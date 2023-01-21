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Seçim günü anneler günü

14 Mayıs seçim günü……

Anneler günü.

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14 yaşındaki evladı Berkin'i ekmek almaya yollayıp, eriye eriye 14 kilo kalmış cenazesini geri alabilen Gülsüm anne oy kullanacak.

Anca it sürüsü gibi kalabalık dolaşarak cesaret bulabilen korkaklar, tek başına kıstırdılar, aslan gibi yakışıklımız Ali İsmail Korkmaz'ı, topluca linç ederek kıydılar… Emel anne oy kullanacak.

Gözünden sakınarak büyüttüğü evladı Murat'ı henüz 14 yaşındayken deniz lisesine emanet edip, kumpasla tıkıldığı askeri cezaevinden tabutla geri alabilen Samiye anne oy kullanacak.

Vatan için gözünü budaktan sakınmayan kahraman evladı Kaşif'i, ilerde eminim “vatana ihanet müzesi” yapılacak olan Silivri'de öldürdüler… Belgin anne oy kullanacak.

Asrın iftirasına uğrayan Ali Tatar'ın gözbebeğini, emanetini büyüten, tek başına büyütmek zorunda kalan Nilüfer anne oy kullanacak.

İktidarın göz göre göre ihmalleri sonucu yaşanan tren katliamında, toplu cinayette, dokuz yaşındaki evladı Oğuz Arda'yı kurban veren, 1658 gündür adalet bekleyen Mısra anne oy kullanacak.

İstihbarat/emniyet gibi kritik makamlara çöreklenen tarikat-cemaat-zırcahil kadrolar yüzünden, liyakatsizlik yüzünden, hayatında bir güvenlik makalesi bile okumamış tipler yüzünden, tıp fakültesi öğrencisi pırıl pırıl evladı Berkay'ı kaybeden, o bombalı saldırıda Berkay'la birlikte ben de öldüm diyen Zeynep anne oy kullanacak.

Basiretsiz yöneticilerimiz bize ait olmayan kirli bir savaşı bize sıçrattığı için, anneler günü hediyesi almak için gittiği Reyhanlı çarşısında havaya uçan Oğulcan'ın, paramparça olmuş bedenine sarılarak, haykıra haykıra ağlayan Fatma anne oy kullanacak.

Tesettür sosyetesinin 40 günlük bebeğe tek taş pırlanta taktığı ülkede… Büyük oğluyla birlikte sokaklarda kağıt toplayan henüz altı yaşındaki küçük oğlu Yücel'in kamyon altında can verdiğini görünce, çaresizlikten saçını başını yolan Zübeyde anne oy kullanacak.

Ay'a gideceğini söyleyen ülke, kendi köylerine bile gidemediği için, köy yolu kardan kapandığı için hastaneye götürülemeyen 1.5 yaşındaki bebeği Muharrem'in ateşler içinde yitip gitmesine şahit olan Halise anne oy kullanacak.

Suriyeliler burada fink atarken, nargile tüttürürken, Suriye topraklarında heba ettiğimiz evlatlarımızın anneleri oy kullanacak.

Asrın liderimize hakaret ettiği gerekçesiyle hapse atılmaya çalışılan, şehit annesi, Pakize anne oy kullanacak.

Gözü dönmüş para hırsıyla bozuk para gibi harcanan, zifiri karanlık grizu dehlizlerinde bile bile ölüme gönderilen madencilerimizin anneleri oy kullanacak.

İşsizlikten hayatının baharında saçları beyazlayan, üniversite diplomasıyla amelelik yapmak zorunda kalan, ataması yapılmadığı için canına kıyan öğretmenlerimizin anneleri oy kullanacak.

Sarayda ejder meyveli smoothieler içilirken, yağmurda ayazda saatlerce ucuz ekmek kuyruğunda bekleşen anneler oy kullanacak, kestane ballı Medine hurmalı manda yoğurtları yenirken, hava karardıktan sonra pazarda çıkma sebze toplayan anneler oy kullanacak.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesini protesto ederken coplanan, yerlerde sürüklenen anneler oy kullanacak.

Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayetlerine dur demek için masum gösteriler yaparken, suratlarına gaz sıkılan anneler oy kullanacak.

“Sürtük” diye hakaret edilen kızlarımızın anneleri oy kullanacak.

Asrın liderimiz “en az üç” diye bağırırken, “çoluğu çocuğu olmayanlar aile nedir bilmez” diye bağırırken, çocuk sahibi olamadığı için kendini adeta suçlu hisseden, vicdanı anne tüm kadınlar oy kullanacak.

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“Anneler günü hediyesi”ni bu defa evlatlar annelerine değil, anneler evlatlarına verecek.

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Seçim günü, anneler günü…

Kadınlar bitirecek bu zulmü.