Zurnayı, kavalı, curayı, tanburu, davulu, klarneti, kemanı ayrı ayrı çaldıkları halde yine de ana melodide birleşiyorlar. Haberi gördünüz mü? Yüz resimleri ile isimleri yan yana konmuş.

Bakanlık yaptılar.

Milyarlık devlet ihalesi verdiler. Ve gittiler ihale verdikleri holding şirketlerinde yönetici koltuğuna oturdular.

★★★

Ulaştırma Bakanıydı (Cahit Turhan) otoyolu işleten şirkete CEO oldu. Maliye Bakanıydı (Lütfi Elvan) Kalyon Holding yönetim kuruluna alındı. Maliye Bakanıydı (Naci Ağbal) Kazancı Holding’e başkan yardımcısı oldu. Enerji Bakanıydı (Taner Yıldız) adrese teslim oldu. Rönesans Holding’in üst yönetimine girdi.

★★★

Tarım Bakanıydı.

Adı Pakdemirli.

Albaraka’ya alındı.

Ekonomi Bakanıydı.

Adı Zeybekci.

Turkuaz’da yükseldi.

Belediye Başkanıydı.

Adı Mevlüt.

Soyadı Uysal.

Halkbank’ta koltuklandı.

★★★

Bakan yardımcısıydı.

Adı Mahmut Gürcan.

Emlak Yönetim’e yerleşti.

Başbakan Yardımcısıydı.

Adı Nurettin.

Soyadı Canikli.

Albayrak’a can oldu.

★★★

Karayolları Genel Müdürüydü. Adı Abdulkadir. Soyadı Uraloğlu. Genel müdürken, seçim günlerine denk getirip, Rönesans Holding’in yapıp işlettiği yolun işletme süresi ile garantili geçiş araç sayısını artırma teklifi verdi. Kabul edilmedi. Seçim oldu. İktidar partisi kazandı. Genel müdür Abdulkadir, bakan yapıldı. Kabul edilmeyen teklifini bakan olunca uygulamaya koydu. Böylece holdinge halkın cebinden 70 milyar TL aktarılmasının yolunu açtı.

★★★

Adrese teslim kör vicdanlı bunlar; son 24 yılda kendilerinin ve birinci derecede yakınlarının mal varlığı ne kadar, nasıl arttı? Adrese teslim yerleştikleri holdinglerde acaba kaç milyon TL maaş alıyorlar?

★★★

Bu holdingler; yüksek maaşları, primleri, ikramiyeleri, hediyeleri bunlara hangi becerileri, hangi yetenekleri, hangi yeterlilikleri, hangi liyakat karşılığı veriyorlar? Bu sorunun cevabı; bu iktidar seçimler yapılıp gidince mutlaka araştırılacaktır. İktidar değişince; yüz resimleri ile isimleri yan yana konularak; onlara hangi beceriler, yetenekler, yeterlilikleri karşılığı koltuk ve yüksek maaş verildiği tabak gibi ortaya çıkacaktır.

★★★

Tabak gibi…

Açıkça…

Gizlenemez…

Örtülemez…

Son 24 yılın içinde 4 büyük, derin, yoksullaştırıcı, toplumun ahlakını çürütücü kriz yarattılar. Türkiye’yi 24 yıl içinde “kronik kriz hastası ülke” haline getirdiler. “Düşük Kur- Yüksek Faiz- Sıcak Para” programıyla krizden çıkarken bile “ekonominin karnında yine kriz biriktirme” beceresini (!) yüz resimleri ile isimleri yan yana konmuş olanlar gösterdiler.

★★★

Yüksek faiz. Düşük kur. Yetersiz büyüme. Yüksek enerji fiyatı. Yüksek vergiler. Bozulan gelir dağılım. Geçim derdine düşürülen milyonlar. Kapanan fabrikalar. Satılan devlet varlıkları. Büyüyen dış borç. Kapatılamayan cari açık. Yönetici sınıfın soysuz savurganlığı. Kapanamayan yüksek bütçe açığı. Alevlenen enflasyon.

Yolsuzluk.

Hep yolsuzluk.

Adaletsizlik.

Hep adaletsizlik.

Aldatma.

Hep aldatma.

Yalan.

Hep yalan.

★★★

24 yıl içinde dön baba dön debelenerek 4 defa tekrarlanan krizlerin sonuncusundan çıkmak için hazırlayıp uyguladıkları programla ekonominin karnında yine yeni kriz biriktiriyorlar. Holdinglerin patronları, 24 yılda 4 ekonomik kriz yaratan ve ülkeyi 5’inci krize de gebe bırakan bu adamlara niçin adrese teslim koltuk verip yüksek maaşlar ödüyor?

Gizlenemez.

Örtülemez.

Çakarlı araç iş adamının fakat binicisi milletvekili!

İstanbul Avcılar’da bir çakarlı araç ambulanslar için ayrılmış otoparka girmek istedi. Buna hakkın yok dediler. Şoför aracı otoparkın kapısına park etti. Ağza alınmayacak ağır sözler söyledi, gitti. Çakarlı aracın plakasının eski AKP Milletvekili Orhan Miroğlu’na ait olduğu ortaya çıktı. Miroğlu, yaptığı açıklamada aracın iş adamı bir arkadaşına ait olduğunu, plakasının korumalı olarak kendi adına tahsisli yapıldığını ve İstanbul’a geldiği zaman “bu aracı kullandığını” ifade etti. Adrese teslim kör vicdan örnekleri o kadar çoğaldı ki; her yerde kendini ele verir oldu. AKP’li Altındağ Belediye Başkanı, Bolu’da orman içinde kendine özel villa yaptırdı. Belediye de işçi kadrosunda çalışan işçiler; “villa yapılırken bizi orada çalışmaya zorladı. Mecburen gittik. Çünkü gitmeyenin belediyedeki işinden kovulacağı söylendi” diye fotoğraflarıyla paylaşım yaptılar.