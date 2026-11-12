Seninle doluymuş ninnilerim,
Resmini bırakmazmışım elimden
Sana benzemekmiş ilk dileğim
Görmeden sevdiğim, bilmeden ağladığım
“Yerine ölseydim” dediğim Mustafam...
Bu senin aydınlığın,
Anlatamazdı annem maviliğini,
Bu senin sıcaklığın,
Ne varsa iyi, yeni.
Nehirlerde, rüzgârlarda türkün
Kemalim
Vatan kadar büyüksün...
Bir işaretinle
Akdeniz şahlanırdı.
Bayraklar yarıya inmiş, cana kıyar
Önceleri sanki kanın dalgalanırdı,
Gönüllere sığmayan Atatürküm
Her şey sana kucak açar.
Bu vatan seninle dolu
Bölünmez aydınlığı Türkiyemin,
Gök kartalsız olur mu?
10 Kasım’da yaprak yaprak dökülürüm
Mustafam,
Kemalim,
Atatürküm...
Yekta Güngör ÖZDEN
(Esin Afşar besteleyip seslendirdi-Şubat 2005)