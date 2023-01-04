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Emekliler zamlı maaşlarla soğanın cücüğünü yer artık!

Baş ol da istersen soğan başı ol derler… İşte o soğanın dünyadaki ekim alanı büyüklüğünde 12'nci, üretiminde ise 5'inci sırada ülkemiz!

Dünyada kuru soğan verimi ortalama bin 908 kilo iken Türkiye'de verim 3 bin 244 kilogram. Dünya ortalamasının çok üzerinde!

Dünyanın en fazla soğan üreten ilk beş ülkesi ve üretim payları şöyle: Çin yüzde 25, Hindistan yüzde 23, ABD yüzde 3.8, İran yüzde 2.4, Türkiye yüzde 2.3!

Anadolu'da her bölgemizde kuru soğan tarımı yapılıyor ama ekim yapılan alanlar AKP iktidarı ile birlikte yani 2002 yılından itibaren azala azala yüzde 50 azaldı! 2022'de ise kuru soğan üretimi bir önceki yıla göre yüzde 6 düştü!

Türkiye kuru soğan üretiminde kendine yeten bir ülke. En azından şimdilik!

Kuru soğanda kendine yeten fazlasını satan Türkiye'de, fiyatlar ‘saldım çayıra Mevlam kayıra' plansızlığı yüzünden artınca müthiş bir önlem alındı(!) Kendi çiftçimize kızıp Mısır'dan soğan ithal ettik!

İktidar ne yaptığını bilmediği için dünyada bir ilke imza atarak, soğan depolarına baskın bile düzenledi. Yakalanan soğanlara el konuldu!

Tarım Bakanlığı'nın 2022 Soğan Raporu, “Bütün dünyada zengin ve yoksul ayrımı olmaksızın her evin mutfağının vazgeçilmezi olan kuru soğan” diye büyük bir hata ile başlıyor!

Hata büyük… Çünkü, ‘gerekirse soğan ekmek yerim' lafını zenginler kullanıyor artık!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği geçen yıl takip ettikleri 42 ürünün tamamında fiyat artışı olduğunu açıkladı. Fiyatı en fazla artan ürün ise açık ara kuru soğan!

Artış, markette yüzde 315, üreticide yüzde 603!

Memleketin kuzeyi güneyi, doğusu batısı, ortası kıyısı her karış toprağında yetişen, kendimize yeten, kendimize yettiği gibi fazlası dışarıya satılan, üretim açısından dünya ortalamasından çok fazla verim alınan tek ürünü kuru soğanın fiyatı yüzde 315 artmış, üç yüz on beş!

Zincir marketlerde kuru soğanın kilosu kaça? 14 liraya var, 15'e, 20'ye, 24 liraya var.

İstanbul Sebze Meyve Hali'nde ise dün ucuzu 8, pahalısı 10 liraydı!

Bir kiloda kaç soğan olur, altı bilemedin yedi…

Hadi 7 diyelim, soğanın tanesi bir lira 42 kuruştu halde!

14 lira satan zincir markette 2 lira, 24 liradan saraylara layık soğan satışı yapan yerde ise tanesi 3 lira 42 kuruş!

Her nedense uçuyoruz, kaçıyoruz diyenler dünyada örneği olmayan beceriksizliklerine ise tek kelime etmiyor.

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Dün memur, memur emeklileri, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı bir rakamda, iktidarın emrine amade TÜİK'in açıklayacağı enflasyondaydı.

Sürpriz çıkmadı.

Aslında ‘enflasyon sıfır' bile diyebilirlerdi ama ‘düşecek' diyerek öngörüde(!) bulunan dünya liderimiz yalancı çıkmasın diye enflasyonu özenle düşük çıkardılar(!)

Yersen…

Düşük enflasyon üzerine sarayın yüce gönüllülüğü, yüksek takdiri, lütfu ile yüzde 25 zam müjdesi(!) verildi memurlara, emeklilere.

Zam yüzde 25 değil de yüzde 100 olsa kaç yazar?

Aşık Mahzuni Şerif gibi söyleyelim anlaşılsın… Yiğit muhtaç olmuş tanesi 2 liradan kuru soğana!

Bilmem söylesem mi söylemesem mi notu… Soğanın tanesi 2 lira olunca aklıma geldi. 2017 yılında Muş'ta konuşan Erdoğan gururla, “15 yıl önce paralarımızda bol sıfırlar var mıydııı? Biz bu sıfırları attık mııı? Tuvalete bir milyona gidilen günler vardı. Sıfırları attık bir liraya gider hale getirdik” demişti. Teşekkürler valla, sıfırları hela parasından atarken her evin ihtiyacı soğana eklediniz tanesi 2 lira oldu. Zamlı maaşla emekliler soğanın kendisini bırakıp bol para yüzünden cücüğünü yer artık!