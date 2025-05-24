Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Emniyet Teşkilatı’nın kendine özgü gelenekleri vardır. Şu günlerde hem TSK’da hem de Emniyet’te yapılmak istenen değişiklikler tartışma konusu oluyor. En çok üzerinde durulan ise “disiplin mesleği” olan asker ve poliste yapılmak istenen düzenlemelerin disiplini bozacağına ilişkin kaygılar...

Cumhurbaşkanı’na, TSK’dan personeli ihraç yetkisi veren madde, son anda torba yasa teklifinden çıkarıldı. Çünkü, böyle bir uygulamanın beraberinde büyük sakıncalar getirdiği biliniyordu. Nitekim, hatanın en azından yarısından dönüldü. Ama rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla değiştirilebilmesine yönelik düzenlemeden geri adım atılmadı.

KONUŞANA YASAK...

Türk Silahlı Kuvvetleri’ni dünyanın en disiplinli ordularından biri yapan temel unsur, köklü gelenekleridir. Bu geleneklerin son yıllarda önemli ölçüde erozyona uğradığını düşünenlerden birisi de bunu cesaretle dile getiren emekli Tümgeneral Rafet Kılıç. TSK ile ilgili görüşleri, Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinin hoşuna gitmeyince, emekli askerlere hemen “Orduevine, sosyal tesislere giriş yasağı” getiriliyor. Emekli asker idare mahkemesine dava açıyor, kazanıyor, hemen ardından aynı ceza yeniden veriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın bu kararları yalnız emekli askerleri değil, onların orduevine girme hakkı tanınan ailesini de cezalandırıyor. Yazın askeri kampa gidecek eşini, çocuğunu da cezalandırıyor. Oysa konuşanlar silahlı kuvvetlerimizi kötülemiyor, kendilerince hatalı gördükleri ya da yapılması gereken düzenlemeleri saygılı bir dille ifade ediyor. Bundan rahatsızlık duyulur mu? Duyuluyormuş! Halen görevde olan komutanlar konuşmayacağına göre kim konuşacak, kim anlatacak? Şehitlerimizi, gazilerimizi de onlar anlatıyor.

SİYASİ ETKİ UYARILARI

Milli Savunma Bakanlığı yalnız emekli askerleri değil, onları televizyona çıkaran ya da gazetelerinde görüşlerine yer veren gazeteleri de kendince cezalandırıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nda her Perşembe günü yapılan Haftalık Basın Bilgilendirme toplantılarına istemedikleri gazetecileri aldırmıyor. Bu konuda verilen dilekçelere cevap verilmiyor. Bunlardan Milli savunma Bakanı Yaşar Güler’in haberinin olduğunu sanmıyorum.

Rütbe bekleme süreleriyle ilgili düzenleme de sakıncaları görülüp torba yasa teklifinden çıkarılır mı ya da TBMM Genel Kurulu’nda farklı bir biçime mi sokulur bilemeyiz. Ama konuştuğumuz askerler yapılan bazı düzenlemelerin beraberinde bazı sorunlar getirdiğine dikkat çektiler. Onlardan bazılarını Rafet Paşa şöyle sıraladı:

- Emir-komuta yapısı zedeleniyor.

- Terfilerde rütbe bekleme süreleri esnetildi.

- ‘Sivil Paşalık’ uygulaması ihdas edildi.

- Kademe atlanarak Kuvvet Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı atamaları yapılabilir hale gelindi.

- Tekliften çıkarılmayacağı öne sürülen, rütbe bekleme sürelerinin Cumhurbaşkanı tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilmesi, en az ihraç yetkisi kadar TSK’nın kurumsal disiplinine zarar verebilir.

- Bu düzenlemenin yasalaşması halinde, zaten uzun süredir siyasi ağırlıklı olan Yüksek Askerî Şûra süreciyle birlikte, yalnızca general/amiraller değil, tüm subaylar için terfi süreci siyasi etkilerden arındırılamaz hale gelir. Bu da ordu içindeki liyakat sistemini zayıflatır ve personeli siyasi tavassut arayışına yöneltir.

EMNİYET’TE DURUM

Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yapılacak değişikliği kapsamlı olarak bu köşede Cuma günü duyurmuştum. Emekli Emniyet Müdürleri Derneği Başkanı İsmail Çalışkan, öngörülen düzenlemeler için şöyle dedi:

“Emniyet Teşkilatı, diğer kamu görevlilerinden farklı olarak hiyerarşik bir düzene sahip disiplin esaslı bir teşkilattır. Yasa değişikliği teklifi hazırlanırken Emniyet Teşkilatından birkaç daire başkanının görüşüyle hazırlandı. Bu haliyle nerdeyse hiçbir mensubunun kabul edemeyeceği bir tasarının kabul edilmesi bu güzide teşkilat mensuplarını yaralayacaktır.

Emniyet Teşkilatında göreve başlayan her rütbelinin vizyonu en üst rütbe olan emniyet genel müdürü olmaktır. Yasa tasarısı çıktıktan sonra hiçbir rütbeli Emniyet Teşkilatında gelecekle ilgili bir hedefi, amacı ve hayali kalmayacak. 2. sınıf emniyet müdürleri tek bir amaçla 1. sınıf olmak istemektedir, o amaç da emekli olduklarında 35 bin TL olan emekli maaşlarının 45-50 bin TL olmasıdır. Halihazırda 70 bin TL olan maaş 1. sınıf olunduğunda 80 bin liraya çıkacaktır.

DNA’SIYLA OYNANMAMALI

Esas sorun emeklilik için bekleyen 1.sınıf Emniyet Müdürlerinin emekli olunca maaşı 45 bin TL’ye düşeceği için emekli olamamasından dolayı rütbe terfilerin yapılamaması. Emeklilik hakları düzeltildiğinde bu sorunun rahatça çözüleceğini değerlendiriyoruz. Bu bağlamda emniyet teşkilatının DNA’sıyla çok sık oynamak, teşkilatın düzenini bozar, telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olur.

Nasıl, emniyet müdürleri vali olarak atanabiliyorsa, şimdi de valileri emniyet müdürü yapmak istiyorlar. Polis Teşkilatını polisler yönetmeli. Yeni düzenlemeler yapılırken, emekli emniyet müdürlerinin de deneyimlerinden yararlanılmalı. Köklü çözüm, Emniyet Teşkilatı mensuplarının devlet memurları çıkarılıp Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda özlük haklarına ilişkin düzenleme yapılırsa bu sorunlar kökten çözülür.”

TSK ve Emniyet ile ilgili yasa teklifleri TBMM’den hangi değişikliklerle geçecek. Bekleyelim, görelim.

(NOT: Saygı Öztürk, bugün Eskişehir Kitap Fuarı’nda Doğan Kitap standında okurlarıyla buluşacak.)