Türkiye’nin en önemli akarsularından Ceyhan nehri, yine kirlilikle gündemde.

Ceyhan nehrine, Adana’nın Misis beldesi yakınlarından dökülen kirli su büyük bir çevre kirliliği arz ediyor.

Aslında buna dökülen kirli su değil, gürül gürül akan pis bir dere demek daha doğru.

Son günlerde Adana’da yerel internet siteleri bu haberi manşetlerine taşımış durumdalar.

Sosyal medya, Ceyhan nehrine gürül gürül akan simsiyah renkleri kirli suyun kaynağını araştırıyor.

Bu sitelerde yer alan haberlere göre kirliliğin kaynağı olarak yakındaki Adana Hacı Sabancı Organizesi Sanayi Bölgesi (AOSB) gösteriliyor.

Yerel internet haber sitelerinden “Adana Masası”nda yer alan haberlere göre;

“Adana Organize Sanayi Bölgesi’nden geldiği iddia edilen kirli sular, kontrolsüz şekilde Ceyhan Nehri’ne dökülüyor. Zehirli atıklar nedeniyle nehirdeki canlılar toplu halde ölüyor, bölge halkı hastalanıyor. Tarım ve hayvancılığı da tehdit eden bu çevre felaketi, vatandaşları isyan noktasına getirdi.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Abdioğlu Mahallesi’nde, borular aracılığıyla nehre boşaltılan kirli sular gözle görülebiliyor.

Suyun rengi değişmiş, çevreye ağır bir koku yayılıyor.

Bölgedeki balık ölümleri dikkat çekerken, köylüler bu durumun uzun süredir devam ettiğini ancak çözüm üretilmediğini söylüyor.

Ceyhan Nehri kıyısında yaşayan köylüler, sudaki kirliliğin tarım arazilerine ve içme suyu kaynaklarına zarar verdiğini belirtiyor.

Çocuklarda yüksek ateş ve mide rahatsızlıkları, yetişkinlerde ise solunum ve cilt hastalıkları artış gösteriyor.

Defalarca yapılan şikayetlere rağmen yetkililerden kayda değer bir adım atılmadığını söyleyen vatandaşlar, tehlikenin giderek büyüdüğünü vurguluyor.

Bölge halkı, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikaların atık yönetimi konusunda yeterince denetlenip denetlenmediğini sorguluyor. Fabrikaların arıtma tesislerini tam kapasite çalıştırıp çalıştırmadığı bilinmezken, yetkililerden hâlâ net bir açıklama gelmiş değil.

Vatandaşlar, yetkililerden acil bir çözüm bekliyor. Ceyhan Nehri’ndeki bu çevre felaketinin sorumluları kim? Denetimler neden yetersiz? Halkın sağlığı daha ne kadar tehlikeye atılacak?

Yetkililerden açıklama bekleniyor!..”

Evet, Türkiye’nin en önemli akarsuyuna böyle zehir saçılıyor.

Ancak bu zehrin nereden karıştığı resmi olarak hala tespit edilmiş değil.

Resmi olarak diyorum, çünkü yerel halka ve basına bakarsanız adres belli.

Ancak, geçmiş yıllarda da yine aynı iddialar gündeme gelmişti ve AOSB yönetimi bu iddiaları yalanlamıştı.

Onlar, kirliliğinden başka yerlerden kaynaklandığını söylemişti.

Oysa söz konusu haberle ilgili görüntülerde kirli sular tıpkı bir dere gibi akıyor. Böyle büyük bir kirlilik için birçok fabrikanın kirli sularının atılıyor olması lazım ki, bu kapasitede sadece AOSB’de var.

Değilse o zaman Adana Valiliği bu konuda bir açıklama yapmalı.

Çevre Müdürlüğü ekipleri herhalde olayı araştırmaya başlamış olmalılar.

Yoksa, yine “Aman sanayimiz zarar görmesin” diye sessiz mi kalınacak?

Bence Adana Valiliği duruma hemen el koymalı.

Öncelikle AOSB’nin arıtma tesisi incelenmeli.

Aksaklık varsa giderilmeli ve sorun buradan kaynaklanıyorsa yasaların getirdiği yaptırımlar uygulanmalı.

Eğer sorun başka yerden kaynaklanıyorsa da tespit edilmeli.

Ve kamuoyuna doyurucu, inandırıcı bir açıklama yapılmalı.

Çukurova’nın sanayi atıklarıyla zehirlenmesi önlenmeli.

Birkaç sanayi tesisinin üç beş kuruştan kaçarak önlem almadığı için koca Çukurova’nın mümbit topraklarının zehirlenmesinin önüne geçilmeli.

Unutmayın:

Bu vatan bize miras kalmadı. Onu evlatlarımızdan ödünç olarak aldık!..