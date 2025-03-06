Bugün ülke genelinde bir anket yapılsa ve “Yaşadığınız kent güvenli mi? Evinizde, iş yerinizde huzur içinde yaşıyor musunuz?” diye bir soru sorulsa, sanırım Adana’nın tamamı “Hayır” yanıtı verir.

Çünkü Adana’da halkın yaşadığı kentte yeterince güven içinde olmadığını düşünüyorum.

Çünkü Adana’da pek çok kişi, iş yerlerine korku içinde gidiyor. Hatta kimi yerde insanlar akşam bir mekana ailesi ile birlikte gidip oturmaya korkar oldular.

Nedeni belli.

Bir türlü bitmeyen yasa dışı organize suç örgütlerinin elamanlarının kar maskesini ya da kaskı takarak ellerinde otomatik tabancalarla istedikleri haracı vermeyen iş yerlerine kurşun yağdırdıkları haberlerini izliyoruz.

Gazete ve televizyonların haber bültenlerini, internet medyasının ekranlarını bu haberler süslüyor.

Güvenlik güçleri görevlerini yapıyor yapmasına ama yeterli gelmiyor ki, olaylar, saldırılar bitmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in makamında üst düzey emniyet mensupları bir araya gelerek Adana’yı tartıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan önce Adana’ya gelen Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Asayiş Daire Başkanı Tuğgeneral Murat Evren, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Mustafa Çalışkan, Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz, Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Şükrü Yaman, Terörle Mücadele Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Adana Valisi Yavuz Selim Köşker’in makamında bir araya gelerek kent genelinde yaşanan olayları ele aldılar.

Bu toplantıdan çok önemli kararlar alındığına, güvenlik sorununun ortadan kalkması için her birimin üzerine düşen görevi yerine getireceğine inancımız sonsuz.

Ancak kamuoyunda sürekli konuşulan ve kent gündemi haline gelen bir konuyu aktarmak istiyorum.

Vatandaşlar, Adana’da yaşanan güvenlik sorununun ortadan kalkması için emniyet ve jandarma birimlerinde görev yapan kadroların görev sürelerinin en fazla 5 yıl olması gerektiği, bu süreyi dolduran polis veya jandarmanın başka kentlere tayin edilmesi gerektiği görüşünü savunuyorlar.

Zira 5 yıldan fazla bir kentte kalan güvenlik güçleri, vatandaşlarla çok haşır neşir olunca asli görevini tam anlamıyla yerine getirmekte zorlanıyor. Çünkü ahbap çavuş ilişkileri artınca güvenlik görevlilerinin asayiş olaylarına olan duyarlılığı zayıflıyor iddiasını ortaya atıyorlar.

Elbette görevini yasaların emrettiği şekilde yerine getirenleri ayrı tutuyoruz. Ama sonuçta olan vatandaşa oluyor.

Son aylarda yaşananlar gerçekten hepimizde büyük tedirgin yarattı.

Güvenlik güçlerinin yasadışı bu organize suç örgütlerine dönük daha etkili çalışma yapması bekleniyor.

Adanalılar bir an önce huzur içinde güven içinde yaşayacakları bir kentin yaratılması beklentisinde…