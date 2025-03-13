CHP, son yerel seçimlerde Adana’da, Büyükşehir’in yanı sıra birçok ilçeyi de kazanma başarısını gösterdi.

İmamoğlu, Karataş, Ceyhan, Aladağ,Tufanbeyli, Karataş gibi bir çoğunda yıllardır başarılı olamadığı ilçelerin yanı sıra merkezde Seyhan, Çukurova ve Yüreğir’i kazandı.

Burada Yüreğir’i tam 35 yıl sonra kazanabildiğini söylememiz ve bu başarıyı yakaladığı Ali Demirçalı’yı elbette kutlamamız lazım.

Ancak, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, göreve geldiğinden bu yana Adana siyasetinin tartışmalı ismi oldu.

Açıkçası seçimlerde büyük başarı gösteren Demirçalı'nın belediye başkanlığı döneminde birçok başarılı hizmette bulunmasına rağmen hizmetlerinden çok başka tartışmalı konularla gündeme geldi.

Yani, Demirçalı’nın diğer konulardaki tartışmalı gündemleri aslında Yüreğir’de yaptığı hizmetlerin de üzerini örttü.

Nedir, Demirçalı’nın tartışmalı konuları?

Bir kere Çukurova belediyesi imar usulsüzlüğü ve rüşvet iddiaları, kapsamında Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da aralarında bulunduğu 43 sanık hakkında dava açıldığını söylemeden geçemeyiz. Bu davanın iddianamesinde Demirçalı'nın "rüşvet vermek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasını talep edilmesi başta geliyor.

Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi de günlerce konuşuldu.

İktidar, CHP’li belediyelere kök söktürürken, hemen her gün bir belediye başkanı hakkında tutuklama, soruşturma olurken, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında bile her gün bir dava açılırken, “düğün değil bayram değil” misali Ali Demirçalı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından köşke davet edilmesi çok ilginç ve anlamlı değil mi?

Yani; iktidarın CHP’li belediyelere kök söktürdüğü bir dönemde bir CHP’li başkan, Saray’a davet ediliyor!

Demirçalı’nın söylemine göre Saray’da çok sıcak karşılanıyor!

Ali Demirçalı, burada AKP’ye katılmak için davet aldığını ancak teşekkür ederek partisinde kalmak istediğini söylediğini belirtiyor.

CHP açısından olaya bakarsak, “böyle bir başkan CHP içinde ne kadar güven verici olur, bundan sonra?” diye soran partililer var.

Derken, Başkan kendi meclis üyelerini şikayet ediyor, meclise sarhoş gelmekle itham ediyor!

Diğer yandan, belediye meclisindeki bu üyelerin söylem ve eylemlerini anlaşılmaz olarak niteleyip, “Yüreğir halkının hakkını yedirmeyeceğini” vurgulayarak, sanki bu meclis üyelerinin yasa dışı talepleri oldu iması veriyor. Ama bunu da açıklamıyor.

Bu arada Seyhan Belediyesinin karşısına kendisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın fotoğrafını asarak “Biz biriz” diye yazdırdığını, bu afişe Seyhan ve Çukurova belediye başkanlarının olmamasının da çok tartışıldığını hatırlatalım.

Ne dersiniz?

Bütün bu olan bitenlere bakarak Yüreğir belediye Başkanı Ali Demirçalı’nın tartışılması doğal değil mi?

Bazı gazeteler Demirçalı’nın AKP’ye geçebileceğini yazıyor.

Kulislerde bunlar konuşuluyor.

Mahkeme olayının sayın başkanın tepesinde Demokrasi kılıcı gibi sallandığını ve Demirçalı’nın AKP’ye geçmekten başka çaresinin bulunmadığı söyleniyor.

Her ne kadar Demirçalı, “Ben partimdeyim” dese de…

Bekleyip göreceğiz.

Fakat bugünden belli olan bir şey var ki;

Demirçalı daha çok konuşulmaya devam edecek, bana göre…