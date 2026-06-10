Sevgili okurlarım, bu iktidarın amacı aslında CHP’yi bölmek falan değildi. Bu hikaye akıllarından geçse bile açıkça söylemeleri mümkün olmuyordu... Çünkü karşılarında güçlenmiş bir ana muhalefet partisi vardı... Ve AKP-MHP ikilisini geride bırakmayı başarmıştı. Doğrusu ve yanlışıyla bütün anketler aynı şeyi söylüyordu. Özgür Özel atağa geçmiş, sahaya inmeyi başarmıştı. Düzenlediği 100’den fazla başarılı miting de bunun göstergelerinden biriydi. İktidar ortakları bir anlamda paniklemeye başlamıştı. CHP’nin bu gelişmesi nasıl önlenebilirdi... Sonuçta akıllarına bir fikir geldi ve onu denemeye karar verdiler. -“Arkadaşlar tek çaremiz CHP’yi bölmektir. -Bölelim ama nasıl!.. Koskoca bir ana muhalefet partisini bölmek öyle kolay bir iş değil ki... -İçinden böleceğiz. Yaparız, başarırız. Elimizde KK gibi bir koz var. Onu ofisinden çıkarıp aktif siyaset sahnesine süreriz, bize destek olmasını sağlarız. Nasıl olsa bizimle aynı çizgide. -Kabul eder mi? -Niçin etmesin. Önemli olan partide Özgür Özel’e muhalif olan kesimleri KK’nın gölgesinde birleştirmek.” *** Sonuçta iktidarın dediği oldu, KK konuşmaya başladı. Kendisine verilen taktik doğrultusunda konuşuyor, partisini ve partili arkadaşlarını suçluyor, partisinin arınması gerektiğini savunuyordu. Üstelik bu konuda verilmiş mahkeme kararları vardı. O kararlar bunların en büyük destekçisi olarak piyasaya sürüldü. Kurultaylar dahil 13 yıl süren genel başkanlığı döneminde hiçbir seçimi kazanması mümkün olmamış, her seferinde seçmenin karşısına başı öne eğik çıkmıştı. Ortada önemli bir konu daha vardı! Özgür Özel yönetimi şutlandığı takdirde CHP’nin bütün parası ve mal vardığı yeni yönetime kalacaktı. Partinin yüzlerce milyon lirası, bütün binaları ve taşınmazları, araçları, otobüsleri ve her şeyi artık onların olacaktı. Doğrusu çok kârlı bir işti! Tayyipgiller, yandaş medya falan zaten yıllardan beri KK’ya çalışıyordu. Yargının kararları ne hikmetse sürekli olarak KK’dan yana çıkıyordu! Sonuçta KK CHP’ye genel başkan oldu ama Türk Milleti bunu yemedi. *** Dananın kuyruğu aslında dün kopacaktı ve ama kopmadı... Çünkü bu Grup toplantıları işini bir türlü kotaramayan KK ve ekibi Meclis’te toplantı yapmaktan vazgeçmiş ve topu Özgür Özel’e vermişti!.. Mücadeleden yenik çıktığını artık açıkça kabul ediyordu. Herkes gibi, olanları ben de dün ekranlardan izledim. Özgür Özel’in Meclis kapısında binlerce kişi tarafından karşılanması muhteşemdi. Coşkulu bir kalabalık vardı. Ve KK aynı lâfları yine söylüyordu: “Parti olarak arınacağız...” *** Her vesile ile ‘arınmaktan’ söz eden KK, bu konuda bile AKP’nin söylemlerini kullanmaktan hiç utanmıyordu. CHP nelerden arınacak? Partisine bulaşmış olan pisliklerden! Ona göre kurultaylarda oy verip Özgür Özel’i seçen delegelere rüşvet verilmiş ve oyları satın alınmıştı. CHP’li belediyeler ona göre hırsız yatağı olmuştu! Her türlü rüşvet, yolsuzluk ve namussuzluk onlarda idi! Ama bunları sürekli söyleyen şahıs bir gün olsun “Beyler bakın bakalım şu AKP’li belediyelere, oralarda nasıl büyük dümenler döndüğünü görün” dememişti. Gerek kamuda ve gerekse AKP’li belediyelerde neler olduğu onun konusu değildi. Efeliği sadece ve sadece kendi partisi ve geçmişte kendisine oy veren milyonlarca seçmen içindi... Çünkü kendisine Tayyipgiller tarafından verilen talimat böyle idi. *** İktidar yandaşı olmak kolay iş değildir. Kendisi ve ekibi böyle bir ortamda elbette ki onlardan talimat alacaktır. Eğer böyle değilse, yandaş medya nasıl oluyor da kendisine her gün övgüler düzüyor! KK her şeyi yapsın ama bizimle ve geçmiş yıllarda kendisine oy veren milyonlarca insanımızla alay etmesin. CHP’nin başına “Yargı kararlarıyla” el koymaya kalkışmak yerine seçimle gelmeye çalışsın. Bizi aptal yerine koymasın, ayıp oluyor.