Artık ligin bitmesini bekliyor gibi oynadı maçın ilk devresinde Beşiktaş. İlk isabetli şut, ilk yarının uzatma anlarında Agbadou ile gelmişti.

Beşiktaş atak oynuyor gibi gözükürken, Cengiz ve Toure’nin yer aldığı kanat organizasyonlarında hiçbir etki olmadı. Kanat forvetler çalım atacak, oyuncu eksiltecek ve ceza sahası içine iyi orta yapacaklar. Yoksa sıfır etki ile kalınca pozisyona girmekte zorlanırsınız.

Oh, çok yalnız kaldı. Orkun ve Murillo ilk yarının bir şeyler yapmaya çalışan isimleriydi.

İkinci yarıda mükemmel bir gol izledik. Holse, kendisine gelen hareket halindeki topa nefis vurmuştu. Gol güzeldi ama o şekilde net bir açıdan Beşiktaş savunmasının ona vurdurmaması gerekiyordu.

Gol Samsunspor’a büyük moral getirmişti. Coulibaly, aynı Holse gibi topa harika vurunca fark ikiye çıktı. Beşiktaş tam anlamıyla şoka girmişti.

Olaitan çok top kaybı ile oynadı. Asllani çok verimsiz bir oyuncu. Attığı penaltı golüne rağmen durum bu. Jota ve Cerny ikinci devre başlarken oyuna alınsa daha iyi olurdu sanki.

Ligin kalan maçlarında böyle boş vermiş bir anlayışla zor maç kazanır Beşiktaş. Sergen Yalçın ve takım, herhalde bütün odağını kupaya yöneltmiş durumda. Takımın pili tamamen bitmiş de olabilir. Hep birlikte hafta içindeki Alanyaspor maçında gerçeği göreceğiz.