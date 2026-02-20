Tedesco bile takımın maça böyle kötü ve etkisiz başlayacağını tahmin etmiyordu sanırım. Nottingham Forest tam saha baskı ve Fenerbahçe yarı sahasında devamlı pres deneyerek topları çok rahat toplamaya başlamıştı.

Orta sahada Kante, kesinlikle böylesine yüksek tempolu maçlara hazır değil. Guendouzi tek başına kalmıştı. Talisca ve Asensio orta alan arızalı olunca sahadan silindiler. Cherif’in heyecandan eli ayağına dolanıyordu. Kerem yalnız kalmıştı ve etkisizdi.

Nottingham Forest, Murillo ve Jesus ile golleri atmıştı. Kötü oyunun sonucu 2 gol yemekti.

Nene ve Levent ikinci devre oyundaydı. Bu değişim de çözüm olamadı. Nottingham Forest 3. golü White ile bulmuştu.

Tedesco mutlaka hepimizden daha iyi biliyor ama İsmail bence bu maça ilk 11’de başlamalıydı. Koşan, rakibi bozan, dikine elinden geldiğince top atan bir oyuncudan yararlanmamak bana enteresan geldi. Bitime 30 dakika kala onun oyuna girmesi oldukça geç alınmış bir karardı.

Nottingham Forest, kendi liginde düşmemek için mücadele ediyor. Fenerbahçe, bizim Süper Lig’de zirveyi zorlayan ve yenilgisi olmayan bir takım. Lig farkının bu kadar fazla olması şaşırtıcı ve üzücü!

Tedesco, pres ve temaslı oyuna karşı dün akşam sınıfta kaldı. Vitor Pereira, Nottingham Forest ile çıktığı ilk maçta eski takımını rahat yendi ve büyük moral kazandı.