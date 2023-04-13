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Memleketi 21 yıldır uzaylılar yönetiyormuş!

AKP Genel başkanı kendilerinden önceki yönetimin ipliğini pazara çıkardı! Türkiye'yi yıllardır idare edenleri isim vermeden hedefine ve de seçim beyannamesine alan Erdoğan, halkın kendilerini seçmeleri halinde yapacaklarını tek tek sıraladı.

Beyannamenin can alıcı bölümlerini sizler için derledim!

Önceki iktidar tarafından çözüm süreci kapsamında 2013'te okullarda okutulmasına son verilen, “Türküm, doğruyum, çalışkanım / İlkem: Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, milletimi özümden çok sevmektir. / Ülküm: Yükselmek, ileri gitmektir. / Ey Büyük Atatürk! / Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. / Varlığım Türk varlığına armağan olsun. / Ne mutlu Türküm diyene” şeklindeki Andımız konusuna da isim vermeden değinen Erdoğan eski iktidarlara kapak olacak bombayı patlattı: Eğitimde müfredata Değerler Eğitimi entegre edeceğiz!

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Beyanname, “AFAD depremde neredeydi, koordinasyon sıfırdı… Orman yangınlarına neden müdahale edilemedi” diyerek mevcut iktidarı suçlayanların hislerine tercüman oluyor. Erdoğan iktidara geldiklerinde yapılacakları şöyle sıralamış: AFAD'ın yetki ve sorumluluklarını insan gücü kapasitesi ile orantılı, daha uyumlu ve etkili bir koordinasyonu sağlayacak şekilde güçlendireceğiz… Orman yangınları için hava ve kara taşıtlarının sayısını optimum düzeye çıkaracağız!

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Ahbap gibi sivil toplum kuruluşlarının çabalarını engelleme girişimlerine de isim vermeden değinen Erdoğan, “STK'ların kapasitesini geliştirmek üzere destekler sunacağız. Kamu, özel kesim ve sivil toplum işbirliğini düzenleyeceğiz” diyor!

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Yıllardır ne olursa olsun tek bir sorumludan hesap sorulmaması konularında hassas olan millet Erdoğan'la umutlandı! Çünkü beyannamede, “İnsanımızın hayatına mal olan ihmal ve kusur iddialarında şüpheli konumda olan kamu görevlileri için idareden soruşturma izni alınması usulünü kaldıracağız” deniliyor!

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AKP beyannamesinde önceki iktidarların yaptıklarının tam tersi var! Mesela Boğaziçi Üniversitesi'ne indirilen atama rektörlere aylardır tepki gösteriliyordu. Atamayı yapanlar da tepki gösteren öğrencilere, “Siz öğrenci misiniz, yoksa rektörlük binasını işgale kalkışan terörist misiniz” diye kızıyordu. Beyannamede ‘o iktidara' ders verildi: Devlet üniversitelerinin idari yapısında değişikliğe gidecek, mütevelli heyeti oluşturulmasına imkan sağlayıp üniversite özerkliğini artıracağız!

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Yıllardır yazılı sınavlardan tam puan alan başarılı gençler iş mülakata gelince her nedense eleniyordu. Erdoğan iktidara gelir gelmez, “Kamuda mülakat sistemini kaldıracağız” diyor beyannamede!

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Binlerce gencimiz önceki yönetim döneminde düşüncelerini paylaştıkları için mahkemelerde süründürülmüştü. Erdoğan bu konuyu da çözme sözü verdi: Fikri ve vicdanı hür gençler olarak onların özgürlüklerini ve kendilerini ifade imkanlarını destekleyeceğiz!

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Önceki iktidarın son 5 yılda uyguladığı tek adam yönetimi eleştirilmişti. Erdoğan iktidara gelmeleri halinde, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini restore edeceğiz” dedi!

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Mevcut iktidarın ekonomi yönetiminin öngörülemez olduğu, şeffaf olmadığı iddia ediliyordu. Erdoğan ‘öngörülebilir, şeffaf ekonomi yönetimi' sözü verdi!

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Beyin göçü ve doktorların yurt dışına gitmeleriyle ilgili, “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” diyen önceki iktidara yanıt yine Erdoğan'dan geldi: Beyin göçünü tersine çevireceğiz!

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İşbaşındaki iktidarın bir türlü yenemediği enflasyon konusunu da beyannamesine alan Erdoğan, “Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz” diye söz verdi!

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Memleketi yönetenler eyyy AİHM, eyyy BM diyor ayar veriyordu. Erdoğan iktidara geldiklerinde ne yapacağını yazdı beyannameye: Başta AİHM ve BM İnsan Hakları Konseyi olmak üzere uluslararası insan hakları mekanizmaları ile işbirliğimizi geliştireceğiz!

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İktidar koltuğunda oturanların liyakati hiçe sayan hakim ve savcı atamaları pes dedirtiyordu. Erdoğan seçimi kazanmaları halinde, “Hakim ve savcıların atama, nakil ve terfi sistemini objektif ölçütlere dayalı ve liyakat esaslı olarak geliştireceğiz” dedi!

Uzuuun seçim beyannamesinde daha fazlası var, seçebildiklerim bunlar…

Türkiye'yi 21 yıldır uzaylılar idare ettiği için memleketi kurtarsa kurtarsa Erdoğan'ın beyannamesi kurtarır artık!

En çarpıcı ve de ağlanacak halimize güldüren maddeyi sona sakladım…

Yıllardır çığrından çıkan ekonomiye, adaletsizliklere, işsizliğe, bırak yoksulluk sınırını açlık sınırına mahkum edilmeye, enflasyona, kayırmalara, umutsuzluklara karşı ‘az sabır, sık dişini' denilenlere, dişini sıka sıka ağzında diş kalmayan millete beyannamede şahane bir müjde var.

Seçimi Erdoğan kazanırsa, aile diş hekimliği uygulaması hayata geçirilecekmiş!