Yine erkenden golü yedik. De Bruyne, kendi hazırladığı pozisyonun finalinde topu ağlara gönderdi. Belçika taktik disiplin ve klas ayaklarıyla bizim önümüzde gözüküyordu maç öncesi. Milli Takım golü yedikten sonra aşırı risk alıp oyunu rakip yarı sahaya yıkmak istedi. Sanki maçın bitimine 10 dakika vardı ve takım halinde yüklenmek istiyorduk. Üretim yönünden başarısız kalırsanız kaptırılan toplarda kalenizde gol tehlikeleri yaşarsınız. Rakibin topu direkten döndü. Onun dışında da girdikleri net fırsatlar gol olsa bir anda farklı şekilde yenik duruma düşebilirdik. Bartuğ ve İsmail iyi niyetli oyuncular ama üretim kapasiteleri sınırlı. Arda tek başına ve yalnız kalıyor. Oğuz, Kerem ve Barış Alper ile set hücumu yapamazsınız. Duran toplarda pozisyon bulunca hemen atacaksın. Biz bunu da başaramadık. Belçika iyi kapanan ve kompakt gözüken yapısıyla ikinci yarı çok adamla kendi yarı sahasında kalmayı düşündü, biz yine hücum yaptık. Üretemiyoruz ve atamıyoruz. Bu problemi aşamazsan A Ligi’nde kalamazsın maalesef. De Bruyne ve Lukaku’nun ikinci yarıda gelen golleri dışında Belçika, girdiği diğer pozisyonları değerlendirse, facia daha da büyüyebilirdi. Montella ile bu takım bir yere kadar geldi ama artık durdu. Oyunda bir gelişim yok. Farklı taktiksel denemeler göremiyoruz. Kendi takımında doğru düzgün forma giyemeyenler ve iyi oynamayanlar Milli Takım’a bence çağırılmaz, çünkü forma adaleti diye bir gerçek var! Oyun disiplininden kopan bir oyuncu gurubuna hakim olamayan bir teknik direktör takımı haline gelen Milli Takım için değişim şart gibi gözüküyor.