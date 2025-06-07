Alparslan Türkeş, vefatına kadar MHP Genel Başkanlığı görevinde bulunmuştu. İlk eşinden olan oğlu Tuğrul Türkeş halen AKP Milletvekili, ikinci eşinden olan oğlu Kutalmış Türkeş ise bir dönem AKP Milletvekilliği yaptıktan sonra partiyle bağlarını kopardı. Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş ise İYİ Parti Adana Milletvekili olarak parlamentoda bulunuyor.

Ayyüce Türkeş, güncel olaylarla ilgili soru önergeleri veriyor, seçim bölgesi Adana’nın sorunlarını her fırsatta dile getiriyor. Zaman zaman siyasetteki duruşu nedeniyle hedef oluyor. MHP, “Terörsüz Türkiye” için adımlar atarken, bazı AKP milletvekilleri de Öcalan’dan söz ederken, “Sayın Abdullah Öcalan” diyor. Sonra bunu sehven söylediklerini belirtiyorlar. Aslında “sayın” sözcüğü artık yadırganmıyor. Oysa, geçmişte Öcalan’a birisinin “sayın” demesi bile kıyamet kopartırdı.

İSKİLİPLİ ATIF HOCA İÇİN ANI ODASI

Ayyüce Türkeş, yakın dönemde Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in bazı uygulamalarını eleştirmiş, cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı’na şu soru önergesini yöneltmişti:

“Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık Türk devlet geleneğinin son halkası olarak, emperyalizme karşı yürütülen destansı bağımsızlık mücadelesi neticesinde kurulmuştur. Cumhuriyetimizin kurucu kadroları, Türk milletinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını temel ilke edinerek çağdaş, milli ve üniter bir devletin temellerini atmışlardır.

Ancak son dönemde, Cumhuriyetimizin kurucu değerleriyle açıkça çelişen uygulamaların yaygınlaştığı, endişeyle gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde, Cumhuriyet karşıtı faaliyetleriyle bilinen vatan haini İskilipli Atıf adına bir anı odası oluşturulmuştur.

İskilipli Atıf, Millî Mücadele yıllarında Türk milletinin istiklal mücadelesine karşı çıkmış, emperyalist işgalcilerin işbirlikçileriyle aynı safta yer almış bir isimdir. Anadolu’nun bağımsızlığı için mücadele eden kahramanlarımızın aksine, düşmanların ve mandacıların yanında saf tutmuştur.

Bir devlet üniversitesinde, İskilipli Atıf adına anı odası açılması, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine yönelik sistematik ve bilinçli bir ihmalin tezahürüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşlarının ve yüce Türk milletinin binbir fedakarlıkla inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nde, ihaneti ödüllendiren adımların atılması milletin vicdanını yaralamaktadır. Bu bağlamda;

BAKANA 4 SORU

1- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde İskilipli Atıf adına bir anı odası açılması kim / kimler tarafından alınmıştır?

2. Bu kararın alınmasında ve bahse konu odanın açılmasında, üniversite yönetiminin yetki ve sorumlulukları hangi yasal düzenlemelere dayanmaktadır?

3. Bu kararın iptali ve anı odasının kapatılmasına yönelik bir inceleme başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa gerekçesi nedir?

4. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birlik ve bütünlüğüne kastetmiş Abdullah Öcalan, Fethullah Gülen gibi vatan hainlerinin isimlerinin de ilerleyen günlerde gençlerimizi emânet ettiğimiz eğitim kurumlarında bir odaya, salona veya dersliğe verilmemesi adına aldığınız bir önlem var mıdır?

KARARIN GEREKÇESİ

Bu soru önergesi Milli Eğitim Bakanlığı’na ulaşmadı. TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, önergeyi, Ayyüce Türkeş’e iade etti. Bunun gerekçesi yazıda şöyle belirtildi:

“TBMM İçtüzüğü gereğince, TBMM Başkanlığı’na sunulan yazılı soru önergeleri Anayasa ve içtüzük hükümlerine uygunluk noktasında TBMM Başkanlığı’nca incelenmekte ve yapılan değerlendirme sonucunda işleme alınarak gelen kâğıtlar listesinde yayımlanmakta veya sahibine iade edilmektedir.

TBMM İçtüzüğünün ‘Yazılı soru’’ başlıklı 96’ncı maddesinde ‘Yazılı soru, ... kişisel görüş ileri sürülmeksizin; ... bir önerge ile yazılı olarak cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir’ kuralına yer verilmiş olup; bu madde uyarınca yazılı soru önergesi metninde önerge sahibi milletvekilinin kişisel görüşlerine yer verilmemesi gerekmektedir.

ABDULLAH ÖCALAN SORUSU ÜZERİNE

TBMM İçtüzüğünün “Sorulamayacak konular’’ başlıklı 97’nci maddesi kapsamında yer alan yazılı soru önergelerinde sadece belli bir konu hakkında istişari amaçla sorulan soruların Başkanlıkça kabul edilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede ilgide kayıtlı önergeniz incelenmiş ve önergenizin 4 numarasında yer alan ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birlik ve bütünlüğüne kastetmiş Abdullah Öcalan, Fethullah Gülen gibi vatan hainlerinin isimlerinin de ilerleyen günlerde gençlerimizi emânet ettiğimiz eğitim kurumlarında bir odaya, salona veya dersliğe verilmemesi adına aldığınız bir önlem var mıdır?’ sorusunun içtüzük hükümlerine aykırılık taşıdığı değerlendirilmiştir. Dolayısıyla önergeniz, söz konusu soru çıkarıldığı veya yukarıda belirtilen İçtüzük hükümlerine uygun olarak yeniden düzenlendiği takdirde işleme alınabilecektir.”

BU SORUYA CEVAP VERİLMELİ

Ayyüce Türkeş, önergesi Öcalan ve Fethullah Gülen’e “vatan haini” dediği için TBMM Başkanından döndü. İskilipli Atıf Hoca için üniversitede anı odası yapılırken, buna sessiz kalınırken, yakın bir gelecekte Abdullah Öcalan ve Fethullah Gülen’in adı bir yerlere verilirse buna da şaşırmamak gerekir.

Ayyüce Türkeş, TBMM Başkanının içtüzüğe aykırı bulduğu için iade ettiği önergeyi düzenleyip yeniden vermeli. Çünkü, sorusu son derece önemli. Bakalım, bu soruya nasıl cevap verilecek görelim.