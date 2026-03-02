Futbol öyle bir dinamiğe sahip ki, çoğu zaman minicik detaylar büyük sonuçlar doğuruyor. Çıkmayan kartlar, iş yükünü VAR'a bırakan hakemler, sezilemeyen pozisyonlara bağlı doğan ataklar, atılan goller, sakatlanıp devam edemeyen futbolcular. Bir de şans faktörü var. Hepsi bir zincirin halkası gibi birbirine bağlı.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor deplasmanı için bu zincirin halkaları gereğinden fazlaydı. Maça saatler kala Tedesco sağlık sorunu nedeniyle takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Sonrasında taktiksel akış Zeki Murat Göle'nin eline kaldı. Fenerbahçe maça anlamsız bir şekilde 3'lü başladı. Tıpkı Kasımpaşa maçında olduğu gibi ilk 11 tercihi soru işaretlerini yanında getirdi.

Tedesco'nun kulübede olmaması da Fenerbahçe'yi ayrı yıprattı. Sarı lacivertlileri oyun anlamında inanılmaz etkisiz bir ilk yarıdan sonra değişiklik yapmadan ikinci yarıya çıkmanın bedelini 2. golü yiyerek ödedi. Değişiklikler ve zamanları sonuca doğrudan etki etti. Zeki Murat Göle'nin "Hocamızın rahatsızlığı nedeniyle iletişim kuramadığımız zamanlar oldu” sözleri de olayın özeti gibiydi.

Kim ne derse desin, Fenerbahçe'de Kasımpaşa ve Antalyaspor'a 4 puan bırakacak bir kadro yok. Sürekli Asensio'dan ekstra işler yapmasını, skoru almasını beklemek de teknik heyetin işlevini sorgulatır. Devre arasında forvetsiz kalmak Asensio'nun da yükünü artırdı, o sebeptendir ki Asensio'nun gücü de bir yere kadar. Antalya'da 1 puanı o kurtardı ama eksikler çok daha net kendini belli etti.

Mesela savunmadaki Yiğit Efe tercihi artık bir takıntı düzeyine geldi. Yiğit, yaşının genç olmasıyla bağlantılı tecrübe ve pozisyon bilgisi eksiği olan bir isim. Haliyle bu sezon hemen tüm kırılma anlarında hatalardaki büyük payıyla bu durum kendisini gösterdi. Bu seviye için henüz hazır değil ama hazır olmaması Yiğit'in değil, teknik heyetin sorunu.

Nottingham deplasmanında kariyer maçlarından birini oynayan Tarık yerine sakatlıktan taze çıkmış Ederson tercihi de iki gole doğrudan etki etti. Sıfıra kadar inen rakibin açısını kapatamayan bir kalecinin kazandığı ücret öyle ya da böyle gündeme gelir.

Bir problem de sürekli pozisyonu dışında oynayan isimlerin çokluğu. Futbolun altın kurallarından biri: 'İşleyen bir şey varsa bozma.' Fenerbahçe'de tenik heyet bu kuralı fazlasıyla gözardı ediyor. Guendouzi 8 diye geldi, önce mecburiyetten 6, sonra yetmedi stoper oldu. Antalya deplasmanını en son sol ön forvet bağlantısı olarak bitirdi. Hücumda daha etkili olduğu net ama yeriyle bu kadar oynanmaya devam edilirse ikinci bir Oğuz Aydın sendromu kapıyı çalabilir.

Bunlar zincirin Fenerbahçe'yi bağlayan halkaları. Bir de dolaylı detaylar var ki, kamuoyu en çok da onları tartışmayı seviyor. Antalya-Fenerbahçe maçı için de zincirin o halkası Mert Müldür'ün ceza sahasında yerde kaldığı pozisyondu. Ne maçın hakemi, ne de VAR işini iyi yaptı. Neticesinde iki takım birer puanı aldı o küçük detaylar büyük sonuçlara kucak açtı.