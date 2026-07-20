Karga, kekliği taklit etmeye kalkışınca yürüyüşünü bile şaşırırmış. Haluk Levent adlı şarkıcı ‘bağış toplamayı taklit edince’ aklını, fikrini, yürüyüşünü şaşırmış. “Ah! O, en güvendiğimiz insandan böylesine kaba dolandırıcılığı hiç beklemezdik” diyenler bir yanda “Bu adam zaten ahlaksızın, kumarbazın, yalancının, zengin kadın avcısı, sicili bozuk hergelenin (düzenbaz) tekiydi” diye bilmişlik öfkesi satanlar öbür yanda saf oldular. ★★★ Milyarlarca bağış parasını, “Zimmetine geçirdi, kumarda yedi, yiyemediklerini de üç-beş arkadaşının hesabına virmanladı” diyenler ile “Aldatıldım hem kadın gururumu rencide etti hem milyonlarca lira paramı aldı” diye dövünenler aynı görüşte birleştiler. Haluk Levent’in eski can arkadaşı şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, “Haluk, ellerin kırılsaydı da bu kötü alışkanlığa geri dönmeseydin” diye sosyal medyasından ‘beddua mektubu’ yayımladı. ★★★ Bir derneğin bağış toplayabilmesi için kurulduğu kentin valisinden mutlaka izin alması gerekiyor. Yasa böyle. ‘En güvenilir insan’ imajıyla cilalanmış ünlü bir şarkıcı da olsa yasa uygulanmak zorundadır. Haluk Levent, ‘Ahbap’ adlı derneği, 9 yıl önce, 2017 yılında İstanbul’da faaliyete geçirdi. Buna göre Ahbap Derneği’nin doğumuna İstanbul Valisi, bilerek, görerek, inanarak ebelik etti. Kayıtlarda 2017 yılında İstanbul Valisi olarak Vasip Şahin görünüyor. Toplam 7 milyar olduğu söylenen bağışın kaç milyar liralık bölümünü bu dernek, yasal izini olmadan, topladı? Herkes konuşuyor. Vali ise susuyor. ★★★ Ahbap Derneği’nin 2860 sayılı kanuna uygun olarak ‘yardım toplama iznine ait bir izin belgesi veya izin numarası’ var mı? Olsaydı; Ahbap’ın kendi sitesinde yayınlanırdı. 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında 11 kentimizde 53 bin insan hayatını kaybetti, 100 bin insan yaralandı, kentler yerle bir oldu. Bütün ülke insanı ve Avrupa’da, Amerika’da, Asya’da yaşayan vatandaşlarımız, ‘kendilerini depremde yakınları ölmüş ve evleri yıkılmış insanların yerine koydu ve bir duygudaşlık seferberliği’ yarattı. Kimisi kazağını, kimisi paltosunu, kimisi az ya da çok parasın; ‘en güvenilir insan’ ilan edilen Haluk Levent’e, deprem bölgesine ulaştırsın diye, gönderdi. ★★★ Ahbap Derneği’nin kurulduğu kent İstanbul olduğuna göre deprem yıllarında Vali Davut Gül ve sonra Vali Ali Yerlikaya, ‘bu derneğin topladığı bağışları ne yaptığını’ denetime almış olmaları gerekirdi. Ahbap kurulduğu 2017 yılından bu yana 3 İçişleri Bakanı; Süleyman Soylu, Ali Yerlikaya, Mustafa Çiftçi görev yaptılar. Bağış paralarının kumarhanelerde, bahislerde harcanıp tüketilmesi ve kişisel hesapların birinden öbürüne aktarılması, valilerin, içişleri bakanlarının, devletin tüm denetim kurumlarının gözleri önünde yapıldı. Vali Vasip Şahin. Vali Davut Gül. Vali Ali Yerlikaya. Üçü de susuyor. Bakan Süleyman Soylu. Bakan Ali Yerlikaya. Bakan Mustafa Çiftçi. Bu üçlü de konuşmuyor. ★★★ Haluk Levent, Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan ile 7 Haziran 2021 de düzenlenen ‘Vakıf İnsan Yarışması Ödülleri’ töreninde buluşturulup, TV’lere propaganda görüntüsü verildi. Bu görüntüde Cumhurbaşkanı’nın eşi, Haluk Levent’e ‘Ahbap Derneği’ni kurduğu’ için ödül sundu. Haluk Levent de “Gazze’ye yardım yapacağız” diye iktidara şirinlik uzattı. Haluk Levent, ‘2023 yılında Türkiye Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Birliği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla (derneklerle) İlişkiler Genel Müdürlüğü deneticileri tarafından 7 kez denetimden geçirilip tam not’ aldıklarını açıkladı. Halkın dayanışma duygusunu sömüren bahisli, şarkılı, güven salçalı, kumarhaneli dolandırıcılık, valilerin, bakanların, devlet kurumlarının gözü önünde oldu. PORTAKAL SANDIĞI ÜSTÜNDEN Bir çavuşluk anısı! Söylemesi ayıp, övünmek için yazmıyorum. Türkiye deprem acıları içinde kıvranırken ve Haluk Levent’in Ahbap Derneği de ‘halktan topladığı bağışları afet bölgesine ulaştıran melek’ rolü oynarken ben bu köşede Ahbap Derneği’nin topladığı bağışların denetlenip denetlenmediğini, Haluk Levent’in kişisel mali durumunu soran yazı yazmıştım. Yani bir çeşit çavuşluk yapmıştım. Yazının yayınladığı gün Ahbap’tan aradığını söyleyen bir hanım, telefonda; “Biz deprem acısı çeken insanlara umut olmaya çalışıyoruz siz ise bize olan güveni sorgulamaya kalkıyorsunuz” diye azarlayan bir içlenme ses tonuyla konuşmuştu. Ben de ona; “Topladığınız bağış paralarının devletçe denetimi sizin için bir yüz akı olması gerekir” demiştim de “Bu sizin fikriniz...” diyerek telefonu yüzüme kapamıştı haspa!