PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mesaj!

Kader seçimi yapılacaktı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran CHP'nin idarecileri ne yaptı?

Altılı masayı kurdu!

Gelen tepkilere, kendi gücününüze güvenin, hiç olmazsa sizin gibi düşünenlerle yol yürüyün diyenlere ne denildi?

Birleşe birleşe kazanacağız!

Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken ne yaptılar?

Memleketin 5 yılını daha altın tepside sunmayın uyarılarına kulak tıkayarak, Erdoğan'ın en fazla çekindiği İmamoğlu ya da Yavaş yerine, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdiler!

Milletvekilliği adayları belirlenirken ne yapıldı?

‘Bize oy veren yurttaş ne düşünür' denilmedi, ömrünü CHP'ye adayan isimleri pas geçerek bol keseden vekillik dağıtıldı ona buna!

Seçimin ilk turundan önce vaat neydi?

Sana söz yine baharlar gelecek!

İlk tur bitti. CHP'lilerin oyları ile seçilen 40 vekil küçük partilere, Meclis'teki çoğunluk öbür ittifaka gidince hangi vaat çıktı ortaya?

Vallahi billahi Suriyeliler'i gön-de-re-ce-ğim!

Daha önce yazmış, alırken kazanılır demiştim…

İttifaka alınacaklara karar verilirken kaybedildi!

Cumhurbaşkanı adayı kararı alınırken kaybedildi!

Masadakilere rüyada görülmeyecek sayıda milletvekilliği verilmesi kararı alınırken kaybedildi!

Gerçek hassasiyetler yerine nasıl gerçekleştirileceği belli olmayan vaatlere karar verilirken kaybedildi.

Alınan kararlarla ilk turda kaybedilenler kabak gibi ortadayken, oy verenlere ‘15 günde ne değişti, kafanıza saksı mı düştü' dedirten söylem değişikliğine gidildi. İlk turda sandığa gidenler de kaybedildi!

★★★

Seçim bitti ya… Sandığa gidip oy attıklarımız sosyal medya hesaplarından, kürsülerden bize mesaj atıyor şimdi…

Kemal Kılıçdaroğlu çıktı kürsüye, “Bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız” dedi.

Erdoğan Kısıklı'da otobüsün üstünden seslendi. “Kazanan 85 milyon” falan derken rakibini yuhalatarak geleceğe dair mesaj verdi!

Muharrem İnce Twitter'dan mesaj attı: “Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, memleketin dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmesinde kolaylıklar dilerim. Şimdilik bütün muhalefeti nerede yanlış yapıyoruz diye kafa yormaya davet ediyorum.”

Ekrem İmamoğlu sosyal medyasından videolu mesaj yayınladı, “Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Yolumuz uzun, gençliğimiz var. Bana inanın, her şey çok güzel olacak” dedi.

21 yılda 17 seçim kazanmasına, üçüncü kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasına rağmen milletin karpuz gibi ikiye bölünmesinden zerre endişe etmeyen dünya liderinden, sayısını unuttuğu seçim ve de geri gelmez zaman kayıplarına rağmen ‘buradayız' diyen Bay Kemal'e, İmamoğlu'ndan İnce'ye mesajın bini bir para!

En komik mesaj, “Kemal Bey yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi” deyip gülen yüz emojisi patlatan Binali Yıldırım'dan gelirken; gereği yapılır mı bilemeyiz ama galiba en doğrusunu, “Milletin verdiği mesajı aldık” diyen Meral Akşener söyledi!

Sahi, millet bu seçimde mesela Erdoğan'a hangi mesajı verdi?

Borca battık, ucuz ekmek, bir kilo et için kuyruktayız, meyveyi tane ile alabiliyoruz, dünyada itibarımız yerlerde vize bile vermiyorlar bize, 30 milyonumuz devlet yardımıyla ayakta, iş aslanın poposundan çıkıp gitti, kiralar arşa çıktı, ev almak hayal ama olsun, ‘sürünmeye' aynen devam mı dedi?

Ya da 2010 yılından beri CHP'nin başında olan Kılıçdaroğlu'na. “Süper kaybediyoruz fakat dimdik ayaktayız. Girdiğiniz 10 seçimi kaybettiniz. Her seçimde umudumuz kırılsa da çok teşekkür ederiz. Hiç bozmayın, etrafınızdaki tayfa ile aynı sularda gemi yüzdürmeye devam, milim değişmeyin” mi dedi?

Madem gün mesaj verip alma günü, bir mesaj da ben atayım o zaman… Neden kaybettiğini öğrenmedikçe asla kazanamazsın!