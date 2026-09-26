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Ülke inanılmaz akıl almaz kirli sorunlar yumağı ile karşı karşıya. Bu konuları günlük TV ve medya haberlerinden izliyoruz. Ekonomiden başlayarak aklımıza gelen tüm çürümüşlükler bir şekilde çözülebilir. Ama bir konu var ki, tüm bu sorunların önünde !!

“Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısı.”

Bu yapının temeli de eğitim dilidir. Terör konusuyla ilgili komisyon toplantıları nedeniyle cesaretlenen bazı DEM Parti milletvekilleri

“Eğitim dili Kürtçe olsun”

demeye başladılar. Kimsenin kendi dillerini konuşmalarına karşı gelen yok.

Dünyadan örnekler;

İTALYA

Alman, Fransız, Ladino, Sloven asıllı topluluklar kendi dillerini de öğrenir, ama anayasanın 139'uncu maddesine göre eğitim dili İtalyancadır.

FRANSA

Breton, Katalan, Bask, Korsika, Alman, Karayip, Malenezya, Kanak, Guyan, Flaman, Oksitan, İtalyan kökenli topluluklar kendi dillerini de öğrenir, ama anayasanın 2'nci maddesine eğitim dili Fransızcadır.

POLONYA

Alman, Belarus, Ukrayna, Rus kökenli topluluklar kendi dillerini de öğrenir, ama anayasaya göre eğitim dili Lehçedir.

ALMANYA

Danimarka, Slav kökenli Sorblar, Cermen kökenli Frizler, Roman kökenli Sintilerin kendi dillerini de öğrenirler ama eğitim dili Almancadır.

ROMANYA

Macar, Roman, Alman, Türk, Rus kökenli topluluklar kendi dillerini de öğrenir ama Anayasanın 13'üncü maddesine göre eğitim dili Rumencedir.

MACARİSTAN

Bulgar, Yunan, Alman, Hırvat, Sloven, Sırp, Slovak, Ukrayna kökenli topluluklar ana dillerini de öğrenir, ama anayasanın 1'inci maddesine göre eğitim dili Macarcadır.

BREZİLYA

Alman, Hollanda, İtalyan, İspanyol, Japon, Arap, Portekiz, Fransız asıllı topluluklar ana dillerini de öğrenir ama anayasaya göre eğitim dili Portekizcedir.

SLOVAKYA

Macar, Roman, Ukraynalı, Alman, Çek, Rutenyalı, Moravyalı, Polonyalı, Rus, Bulgar, Hırvat topluluklar kendi dillerini de öğrenir ama anayasaya göre eğitim dili Slovakçadır.

MEKSİKA

80 civarında yerli dilin de konuşulduğu Meksika'da, anayasanın 2'nci maddesine göre eğitim dili İspanyolcadır.

iSVEÇ

Finli, Lapon, Roman, Meankieli, Yidiş kökenli topluluklar anadillerini öğrenir ama anayasaya göre eğitim dili İsveççedir.

Norveç

Lapon, Finli, Roman kökenli topluluklar ana dillerini öğrenir ama eğitim dili Norveççedir.

*Yunanistan*

Arnavut, Makedon, Pomak, Türk toplulukların ana dillerini öğrenir ama anayasaya göre eğitim dili Yunancadır.

*Avusturya*

Macar, Hırvat, Sloven, Çek, Slovak, Roman kökenliler ana dillerini öğrenir ama anayasanın 8'inci maddesine göre eğitim dili Almancadır.

*Hollanda*

Cermen kökenli Frizya, Karayip kökenli Papiamento topluluklar ana dillerini öğrenir ama anayasanın 23'üncü maddesine göre eğitim dili Hollandacadır.

*Ukrayna*

Rus, Romen, Macar, Moldavalı asıllı toplulukların yaşadığı ve kendi dillerini konuştuğu, öğrendiği ama Rusya ile savaşın dengeleri alt üst ettiği Ukrayna'da, anayasaya göre Ukraynaca resmî dil ve eğitim dilidir.

*Arjantin*

Alman, İtalyan, İspanyol, Japon, Fransız, İrlanda, Galler, Arap, Ermeni asıllı topluluklar ana dillerini de öğrenir ama anayasanın 3'üncü maddesine göre eğitim dili İspanyolcadır.

*Bulgaristan*

Türk, Ulah, Makedon, Roman, Ermeni kökenli topluluklar ana dillerini de öğrenebilir ama anayasanın 4'üncü maddesine göre eğitim dili Bulgarcadır.

*Danimarka*

Eskimo, Faroe ve Alman kökenli topluluklar ana dillerini de öğrenir ama anayasaya göre eğitim dili Dancadır.

*Hindistan*

1369 farklı dilin konuşulduğu Hindistan'da anayasanın 343'üncü maddesine göre eğitim dilleri Hintçe ve İngilizcedir.

*Filipinler*

Yaklaşık 170 yerel dil konuşulur ama anayasanın 7'nci maddesine göre eğitim dilleri Filipince ve İngilizcedir.

“Türkiye’de ana dil eğitimi hakkı zaten var. Güneydoğuda bir çok ilde kurslar açıldı, kimse çocuğunu göndermedi”. Çünkü ana dil okulda öğrenilmez. Adı üzerinde anadan öğrenilir, ailede öğrenilir. ‘Ana dil eğitimi’ ile ‘ana dilde eğitim’ birbirine karıştırılmasın.

Ama resmi eğitim dili olan Türkçeyi bir kenara bırakır, Kürtçe ana dilde eğitim diye dayatırsanız bu iş dağılmaya gider.

Kaldı ki 50 yıllık terör örgütünün kendisi hala Kürtçeyi örgütün dili yapamamıştır. Örgüt tüm telsiz konuşmalarını ve her türlü yazışmasını Türkçe yapmaktadır. Apo’da açıklamalarını ve konuşmalarını Türkçe yapmaktadır. Çünkü kendisi de Kürtçe bilmemektedir.

Urfalı Kürt Ağrılı Kürt ile Karslı Kürt Bingöllü Kürt ile Hakkarili Kürt Sivaslı Kürt ile Türkçeden başka dil ile anlaşamaz. Bunu çevrenizdeki farklı illerden Olan Kürtlere sorun, göreceksiniz. Çünkü bir tane Kürtçe yok. Kırmançi Sorani Zazaca ve bunlarında birbiri ile anlaşamayacak düzeyde farklı şekilleri vardır. Kırmançıyi Kürtçe yapıp milletleşmek istiyorlar. (Alıntı)

SON SÖZ:

Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı herkes Türk’tür.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI MADDE 66