PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Paris metrosu

Asrın liderimiz izah etti…

Paris metrosunun damı akıyor.

★

Çünkü…

★

Türkiye'nin nüfusu 85 milyon.

Türkiye'de sadece 9 milyon kişide pasaport var.

O pasaportların sadece 4 milyonu aktif kullanılıyor.

Yılda sadece 1 milyon civarında pasaport sahibi yurtdışına çıkıyor.

★

Yani?

76 milyon kişi ömrü boyunca Edirne'den dışarıya adım atmış değil!

★

Pasaport sahibi olanların çok önemli bölümü, pasaportlarını sadece umreye gitmek için veya hacca gitmek için kullananlar.

★

Yurtdışına gittim diyenlerin çok çok önemli bölümü, sadece Almanya veya Irak'taki akrabalarını ziyarete gidip, başka ülke görmeyenler.

★

Yoksulluk öylesine derin ki, içinden deniz geçen şehir İstanbul'da denizi hiç görmemiş 300 binden fazla çocuk yaşıyor, sivil toplum örgütleri denizi görmeyen çocuklar için vapur turları düzenliyor.

Üsküdar belediyesi mesela, özel tekne organize etti, Boğaz görmemiş Üsküdarlılara Boğaz'ı gezdiriyor…… Boğaz görmemiş insanlarımızın var olduğu Üsküdar, Boğaz'a sıfır!

Hayatı boyunca doğup büyüdüğü şehirden başka şehir görmemiş milyonlarca insanımız var. Şehri boşver… İstanbul'da Ankara'da, hayatı boyunca yaşadığı ilçeden başka ilçe görmemiş kadınlar var.

Hiç unutmuyorum, İzmir Fuarı için İzmir genelindeki ilkokullarda “benim fuarım” konulu masal yarışması düzenlenmişti, İsmail adında bir evladımız “benim fuarımın ağacı” isimli masalıyla birinci seçilmişti, ödül töreninde herkes ağlamamak için dudaklarını ısırıyordu, çünkü rengarenk bir hayal dünyasına sahip olan İsmail'in masalı gerçekten büyüleyiciydi ama, İzmir'de oturan İsmail aslında fuarı hiç görmemişti, ailesi bir kez olsun fuara götürmemişti.

★

Avrupa'yı görmesinden vazgeçtik, Trakya'yı kaç kişi gördü?

★

Televizyon ekranlarında Türkiye'nin dünya lideri olduğunu anlatıp, Türkiye'nin hangi yarımkürede olduğunu bilmeyen yorumcular var.

Türkiye'nin kaç coğrafi bölge olduğunu bilmeyen yorumcular var.

★

E hal böyle olunca, mitinglerde rahat rahat anlatıyor tabii…

Almanya'da market rafları boş.

Fransa'da ekmek kuyrukları var.

Avrupa yiyecek bulamıyor.

İngiltere'de benzin yok.

İskandinav ülkeleri iflas etti.

Köprülerimiz havalimanlarımız sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın, yatırım ve üretimdeki gidişatımızı görünce şok oldular.

Paris metrosunun damı akıyor.

★

Paris metrosuyla şehrin tamamında canın nereye isterse oraya gidersin, bizim metroyla metro nereye gidiyorsa anca oraya gidersin.

Üstelik sadece şehirle de sınırlı değil…… Paris'te metroya inip, Londra'ya gidebilirsin, Paris'ten binip, Roma'da inebilirsin.

Paris'teki metro.

Bizimki milimetro.

Ama kime

anlatıyorsun?

★

Ahalinin dünyayı bilmediğini gayet iyi biliyor, rahat rahat anlatıyor.

New York metrosuna çığ düşüyor dese…

Eyoo diye alkışlarlar.