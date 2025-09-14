Bu yazımda şu konu başlıklarına öncelik vereceğim: 21 Eylül’de gerçekleşecek parçalı güneş tutulmasına neden anaretik deniyor? Satürn ile hizalanacak bu tutulma hangi gelişmeleri beraberinde getirebilir? Hangi bölgeler, hangi liderler daha fazla etki alıyor? Hangi mesleklerden insanlar daha fazla etkilenecek? Bu tutulmanın ilişkilerimize yansımaları ve sağlığımız üzerindeki etkileri neler olabilir?

ANARETİK NE DEMEK?

Anaretik (Anaretic) Yunanca’dan türemiş bir kelimedir. Yıkıcı olanı, öldürücü ve ölümcül olanı anlatır. Ölümcül gerçek kelime manasında da alınabilir tabii. Ama bir şeylerin ölmesi, eski olanın bitmesi, sonlanması manasında da görülür. Zira bahsettiğimiz Zodyak’ın son derecesidir. Yani bir sonlanma işaretçisidir. Tabii sonlanmalar krizlerle de olabilir. 29 derece, Zodyak’taki en kritik derecedir. Sadece tutulma 29 derecede olmuyor. Tutulma haritasında Mars da 29 derece Terazi burcunda yer alıyor. Satürn de 28,5 derecede bulunuyor. Tüm bunlar kritik bir dönemecin, sonlanmanın ve ardından gelecek bir yenilenmenin işaretçisi olabilir.

ETKİLERİ YAKLAŞIK BİR YIL SÜRECEK

Güneş tutulmalarının etkileri yaklaşık bir yıldır. 21 Eylül tutulmasının etkileri de bu civarda sürebilir. Tetiklenme zamanları Satürn’ün 29 derece Balık burcundan geçişiyle, Ocak-Şubat 2026 civarında (özellikle 5 Şubat civarı) olacak. O dönemde tekrar üzerinden geçeriz. Ama genel olarak engellenme, yasaklar, baskı yaratan durumlar devreye girebilir. Devletle, yöneticilerle ilgili konularda stresler vurgu kazanabilir. Bir başka tetikleme Mars’ın Yay burcunun sonlarına varacağı Aralık ortası (özellikle 14 Aralık civarı) ve Balık burcunun sonlarına vardığı Nisan 2026’da (özellikle 8 Nisan civarı) ve Ağustos 2026’da (özellikle 10 Ağustos civarı) olacak. Saydığımız bu tarihler civarında askeri ve polisiye konular, mücadele, kargaşa ve savaş atmosferini tetikleyecek gelişmeler olasıdır.

HANGİ GELİŞMELERİ GETİREBİLİR?

Verimlilik, ekinler, hasat, çiftçilik, hizmet sektörü, yiyecek tedariki, doğal beslenme, halkın sağlığı, sağlık sektörü, muhasebe, finans, mühendislik, örneğin peyzaj mühendisliği bu burcun doğasındadır. İş hayatı, memurlar, çalışanlar, çalışanların hakları, işsizlik, iş geliştirme yöntemleri, üretimle ilgili konular Başak burcu kapsamındadır. Bu gerçekleşen tutulmalar düzenleme, metodik hale getirme, pratikleştirme konusunu vurgular. Topluma hizmet etme ve sosyal yardımlaşma temaları gündeme gelir. Başak burcundan yoğun gezegen geçişleri dönemlerinde sağlık ve hijyen konuları sorgulanır. Bu alanda yeni metotların ve kuralların ortaya konması mümkün olacağı gibi, mevcut yöntemler de sorgulamadan geçebilir.

SATÜRN İLE HİZALANMASI NE GETİRİR?

Tutulmanın Satürn ile hizalanacak olması blokajları, engelleri, ertelemeleri, geciktirmeleri beraberinde getirebilir. Satürn aynı zamanda kısıtlama, sınırlama, yasaklama ile alakalıdır. Tutulma derecesi tam olarak Satürn/Neptün orta noktasına iz düşüyor. Dolayısıyla Satürn-Neptün ortak enerjisini etkilerini barındırıyor. Dolayısıyla çözülmeleri, dağılmaları da anlatıyor. Liderlerle ilgili müphem durumlar, saldırılar, suçlamalar, iftiralar gibi riskleri de içeriyor.

HANGİ BÖLGELER ETKİLENİYOR?

Tutulma Okyanusya ve Yeni Zelanda’dan izlenecek. Tutulma derecesinin meridyen ile çakışma noktası Amerika üzerine, Vancouver, San Francisco civarına iz düşüyor. Bu bölgelerde önemli ve kritik olaylar gelişebilir. Mars/Meridyen ekseninin iz düşümü ise Minneapolis, Kansas City, Şikago üzerinden geçerek, Meksika üzerinden Güney Amerika’ya iniyor. Venezuela’ya nispeten yakın iz düşüyor. Saydığımız bu bölgelerde askeri hareketlenmeler, polisiye olaylar, çatışmalar, Hükümet karşıtı gösteriler, karşı duruş ve isyankar tavırlar kendini gösterebilir. İsyankar enerjiler Uranüs’ün yükselen ile çakıştığı Fransa civarından, özellikle Paris üzerinden de geçiyor. Bu bölgede de isyankar hareketler, protestolar görebiliriz. Öte yandan, Polonya astroloji haritasının Mars derecesi (29 derece Yay) tutulmadan çok keskin bir dik açı alıyor. Etrafında dönenen savaş atmosferi daha da kızışabilir. Askeri konularda sert hareketler görebiliriz.

HANGİ LİDERLERİN HARİTASI ETKİLENİYOR?

Daha evvelki yazılarımızda ve yayınlarda bahsettiğimiz üzere, CHP Lideri Özgür Özel 21 Eylül doğumlu olduğu için, haritasındaki Güneş derecesi bu tutulmadan güçlü etki alıyor. Bu tutulmanın doğasında yer alan engeller, ağır yükümlülükler, gecikmeler, kısıtlamalar gibi Satürn doğasındaki riskler yönetme becerisi ve liderlik vasfı ile ilgili eleştiriler Özel için hayli geçerli. Cumhurbaşkanı Ak Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın astroloji haritasının Tepe Noktası (kariyer, yöneticilik) bu tutulmadan güçlü etki alıyor. Gelecek hedefleri, toplumsal imajı, diğer ülkeler nezdindeki görünümü ile ilgili konularda stresler olasıdır. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macrone’un Güneş derecesi bu tutulmadan dik açı alıyor. Yöneticilik vasfı ve uluslararası prestiji ile ilgili stresler olasıdır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Mars derecesi bu tutulmadan dik açı alıyor. Dolayısıyla askeri konularda daha agresif bir profil çizebilir. ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Güneş dereceleri de tutulmadan dik açı alıyor. Bu liderlere yönelik eleştiriler ve stresler olasıdır. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrocki’nin Neptün derecesi tutulmadan dik açı, Plüton derecesi ile Mars tetiklemesi alıyor. Büyük bir agresyonun ve mücadelenin içine girebilir.

HANGİ MESLEKTEN KİŞİLERDE STRES ARTABİLİR?

Başak burcunda gerçekleşecek tutulma üçüncü dekana denk düşüyor. Kadim astrologlara göre bu dekandaki tutulmalar: Şairler, ressamlar ve Merküryen kişilerle ilgili intikam duygularını güçlendirir; bu kişilerin cinayete veya yasaklanmalara maruz kalmalarına neden olur. (Lilly) Büyük sıkıntılar ve güçlükler, ressamlar, şairler ve ince zekalarıyla yaşayan kişilerin olası tutuklulukları görülür. (Raphael) Buradan özetlersek: Yazan ve konuşan kişiler: Şair ve ressam gibi yazan ve çizen insanlar, karikatüristler, gazeteciler, kitap ve köşe yazarları, sunucular, YouTube’da yayın yapanlar, astrologlar, ticaret insanları, iletişim sektöründe yer alanlar, fikir insanlarına yönelik yasaklamalar, tutuklamalar, engellemeler olasıdır. Bunlar sadece ülkemiz için değil, dünya geneli için geçerlidir.

ENDİŞELER SU YÜZÜNE ÇIKABİLİR

Avustralyalı astrolog Bernadette Brady’e göre Saros Serisi 9 – Yeni Güney serisinden olan bu tutulma serisi kişinin sevdikleri, sağlığı veya yazılı işleri ve iletişim konularında uzun vadeli endişelerinin su yüzüne çıkma dönemini anlatır. Kişi sevdiği biriyle ilgili endişe verici bir haber alabilir veya bazı yazılı belgelerle ilgili sorumlulukları kişiye sonradan sorun yaratabilir. Bu dönemdeki her tür gelişme kadersel bir tema içerir. Özetle: sevilen insanlar hakkında endişelendirici gelişmeler, basın, yayın, medya, iletişimle ilgili sıkıntılar, baskı yaratan durumlar artabilir.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI NASIL ETKİLENİYOR?

Tutulma, ülkemiz astroloji haritasının 4.evine iz düşüyor. Bu astrolojik ev ülkenin iç koşulları, iç atmosferi, güvenliği, muhalefet partileri, doğal afetler gibi şeyler, kamu binaları, eski binalar, tarım ve ziraat gibi konuları kapsar. Zaten Başak tutulmaları da tarım ziraat ve toprak ürünleriyle alakalıdır. Bunlara zarar verecek hava koşulları, iklim değişikliğine bağlı gelişmeler yüzünden zararlara sebep olabilir. Tahıllar zarar görebilir. Satürn ani soğuma ile de alakalı olduğundan, toprakla uğraşanlar ve çiftçiler açısından dikkat gerektirmektedir.

HAFTANIN BAŞI VERİMLİ, SONU KRİTİK

İlişkiler gezegeni Venüs’ün Mars ile uyumlu altmışlık açısının etkili olacağı haftanın ilk yarısında özel ilişkiler açısından verimli bir zaman diliminde olacağız. Venüs’ün Başak burcuna geçişinin ardından Uranüs ile dik açısının etkili olacağı 19 ve 20 Eylül tarihlerinde ise özel ilişkiler açısından çalkantılı bir atmosferde olacağız. Farkında olalım. Gereksiz eleştirilerden uzak duralım!

YARALAYICI FAKTÖRLER

Mars-Kiron karşıtlığının etkili olacağı haftanın başında yaralayıcı faktörler devrede olacak. Bu, fiziksel anlamda yaralanma olabileceği gibi, duygusal anlamda yaralayan, adalet ve hukuk sistemini yaralayan karar ve uygulamaları da içerebilir. Sakarlıklara, kazalara, yangınlara karşı da uyanık olmalıdır.

İLETİŞİM ENGELLERİ

İletişim gezegeni Merkür’ün engeller gezegeni Satürn ile karşıt açısının etkili olacağı haftanın ilk yarısında iletişim, haberleşme, açıklama, yazma, yorumlama, konuşma konularında engeller, yasaklar, kesintiler, daraltmalar söz konusu olabilir. 18 Eylül’de Merkür Terazi burcuna geçiyor. Eşitlik ve adalet talebinin daha etkili biçimde dillendirileceği bir zaman dilimine giriyoruz. Merkür-Neptün karşıtlığının etkili olacağı 18 ve 19 Eylül tarihlerinde kafa karıştırıcı açıklamalar, uydurma ve yanıltıcı bilgiler, kaos ortamı yaratmak üzere kasten yapılacak açıklama veya haberler devreye girebilir. Uyanık olalım!

GÜNEŞTE NELER OLUYOR?

Güneş atmosferinde bir delik açıldı ve bu delik, Dünya’ya doğru bir güneş rüzgarı akımı üflüyor. Bu büyük ekvatoral koronal delikten akan güneş rüzgarı 14 Eylül’de Dünya’ya ulaşabilir. https://www.spaceweather.com/

GÜNEŞMERKEZLİ GEZEGEN GEOMETRİSİ

Güneş maksimumu yaşadığımız bir dönemdeyiz ve ekinoks zamanına yaklaştıkça etkili jeomanyetik fırtına olasılığı artıyor. Güneşmerkezli Venüs-Jüpiter kavuşumu etkisini göstermeye başlayacak. Etkili güneş aktivitesi, jeomanyetik fırtına olasıdır. Bunlara bağlı olarak sismik aktivite artışı, dünya geneli için etkili depremler görülebilir. En dikkat çeken zamanlar ve muhtemel etkileri hakkında bilgiler verdiğim yayında bazı tavsiyelerde de bulundum. İzlemek için tıklayınız https://youtu.be/WgCOpWVK19k

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

15 Eylül Pazartesi sabahının erken saatlerinde kararsızlık çekebilir, iş ve para konularında yanılgılara açık olabiliriz. Özel ilişkiler açısından ise verimli bir gündeyiz. Değerlendirebiliriz.

16 Eylül Salı günü işleri büyütme ve geliştirme şansımız yüksek. Kişisel bakım, alışverişler için de uygun bir gündeyiz. Öte yandan, sakarlıklara, kazalara, sıcak ve yangınlarla ilgili şeylere, agresyona dikkat!

17 Eylül Çarşamba sabah saatlerinde algılarımız daha açık olacak. Sabahın ilerleyen saatlerinde ise güç çekişmelerine ve risklere açık olabiliriz. Gün genelinde iletişimde kesintiler, aksamalar, engellenmeler, daralmalar söz konusu olabilir.

18 Eylül Perşembe günü yanlış kararlar alma eğilimi gösterebiliriz. Büyük riskler almamalı. Bugün ve yarın kafa karıştırıcı açıklamalar, uydurma ve yanıltıcı bilgiler, kaos ortamı yaratmak üzere kasten yapılacak açıklama veya haberler devreye girebilir. Uyanık olalım!

19 Eylül Cuma gününün ilk yarısında ilişkiler, kişisel bakım, alışverişler açısından verimli bir zaman diliminde olacağız. İletişimin gergin akacağı, anlaşmazlıkların devrede olacağı günün ikinci yarısında ise dikkatli olmlıyız. Para konularına, piyasalara, borsalara dikkat! Sert hareketler, sorunlar olasıdır.

20 Eylül Cumartesi günü ilişkiler açısından yine çalkantılı olabilir. Beklenmedik durumlar, olaylar, açıklamalar, skandal denilebilecek gelişmeler olasıdır. Eleştirilerin dozunu iyi ayarlayalım. Parasal konulara dikkat! Kişisel bakımla ilgili konular açısından uygun bir günde değiliz. Beklenmeyen neticelerle karşılaşabiliriz.

21 Eylül Pazar günü ya sabır dedirtecek. Engeller, gecikmeler, blokajlar, gergin tavırlar, otorite çekişmeleri devrede olabilir. Otorite figürlerine yönelik yasaklar, tutuklamalar, engellemeler de olasıdır. Gece saatlerinde parçalı güneş tutulması deneyimliyor olacağız. Hepimize hayırlar getirmesini dilerim...