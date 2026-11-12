Seninle doluymuş ninnilerim,

Resmini bırakmazmışım elimden

Sana benzemekmiş ilk dileğim

Görmeden sevdiğim, bilmeden ağladığım

“Yerine ölseydim” dediğim Mustafam...

 

Bu senin aydınlığın,

Anlatamazdı annem maviliğini,

Bu senin sıcaklığın,

Ne varsa iyi, yeni.

Nehirlerde, rüzgârlarda türkün

Kemalim

Vatan kadar büyüksün...

 

Bir işaretinle

Akdeniz şahlanırdı.

Bayraklar yarıya inmiş, cana kıyar

Önceleri sanki kanın dalgalanırdı,

Gönüllere sığmayan Atatürküm

Her şey sana kucak açar.

 

Bu vatan seninle dolu

Bölünmez aydınlığı Türkiyemin,

Gök kartalsız olur mu?

10 Kasım’da yaprak yaprak dökülürüm

Mustafam,

Kemalim,

Atatürküm...

 

Yekta Güngör ÖZDEN

(Esin Afşar besteleyip seslendirdi-Şubat 2005)

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