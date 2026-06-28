A Milli Takım'ın Dünya Kupası macerası üzerine sayfalar yazılır... Ama iki konu bende diğerlerinin bir adım önüne çıktı: Arizona kampı ve Arda Güler'in ABD maçı sonrası yaptığı açıklama.

İlk iş; ortaya çıktı ki TFF'nin "Play-off'tan katıldığımız için burada kamp yapmak zorunda kaldık" dediği Arizona hiç de zorunlu değilmiş. 1-3 milyon dolar arası bir paranın ödenmesi halinde pek tabii sporcu sağlığını yok saymayan, maçların oynanacağı statlar planlanarak bir rota çizilebilirmiş.

Örneğin 2022 Dünya Kupası'nın finalisti Fransa, FIFA'nın sunduğu kamp tesislerini reddedip kendi bütçesiyle Boston'da bulunan Bentley Üniversitesi'nin sahalarını kullandı. Hatta bununla da kalmadı; tesislerin çimlerini, I Grubu'ndaki tek Avrupalı rakibi Norveç ile maçını oynayacağı Gillette Stadyumu'na göre milimetrik olarak dizayn ettirdi. Bunların hepsi paraydı tabii...

Bir de Arda Güler'in, 3-2'lik ABD galibiyetinin ardından uzun süre hafızalardan silinmeyecek röportajı... Maçtan önce kendisi hakkında "Eleştirilerden morali çok bozuldu" diyen muhabire, karşılaşma sonu "Benimle ilgili verilen bilgi yanlış. Eleştiriler haklı. DRAMA YAPMAYALIM" cevabı...

Lamı cimi olmadan gediğine oturtulan bir taş. O kadar olgundu ki; iki mağlubiyetle vedanın ardından "24 yıl sonra burada olduğumuz için gurur duymalıyız" diyenler, "Ülkemizde kötü şeyler çok abartılıyor" diyenler bu sözlerin ardından özür dileyip "halka hak vermek" zorunda kaldı.

21 yaşındaki Arda, 20 saniyedeki sözleriyle turnuva boyunca yapılan onlarca açıklamadan daha fazla sorumluluğu sırtına aldı. 'Abilerinin' danışmanlarına yazdıracağı metinlerin de başlığını verdi...