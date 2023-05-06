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Düello olmaz burada olsa olsa pusu kurulur!

Antalya'daki Phaselis antik kentine tesisler, kafeteryalar inşa etmek isteyen iktidarın bu planına karşı çıkanlar ‘Phaselis'e dokunma' diyerek imza kampanyası başlattı.

On binlerce canımızı yitirdiğimiz deprem bölgesinde yıkılan binaları yapan müteahhitler ve ruhsat verenler unutulmasın, yargılansın diyenler imza kampanyası başlattı.

Hacettepe Üniversitesi'nde vegan menüsü istiyoruz diyenler imza kampanyası başlattı.

Afetlerden sonra kimsesiz kalan çocuklara ne oldu diyenler, siyasi partiler seçim desteklerini çöpe giden afiş, broşür gibi şeylere değil depremzedelere harcasın diyenler imza kampanyası başlattı.

Çocuklar derslere aç girmesin, ücretsiz bir öğün yemek verilsin. Yurt zamları geri çekilsin. Kız istemek, kız almak, kız vermek ifadeleri dilimizden çıkarılsın. Beyincik erimesi hastası 4 yaşındaki Meryem'in ilacı SGK tarafından karşılansın diyenler imza kampanyası başlattı. Meryem için mesela 194 bin 317 insan imza verdi.

Patlamalar sırasında gökyüzündeki kuşlar kalp krizi geçirip ölüyor, tüyleri yanıyor, sağır kalıyorlar bu yüzden havai fişek kullanımı yasaklansın diyenler de imza kampanyası başlattı Change.org'da!

Herkes kampanya başlatabiliyor, karar vericilere demokratik baskı uyguluyor, çözüm için beraber çalışıyor bu platformda.

196 ülkede bugüne değin imzaya açılan 87 bin 369 kampanya başarıya ulaşmış! Yanlıştan dönülmüş, milletin istediği olmuş…

Değişim platformu Change.org 2012'den bu yana Türkiye'de de faaliyette…

İstek şarkıyı söylemediği için sanatçıların öldürüldüğü, idareciye soru soranlara ‘ananı da al git' denildiği, sosyal medyadan gık diyenlerin hapse tıkıldığı memleketimizde bile yüzlerce kampanya başarıya ulaştı bu platformda!

Bugünlerde başlatılan yeni bir imza kampanyası var ve diğerlerinden hayli farklı bir konusu! Şu cümlelerle imza isteniyor…

“Rakip cumhurbaşkanı adayları ortak bir yayın platformunda bir araya gelerek açık oturum yapsın. ABD ve Avrupa ülkelerinde rakip adaylar televizyonlarda karşı karşıya geliyor, tartışıyor. Vatandaşlara ne vadettiklerini anlatıyor. Örneğin Almanya'da her seçimde televizyon düellosu geleneği var! Cumhurbaşkanı adaylarımızın da bir araya gelerek açık oturum yapmasını talep ediyoruz. Sen de bir vatandaş olarak bu talebi destekliyorsan, kampanyayı imzala ve paylaş…”

Baştan söyleyeyim, dünya yansa bu kampanyanın başarı şansı sıfır!

Çünkü daha üç beş gün önce cumhurbaşkanı adayı Erdoğan Sultanahmet Camisi'nin avlusunda yuhalattığı rakip aday için, “Yuh yetmez… 14 Mayıs'ta onları siyasi mevta haline getireceğiz” dedi.

Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum, “2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur” dedi.

AKP genel başkan vekili Binali Yıldırım, “Bu seçim, işgalcilere karşı (işgalciler kimse) istiklal mücadelesi seçimidir” dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a sonsuz destek veren DSP genel başkanı, bırak rakip adayları Erdoğan'ı desteklemeyen herkese, “14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz” dedi.

AKP'den vekil adayı Yakup Kütük anlaşılması güç cümleler kurup, “Allah bizi kafirlere karşı, bize karşı, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, AK Parti'ye karşı birleşmiş olanlara şiddetimizi arttırsın” dedi.

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, tarihini bizzat Erdoğan'ın açıkladığı seçimlerin kaybedilme olasılığı üzerine, “14 Mayıs Batı'nın siyasi darbe girişimidir, bu kadar açık ve nettir” dedi.

Medenice, “Cumhurbaşkanı adaylarımız bir araya gelerek açık oturum yapsın” diyerek Change.org'da kampanya başlatanlar 10 bin imza bekliyor şimdi…

Gözlerin bu denli döndüğü bir ortamda değil 10 bin, 10 milyon imza toplansa bile ‘açık' bir oturumda rakipleriyle tartışmaya gelmez bu lafları söyleyebilen zihniyet!

Kampanyayı imzalamak isteyen imzalasın ama, el alem gibi açık açık düello beklemesin. Çünkü bizde pusu kurarlar ancak. Üstelik güneşli günde bile değil, puslu havada!