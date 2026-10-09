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Ataşehir Belediye Meclisi, 10 Ekim’de ikinci kez başkan vekili seçimi için toplanacak.

Ataşehir, kurulduğu 2009’dan sonra ilk kez AK Parti rozeti takabilir.

Elinizi vicdanınıza koyun, söyleyin...

AK Parti, Ataşehir’i kazanmış mı olacak?

Herkes biliyor ki bu bir çökme operasyonudur.

Üsküdar, Adalar, Ataşehir

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, 22 Nisan’da rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarından tutuklandı.

Başkan vekilliği seçimini Murat Güneş kazandı.

Güneş, CHP’nin 25 üyesinden 23’ünün oyuyla seçildi.

CHP’li 2 üye AK Parti ile hareket etti.

Aylar geçti.

İlk önce Üsküdar...

Sonra Adalar el değiştirdi.

Şimdi Ataşehir için çanlar çalıyor.

Sözcü’de 2 Ekim’deki yazımda sıranın Ataşehir ve Beyoğlu’na geldiğini ifade etmiştim.

Ataşehir’de karanlık senaryoların konuşulduğunu kaydederek, şunları yazmıştım:

“Başkanvekili Murat Güneş’in de dahil edildiği bir operasyonun olacağından ya da Adalar’daki gibi Güneş’in istifa etmek zorunda bırakılacağından söz ediliyor.”

6 istifa

Yazdığım gibi gelişti her şey.

Geçen hafta CHP’li 6 belediye meclis üyesi istifa ederek, AK Parti’ye katıldı.

Biri de İBB Meclis üyesi olan Oğuz Sarul’du.

İstifadan önce Ataşehir Belediye Meclisi’ndeki tablo şöyleydi:

CHP-Yeni Parti: 25

Cumhur: 12

İstifadan sonra CHP-Yeni Parti 19’a düşerken, Cumhur 18’e çıktı.

Geriye Başkanvekili Murat Güneş’in çekilmesi kalmıştı.

Güneş, geri adım atmadı.

1 Ekim’de şu paylaşımı yaptı:

“Ataşehir’de seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ediyoruz.

Ataşehir’in geleceğine Ataşehir halkı karar verir.

18 meclis üyemizle beraber görevimizin başındayız.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

Güneş, neler söyledi?

Ataşehir Belediyesi’ne 3 Ekim’de operasyon yapıldı.

Güneş, gözaltına alındı.

Güneş’e meclis üyesi olduğu döneme ilişkin sorular soruluyor. Güneş, “Başkan vekilliğim öncesi olduğu için bilgim olması mümkün değil” diyor.

Belediyeden 2024 ve 2025 yıllarında konser ve etkinlik ihaleleri alan M.S.K.’nin iddiaları yöneltiliyor.

M.S.K.’nin iddiasına göre, hak edişlerini almak için belediyede Güneş’in odasına gitmiş. Güneş, “Belediyede konuşmayalım” diyerek adres vermiş. “Yarın 14.30-15.00 gibi burada ol, görüşelim” diye eklemiş.

Ertesi gün Maltepe Köprüsü’nden yukarı doğru 300-400 metre mesafede bir ofiste görüşmüşler.

Güneş, ödemeler ve diğer ihaleleri verme karşılığında 250.000 dolar istemiş. Köse, yanındaki 50.000 doları vermiş, kalanı tamamlayacağını söylemiş.

Güneş, bu suçlamaların kurgudan ibaret olduğunu ifade ediyor.

Köse’yi tanımadığını; 2025’te belediyede odasının ve Maltepe Köprüsü yukarısında ofisinin bulunmadığını vurguluyor.

Avukatı konser ve etkinlik bütçesinin 1.760.000 TL olduğunu, hak edişlerin Haziran 2025’te ödendiğini ve hiçbir borcun kalmadığını anlatıyor.

İBB’ye 5 kala

Güneş, bekleneceği üzere tutuklandı.

İstanbul Valiliği, 10 Ekim için seçim günü verdi.

CHP-Yeni Parti’nin şu an 18, Cumhur’un 18 meclis üyesi var. Kent uzlaşısı davasında yargılanan CHP’li Livan Gür görevine iade edilmediği için sayıları 17’ye düşüyor.

Dün de Güneş ile aynı operasyonda gözaltına alınıp serbest bırakılan bir CHP’li daha istifa etti.

Kaldı 16.

İki CHP’linin daha ayrılacağı ve AK Parti’ye oy vereceği ileri sürülüyor.

AK Parti, yarınki başkan vekilliği seçimini büyük bir ihtimalle kazanacak ve belediye yönetimi el değiştirecek.

Yalnızca Ataşehir’e çökülmeyecek.

İBB Meclisi’nde CHP’nin oyları bir sayı daha eksilecek.

Hali hazırda 150’ye 140 olan fark 8’e inecek.

AK Parti’nin İBB ile arasındaki mesafe 5 adıma düşecek.

Demokrasiyi müsadere

AK Parti, elindeki yargı gücünü ve kamusal imkanları kullanarak, birden fazla hukuk dışı yöntemi aynı anda devreye koyarak, CHP’li belediyeleri tek tek ele geçiriyor.

Demokrasimiz zorla el değiştiren her belediye yönetimiyle il il ilçe ilçe AK Parti tarafından müsadere ediliyor.

Ali Emre Ballı, bir gün önce ne dedi?

Adil Varlık Yönetim’in patronu Ali Emre Ballı, Çekmeköy’de aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İntihar ettiği düşünülüyor.

Ballı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu olan Mustafa Yazıcı hakkında fon soruşturması kapsamında mal varlığı dondurma kararı uygulanmıştı. İki ortağın saatler içerisinde ifadesi alınmış ve karar kaldırılmıştı.

Öğrendiğim kadarıyla Ballı, hayatını kaybetmesinden bir gün önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na gitti.

Önce başkan yardımcısıyla, ardından BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü.

Ballı, “Bir sıkıntı var mı?” sorusu üzerine şöyle dedi:

“Biraz sıkıntı var ama görüşüyoruz. Cuma gününe kadar hallettik gibi. Buradan bankaya gideceğim, krediyi halledecekler.”

BDDK yetkilileri “Hiçbir şey hissetmedik” diyor.

Bir yetkili, “Para çıkışları olunca onu yönetmeye çalışıyordu. Yönetilebilecek bir durumdu. Biz borcu ötelediler diye biliyoruz. İntihar edeceğini düşüneceğimiz biri değildi” diye konuşuyor.

Bir arkadaşı, Ballı’nın o gün iş yerinde toplantıya katılmadığını, telefonunu kapattığını, GPRS cihazı olmayan diğer aracını kullandığını ifade ediyor.