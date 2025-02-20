Adana Valiliği Seyhan Baraj Gölü çevresindeki kamuya ait arazilerin işgalleriyle ilgili değerlendirme toplantısı yapmış.

Adana Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu bu habere göre, Adana Valisi sayın Yavuz Selim Köşger’in başkanlığında yapılan toplantıda; Vali Köşger, “İlimizin cazibe merkezi olan bu bölgemizi koruma sorumluluğuyla hareket ettiklerini ve Seyhan Baraj Gölünde kaçak yapıya kesinlikle izin vermeyeceğini” söylemiş.

Söylemiş söylemesine de, “Bu kaçıncı söylem, bu kaçıncı toplantı, bu kaçıncı bahar!” olduğunu unuttuk adeta.

Bildiğimiz kadarıyla Sayın Köşger başkanlığında daha önceleri de bu konularda toplantılar yapılmış, aynı kararlar alınmış, benzer açıklamalar yapılmıştı.

Ancak herhangi bir sonuç alındığını görmedik.

Ne Amerikan adası olarak bilinen yerdeki, geceleri Pakistan otobüslerine benzeyen ucubelikler gitti ne de göl kıyısındaki parkların, bahçelerin, arsaların ya derme çatma barakalar veya tel örgülerle işgali?

Amerikan adası, vatandaşların piknik yapmak için gittikleri bir yerdi.

Fakat şimdi gidemiyorlar.

Çünkü araba koyacak bir yer yok. Her şey işgal edilmiş.

Şöyle arabanızla gidip, göl kıyısına arabanızı çekip soğuk havada arabadan çıkmadan yanınızda getirdiğiniz termosla bir çay-kahve içmeyi; ya da güneşli bir havada çoluk çocuk dışarıda top oynarken mangal yapmayı unuttu Adanalılar…

Çünkü göl kıyısı işgal altında…

Ayrıca bunu biz de söylemiyoruz Valilik açıklamasında da bunlar var…

Sayın Vali Yavuz selim Köşger’in hakkını yememek lazım.

Aslında bu konuda şimdiye kadar en duyarlı davranan Vali olarak kendisini takdir etmiyor değilim.

Gerçekten de bu konuyu sık sık gündeme getirmesi bu konuya verdiği önemi gösteriyor.

Fakat neden çözülmüyor.

Acaba Vali Bey’in talimatlarına rağmen, göl kıyısındaki işgalleri sona erdirmek için gerekenler yapılmıyor mu?

Bir de vatandaşlar, mevsim koşulları nedeniyle suyu kuruyan göle inen alanlardaki yolların iş araçlarınca bozulduğunu, araçların inemez hale getirildiğini söylüyorlar.

Bunu da çevredeki ruhsatsız işletmeler yapıyorlarmış, aşağıya pikniğe inmesinler, göl kıyısında mangal yapmasınlar, kendilerinden yemek yesinler diye…

Yani işgalciler, bir taraftan gölü gören arsaları tel örgüyle, barakalarla, demir kapılarla kapatıyorlar; diğer yandan göle inen yolları da bozarak vatandaşın göl kıyısında piknik yapmasını engelliyorlar…

Buradan Adana Valisi Köşger’in açıklamalarını elbette destekliyoruz ama bir sitem de etmiyor değiliz.

Sayın Valim, göl kıyısındaki işgali kaldırmak devletimiz için zor olmamalı.

Bence bu konuyu sadece toplantılarda ele almayınız.

Toplantı sonrası nelerin yapıldığını ya da nelerin yapılmadığını da takip edip, işini savsaklayanlar varsa temizliğe önce oradan başlayınız!..

Seyhan Baraj Gölü kıyısını gerçek anlamda işgalden temizlerseniz de Adanalıların sizi minnet ve şükranla anacağını da bilin…

Tabi bizim sizi alkışlayacağımızı da…