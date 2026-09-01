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Beşiktaş, ligin ilk haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Arca Çorum FK’yı farklı bir skorla mağlup etti. Özellikle karşılaşmanın ilk 15 dakikasında ortaya koyulan futbol, taraftarların büyük beğenisini kazandı.

Daha önceki maçlara oranla skor üretmekte zorlanan bir Beşiktaş görüntüsünden uzaklaşan siyah-beyazlılar, topu daha hızlı oynayıp doğrudan kaleye gitme düşüncesini sahaya yansıttı. Arca Çorum FK’nın da oyunu çirkinleştirmeden açık futbolu tercih etmesi, dün akşam seyir zevki yüksek ve bol gollü bir karşılaşmanın ortaya çıkmasını sağladı.

Beşiktaş’ın hâlâ önemli eksikleri var. Özellikle savunma hattında bir stopere ihtiyaç olduğu açıkça görülüyor. Djalo ve Agbadou, zaman zaman hatalar yapsalar da Emirhan-Djalo ikilisine kıyasla daha iyi bir görüntü verdiler.

Beşiktaş’ta gol perdesini Cerny açtı. Ardından Vlahovic’in penaltı golü geldi ve siyah-beyazlılar farkı ikiye çıkardı.

Penaltı sırasında kaptan Orkun’un topu Vlahovic’e bırakması, takım arkadaşının moral bulması adına oldukça anlamlı bir jestti. Bu davranış, kaptan Orkun’a da yakıştı.

Ancak Orkun’un dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var: Sinirlerine hâkim olmalı. Beşiktaş’a kartların bu kadar kolay çıktığı bir ortamda, kaptanın göreceği bir kart takımını eksik bırakabilir. Orkun’un saha içindeki enerjisini ve liderliğini korurken bu konuda daha kontrollü olması gerekiyor.

Vlahovic’in ne kadar büyük bir golcü olduğunu dün akşam bir kez daha gördük. Henüz tam anlamıyla hazır olmamasına rağmen topla ceza sahasındaki ilişkisi gerçekten muhteşemdi.

Vlahovic sadece tek vuruşlarda usta bir santrafor değil. Tekniği ve top hakimiyeti, zaman zaman bir 10 numarayı aratmayacak seviyede. Ceza sahası içerisinde topu kullanma biçimi, fizik gücünün yanı sıra sahip olduğu teknik kapasiteyi de gösteriyor.

Beşiktaş’ın farklı galibiyetinde Arca Çorum FK’nın oyun anlayışının da payını teslim etmek gerekiyor. Rakibine karşı oyunu çirkinleştirmeden, kendi futbolunu cesurca oynamaya çalışan Arca Çorum FK, karşılaşmanın seyir zevkini yükseltti.

Diomande’nin attığı gol ise futbolseverlerin büyük bölümünün beğenisini kazanacak cinstendi. Arca Çorum FK’nın ilerleyen haftalarda daha iyi bir takım görüntüsü vereceğini düşünüyorum. Hiç de kolay bir rakip değiller.

Dün gecenin güzel isimlerinden biri de Oliatan’dı. Gerçekten her geçen gün üzerine koyuyor. İlhan’a verdiği gol pasında, Arca Çorum FK savunmasının arasında top adeta ayağına yapıştı. Bu tür pozisyonlarda gösterdiği teknik kalite ve özgüven, Oliatan’ın gelişimini net biçimde ortaya koyuyor.

Trossard da yavaş yavaş gerçek temposunu yakalamaya başladı. Onu sahada izlemek, Beşiktaş adına olduğu kadar futbolseverlere de büyük keyif veriyor.

Yeni transfer Poku, 84. dakikada Trossard’ın yerine oyuna dahil oldu. Genç oyuncu, sahaya girdikten yalnızca bir dakika sonra topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Burada VAR konusunda ister istemez bir parantez açmak gerekiyor. Geçen hafta Trossard’a atılan yumruğu görmeyen VAR, bu kez nasıl olduysa ince bir ofsaytı yakalayabildi.

Beşiktaş, farklı galibiyetle hem moral buldu hem de Fenerbahçe maçı öncesinde önemli bir mesaj verdi.

Özellikle karşılaşmanın ilk bölümündeki tempolu, hızlı ve doğrudan oyunun yanı sıra Vlahovic’in performansı, Oliatan’ın yükselen grafiği ve Trossard’ın ritmini bulmaya başlaması siyah-beyazlılar adına umut verici gelişmelerdi.

Eksikler hâlâ var. Özellikle savunmaya takviye ihtiyacı kendisini açıkça gösteriyor. Ancak dün geceki futbol, Beşiktaş’ın Fenerbahçe derbisi öncesinde hem özgüven kazanmasını hem de rakibine karşı ciddi bir gövde gösterisi yapmasını sağladı.