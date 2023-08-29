PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzin…

Kısa bir mola için izninizi istiyorum…

Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı… Biz bu köşede yokuz ama Türkiye Cumhuriyeti ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk daima var olacak.

Büyük önderimizin bu fotoğrafı 30 Ağustos 1924 yılında Dumlupınar'da, zaferden iki yıl sonra çekildi. Atatürk o gün orada zaferin nasıl geldiğini anlattı ama yetinmedi bununla, zaferin nasıl devam edeceğinin yolunu da gösterdi. Günümüz Türkiyesi'ne hiç uymasa da şunları dedi o derme çatma kürsüden…

“Efendiler! Yüzyıllardan beri Türkiye'yi yönetenler çok şeyler düşünmüşlerdir; fakat yalnız bir şeyi düşünmemişlerdir: Türkiye'yi! Bu düşüncesizlik yüzünden Türk vatanının, Türk milletinin uğradığı zararları ancak bir şekilde giderebiliriz. O da artık Türkiye'de Türkiye'den başka bir şey düşünmemek.

Efendiler! Milletimiz burada belirlediğimiz büyük zaferden daha önemli bir görev peşindedir. O zaferin anlaşılması milletimizin iktisat alanındaki başarılarıyla mümkün olacaktır. Bilirsiniz ki, ekonomik açıdan zayıf bir yapı fakirlikten kurtulamaz, kuvvetli bir uygarlığa, refah ve mutluluğa kavuşamaz, sosyal ve siyasal felaketlerden yakasını kurtaramaz!

Efendiler! Gerçek ortaya çıkınca yalan ortadan kalkar. Boş sözler, uydurmalar kafalardan çıkarılmalıdır…