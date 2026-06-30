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Sevgili okurlarım bir siyasetçi, hem de kendi alanında kaderin cilvesiyle en yüksek makamlara erişmiş bir siyasetçi kendini bundan daha çok rezil edebilir mi?

Ya da böylesine küçültebilir mi?

Günün birinde bu sorularla karşılaştığınız takdirde sakın şaşırmayın ve hemen yanıt verin.

“Evet, ben böyle birini biliyorum ve adı KK’dır deyiverin!”

Doğru yanıtı vermiş olursunuz...

Çünkü başkanı olduğu ana muhalefet partisini, rakibi Tayyipgiller takımının kucağına böylesine oturtan ikinci bir siyasetçi bırakın Türkiye’yi bir yana, dünyada bile yoktur.

O makama iktidar yargısının butlan kararıyla atanan, arada kalıp sadece ve sadece iktidarın hizmetine giren bu beyefendi acaba neyi amaçlıyor?

Partisini yok etmeyi!

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Kendisine burada ben de haddim olmayarak çeşitli zamanlarda defalarca çağrıda bulunmuştum.

“Beyefendi kendi partinizi bırakın bir yana, şu iktidarla biraz mücadele edin. Ne biçim CHP genel başkanısınız siz? Biraz onurlu davranın, CHP’ye oy vermiş olan milyonlarca insanımızın gözü kulağı olun. Yaptığınız her şeyle, aldığınız her kararla Tayipgillere ve bugünkü iktidara hizmet verdiğinizin acaba şimdi bile farkına varmadınız mı?”

Eğer varmadıysa yuh olsun.

Ama eğer vardıysa yazıklar olsun.

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Yine haddim olmayarak, kamuoyu önünde mutlaka yanıt vermesi gereken sorulara da yazılarımda defalarca yer verdim. İşte size somut bir örnek...

Bu iktidar, partinizin halk tarafından seçilmiş olan çok sayıda belediye başkanını hiç durmadan görevden alıyor. Bu bir siyasi skandaldır. Peki karşılığında siz ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz KK olarak?

Hiçbir şey!

İktidar belediyelerinde dönen dümenleri, yolsuzluk ve rüşvet iddialarını niçin gündeme taşımıyorsunuz?

Bu konuda bugüne kadar o mübarek ağzınızı bir kez açıp konuştunuz mu?

Kendinizi bağımsız ve tarafsız yargıya emanet etmişsiniz, oradan gelecek kararları bekliyorsunuz!

Üstelik ne hikmetse, gelen kararlar da hep sizin lehinize oluyor.

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Derleme toplama bir ekibiniz var...

Siz de dahil bu ekibin Türkiye’de hiçbir saygınlığı olmadığı artık açıkça ortada.

Hem kendinize hem CHP’ye, ama aslında milyonlarca Türk seçmenine bu yolla yazık ediyorsunuz.

Az önce değindiğim gibi siz aslında Tayyipgiller iktidarının kurtarıcı meleği, stepnesi olarak görev yapıyorsunuz.

Aynen Devlet Bahçeli gibi.

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Karşınızda Özgür Özel isimli genç bir adam var. Partiyi onun elinden mahkeme kararıyla almayı şimdilik başardınız.

Genç ve enerji dolu bir lider.

Gün geliyor yağmur altında yürürken sırılsıklam oluyor.

Gün geliyor TOMA’ya tırmanıyor.

Çoğu zaman ses düzeni bile olmadan kentlerde ve kırsal kesimde dolanıyor, bankların üzerinde konuşmalar yapıyor.

Elinde artık parti binaları, otobüsleri, makam araçları ve en önemlisi, para yok.

Ama sonsuz bir enerjiye sahip.

Ya siz!

Hiçbir şey yapamıyor ve oturduğunuz yerden ahkâm kesmekle yetiniyorsunuz!

Allah bozmasın rahatınız iyi, keyfiniz gıcır.

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Sevgili okurlarım, seçimde oy verme aşamasına gelindiğinde ben acaba ne yaparım!..

Bu soruyu kendi kendime sık sık soruyorum, başkalarından da duyuyorum...

Zor bir soru ama açık söylüyorum...

AKP’ye nasıl vermeyeceksem KK’lı CHP’ye de vermem.

Ya kime veririm?

Hele seçim yaklaşsın, kafamdaki düşünceyi sizlere de açıklarım!