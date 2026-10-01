Sevgili okurlarım, bu memleketin nerelere gittiğini, nerelere sürüklendiğini günlük yaşamda hep birlikte izliyoruz... Akıl almaz, hukuka sığmaz olaylarla yüz yüzeyiz ve bundan sonra neler olacağını gerçekten bilmiyoruz. Daha birkaç gün önce bir gazeteci tutuklandı. İsmi Ali Tarakcı. Peki neden tutuklandı, suçu neydi? Kişisel sosyal medya hesabında kısacık bir mesajı çıktı. “Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek.” Kendi kişisel görüşünü yazmış. Şimdi diyeceksiniz ki “Yaa kardeşim sen de palavracı oldun. Bu kadarcık bir mesaj nedeniyle bir insan tutuklanır mı, sen bizi mi kandırıyorsun!..” Size yemin ediyorum, vallahi billahi hepsi bu kadar. Topu topu sekiz kelimeden oluşan bir mesaj. Ancak o süre içerisinde önemli veya önemsiz hiçbir bakan istifa etmemiş. Yani arkadaş atmış ama tutturamamış... Ve Ali Tarakcı şimdi tutuklu. Hapiste gün sayıyor. ★★★ Komedyen Deniz Göktaş bir şovunda cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı ve haftalarca hapis yatırıldı. Genç, başarılı, cin gibi bir sanatçı, komedyen... Ve ilk duruşmada birkaç gün önce tahliye edildi. Tutuklanana kadar adını duyanların sayısı belki o kadar çok değildi. O işlem sonrasında Deniz büyük ün kazandı. Tutuklanmış olmasaydı bu üne kavuşması belki yıllar alırdı. ★★★ Bu örneklere kısa bir ekleme yapayım çünkü önemlidir... Yıllardır büyük oranda izlenen saygın bir internet sitesi vardı. T24. Değerli bir siyaset yazarları kadrosuna sahipti. Bu siteyi de önceki gün birden bire, yine mahkeme kararıyla kapattılar. Gerekçesi ilginç.. Meğer T24 eşcinseller ve onların LGBT isimli topluluğu hakkında olumlu yazılar ve haberler yayınlarmış! Yani kısacası gidiş çok iyi! Konuşsana hanımefendi Sevgili okurlarım AKP’nin vazgeçilmez elemanlarından biri olan Fatma Betül Sayan Kaya olayı herkesin ağzında. Bu memlekette milyonlarca insanımız aç geziyor. Bu sözler abartı falan değil, resmen aç geziyor. İşsizlik derseniz korkunç boyutlarda. Şansı yaver gidip de iş bulanların eline çoğunlukla asgari ücret geçiyor... Ama, şimdi çok basitçe sözünü ettiğim bu perişanlık ortamında elbette başkaları da var. ★★★ Bunun karşımıza çıkan en son örneği az önce ismini yazdığım kadın. Geçmiş yıllardan beri AKP’li. Tayyipgiller familyasının sadık bir elemanı. Yıllar önce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi henüz AKP’nin elinde iken bu kuruluş tarafından kendisine Amerika’da okuması için kıyak bir burs verilmiş. Gitmiş gelmiş ve AKP’ye katılmış, bakan olmuş!.. Bu vatandaşın ismi şimdi bu fon rezaletinde sık sık, hem de ‘bir numara’ olarak geçiyor. Birkaç yıl önce maddi olanakları yeterli olmadığı için İBB’den burs alan vatandaşın şimdi milyarlarla oynadığı belgeleniyor. Rakamlara bir kez daha girmiyorum ama fonculuk oyununda tam anlamıyla bir koyup beş aldığı belgelendi. ★★★ Böylesine töhmet altında kalan bir siyasetçi ne yapar? En azından konuşur, kendini savunur. Belediye bursundan sonra milyarlara nasıl zıpladığını Türk milletine dili döndüğünce anlatmaya çalışır. Oysa bu hanımefendi bugüne kadar bu konuda ağzını hiç açmadı, açamadı. Bakalım, günün birinde herhalde konuşur da işin bilinmeyenlerini hepimize anlatır! ★★★ Şimdi siz bunlara bir takım siyasetçileri de ekleyebilirsiniz... Bu rezalette bile Recep Tayyip ve ekibini savunan, onlara arka çıkan Devlet Bahçeli... Bu konuda bugüne kadar ağzını hiç açamayan ana muhalefet (!) lideri KK vesaire... Kime ne diyelim, nasıl diyelim, valla hepimiz şaşırdık kaldık!