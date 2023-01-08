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Orta gelir grubuna taksitle konut öyle mi?

Sayın hükümetimiz Norveç halkının orta gelir grubu için konut kampanyası başlattı.

Aylık taksitleri 25 bin liracıktan başlıyor.

60 bin liracık makul taksitli evler var, 15 senecik ödeyeceksin.

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Sayın hükümetimizin bu mantıklı (!) kampanyası sayesinde, Norveç halkının orta gelir grubundan ev sahibi olmayan kalmaz.

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Bizim orta gelir grubuna gelince…

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İstanbul'da mesela, ucuz ekmek kuyruğunda bekleşen insanlarımızın hemen bitişiğindeki alışveriş merkezinde, mücevher kuyruğu var.

Beş liralık ekmeği üç liraya alabilmek için yağmurda ayazda titreşerek üç saat bekliyorsun… Pırlantalı saat beş milyon lira, mağazaya randevuyla bile giremiyorsun, torpilin yoksa kapısında ağaç gibi dikilerek sıranı bekliyorsun.

Dior kuyruğu var.

Chanel kuyruğu var.

Prada kuyruğu var.

Dayanamadım kuyruktakileri sırayla içeri alan arkadaşa yaklaştım, askıda ekmek var, askıda çanta var mı diye sordum.

Modellerimiz zaten askılı efenim dedi!

İnsanlarımız sardalya konservesi gibi dolaşan metrobüslerde sıkış tepiş istiflenirken, durağın hemen bitişiğindeki alışveriş merkezinin valesinde Maserati, Bentley kuyruğu var, siyah vip minibüsler sanırsın Topkapı-Bağcılar dolmuşudur, o kadar vızır vızır çalışıyor.

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Ya milyonersin.

Ya zilyonersin.

Ortası yok artık.

Ortasını yok ettiler bu ülkede.

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Orta gelir grubuna konut kampanyası filan yapabilmen için, öncelikle memlekette orta gelir grubunun olması lazım.

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Bakın, güya maaşlara zam yaptılar.

Üniversite mezunu memur 12 bin lira, öğretmen 15 bin lira, polis 18 bin lira, uzman doktor anca 24 bin lira alacak.

Kuruşuna dokunmadan maaşını komple taksit olarak ver…

Orta gelir kampanyasından kümes bile alamıyorsun!

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Türkiye'de daha önce de ekonomik krizler vardı.

Zengin de hep vardı, yoksul da hep vardı.

Ama orta gelir grubunun varolmadığı bir dönem hiç yoktu.

Orta gelir grubu yok oldu, yok edildi.

Maaş ve servet uçurumu, ucuz ekmek kuyruğuyla mücevher kuyruğu arasındaki oksimoron boşluk kadar derinleşti.

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Evlatlarımızı emanet ettiğimiz öğretmeni, canımızı emanet ettiğimiz doktoru polisi bile alt gelir grubunda yaşatacaksın… Sonra utanmadan, orta gelir grubuna taksit müjdesi diyeceksin öyle mi?

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Sizin yüzünüzden gelir seviyemiz düştü diye, zeka seviyemiz de mi düştü?