AKP’nin en kuvvetli olduğu illerimizden birisi Gaziantep. Şehitkamil ise Gaziantep’in merkez ilçesi. Öyle böyle değil, nüfusu Türkiye’nin 50 ilinin nüfusundan fazla. İlçe nüfusu sıralamasında da Türkiye altıncısı olduğunu da belirtelim. Bu ilçede 30 yıl sonra CHP’nin adayı Umut Yılmaz belediye başkanı seçilmişti. Kendisinden önceki belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu, borçsuz-harçsız bir belediye bırakmıştı. Yani, Umut Yılmaz bu yönüyle de şanslı bir başkandı. CHP, Şehitkamil’in yanı sıra Karkamış ve Nizip Belediyelerini de kazanmıştı. Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel partisinden istifa edip AKP’ye geçti. Umut Yılmaz partisinden istifa edip AKP’ye geçti. CHP’nin Gaziantep’te bir tek Nizip Belediyesi kaldı. Başkan Ali Doğan’ın partisinden ayrılmak gibi bir niyeti olmadığı, ayrılsa bile YENİ Parti’ye geçeceği söyleniyor. MİLLETVEKİLLERİ HEDEFTE Geçen yılın 14 Nisan tarihinde İYİ Parti’nin Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile konuşmuştuk. Gaziantepli meslektaşım Hanefi Kılıç, Gürban’ın bir sosyal medya paylaşımından söz edince kendisini telefonla aradım. Gürban, “Gaziantep’te suç örgütü peşimde. Beni öldürtmek için girişimlerde bulunuyorlar” dedi ve o gün bana şunları anlattı: “Şike, bahis, borsa manipülasyonu, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak ve devlet malına ucuza çökmek suçlarını işleyen kişiler beni öldürtmek için tetikçi bulmaya çalışıyor. Beni öldürtmeye çalışan bu kişilere şöyle sesleniyorum: BENİ ÖLDÜRTMEK İÇİN GİTMİŞSİNİZ Beni öldürmesi için bir yerlere gitmişsiniz. O çocuklar benim tanıdığım çıktı. Size selamları var. Sen böyle işlere girmeden önce beni Yasef’e sorsana. Bu adam Fırat’ın doğduğu yerden geliyor, gönüle aktığı yerden. Elbette Fırat’ın kenarında bir kurt kapsa kuzuyu, kendini sorumlu hisseder... Sana derdi ki ‘O, kimseyi sahipsiz, çaresiz bırakmaz.’ Sen arada sor sor Yasef’e bilmediğin konularda bilgi sahibi olursun! Yasef bilir, benim nasıl adil, beyefendi ve nazik bir insan olduğumu.” “Beni örgüt tehdit ediyor, gülüyorum. Bunlar da 3-5 mafya gönderiyor. He canım he gülüm. Allah’ın verdiği canı hiç kimse alamaz. Ne bir dakika önce ne bir dakika sonra. Bunu bilmiyorlar!” İSTİFA BU YÜZDEN Mİ? Kendisinin öldürülmesi için adam arandığını söyleyen İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Gürban’ın, son dönemde partisinden istifa edeceği ve AKP’ye katılacağı söyleniyordu. Partisinden istifa etti ve AKP rozetini taktı. İnsanın aklına şu geliyor: Acaba öldürüleceğine ilişkin söylentiler, iddialar nedeniyle mi Gürban partisinden istifa edip daha güvenli gördüğü partiye katıldı? Gaziantep’te böyle söyleniyor. Ancak, Gürban’ın o çetelere eyvallah etmediğini de o konuşmamızdan hatırlıyorum. Yine de, bu geçişte, tehditlerin etkisinin olmadığı da söylenemez. MELİH MERİÇ’E SALDIRI Gaziantep’te CHP’den milletvekili seçilen ve YENİ Parti’ye geçtikten sonra partisini tanıtmak, halka anlatmak için ilçe ilçe dolaşıyordu. Melih Meriç, Oğuzeli CHP eski İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçakla yaralandı. Halen hastanede bulunan Meriç’in koruması bulunmasına rağmen, Seydi Ahmet Keleş’le buluşmaya yalnız gitmişti. CHP’nin görevden aldığı Keleş, YENİ Parti’nin Oğuzeli İlçe Başkanı yapılmamasından Meriç’i sorumlu tutuyor, o yüzden ona karşı düşmanlık besliyordu. Görüşme yerine bıçakla geldi. Kavga sırasında bıçağını çıkarıp saldırdı. Meriç’in kendisini iyi savunması, onu mutlak ölümden döndürdü. Şüpheli Seydi Ahmet Keleş’in ilçesi Oğuzeli’nde bundan tam 31 yıl önce yine üzücü bir olay yaşanmıştı. İlçenin eski Belediye Başkanı Şahinbey Belediyesi’nde görev yapıyordu. O gece Gaziantep’te üniversite öğrenci yurtlarında olay çıktı. Bütün polis olayı bastırmak için çalışırken, Mehmet Ali Nafak da o gece öldürülüyordu. Aradan 31 yıl geçti, bu olay “Faili meçhul cinayetler” arasına girdi. Faili meçhullerin aydınlatılması için umut haline gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin bu cinayette gündemlerinde olmalı. ÖLDÜRÜLEN BAŞKANLAR Kilis, daha önce Gaziantep’e bağlı ilçeydi. Bu ilçede de garip olaylar, siyasi cinayetler yaşandı. Birkaç örnek vereyim: -1977’de Kilis’in CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Yeşilçimen öldürüldü. -1988’de Kilis’in CHP’li Belediye başkanı Ahmet Gürdal öldürüldü. -1994’te Kilis’in MHP’li Belediye Başkanı Dr. Burhan Kerküklü, makam odasında öldürüldü. -1998’de CHP’li Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ile oğlu lokantada yemek yerken öldürüldü. ÖLÜMDEN DÖNENLER -2009’da AKP’li Belediye Başkanı Abdi Bulut’a silahlı saldırıda bulunuldu. Bulut, saldırıdan yara almadan kurtuldu. - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın partisinden istifa edip AKP’ye geçmeden önce, yardımcılığını yapan Cihan Ekici, belediyede çalışanı Erol Kürdülü tarafından tabancayla bacağından yaralandı. Cihan Ekici, belediye başkan yardımcılığı görevinden istifa etti. Siyasilerin yanı sıra gazetecilere saldırıların da eksik olmadığı il’de, bir milletvekili çıkıp, kendisini öldürtmek için adam arandığını söylüyorsa, sonra da parti değiştiriyorsa iddiaların boş sözler olmadığı da anlaşılıyor. Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e geçmiş olsun dileklerimizi belirtirken, daha önce siyasi cinayetlere kurban giden başkanlara da Allah’tan rahmet diliyorum.