce buzdolabı yoktu, bu yıl Ay'a gidiyoruz, Almanya bizi kıskanıyor deniyorsa, kredi notumuz Uganda seviyesine düşmüşken dünya lideriyiz deniyorsa, 2002'den beri habire şahlandık, şaha kalkıyoruz, şahlanıştayız deyip, 2023'te şahlanacağız diye halay çekiliyorsa… O ülke zaten çoktan küfelik olmuş demektir.)

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Üretici fiyat endeksi, Üfe.

Tüketici fiyat endeksi, Tüfe.

Küfredici fiyat endeksidir, Küfe.

Askıda ekmekle, çıkma sebzeyle, bayat simitle hayatta kalmaya çalışan milletin suratına adeta küfreden endekstir!