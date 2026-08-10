Salah müthiş bir karşılama sonunda Trabzonspor’a imzayı attı. Öncesi ve sonrası çok konuşulacaktır, ancak bu transfer bordo-mavililerin Ertuğrul Doğan’ın başkanlığı döneminde kurduğu sistemin tam tersini ifade ediyor.

Trabzonspor’un KAP açıklamasına göre, "Oyuncuya her bir futbol sezonu için 10 milyon avro yıllık ücret ve 7 milyon avro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu Trabzonspor’un uzun zamandır aldığından daha fazlasına sattığı transfer stratejisini tamamen değiştirdiğini gösteriyor. Elbette Premier Lig’de 4 defa gol kralı olmuş, istatistikleri alt-üst etmiş bir futbolcunun gelme ihtimali varsa gerisi teferruattır denilebilir. Satılacak formalardan, kombine satışlarından ve sponsorlardan bunun daha fazlası çıkar düşüncesi olabilir. Ancak bu saatten sonra Trabzonspor yönetiminin yapacağı transferlerin Salah ayarında olması lazım. Oulai, Augusto, Nwaiwu, Batagov gibi transferleri taraftara anlatmak ve ikna etmek daha zor olacaktır.

Belki de Fatih Tekke ile kurdukları 1,5 sezonluk yapılanma sonucunda artık şampiyonluğa oynayacaklarını düşünüyorlar. Sadece Trabzonspor özelinde değil, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyor. İkinciliği ise tarihi bir başarısızlık sayıp her şeyi A’dan Z’ye değiştiriyorlar. Trabzonspor yönetiminin sezon boyunca nasıl bir anlayış izleyeceğini hep beraber göreceğiz.