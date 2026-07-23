Fethi Yaşar, Yenimahalle’de beyaz eşya ve tüp bayiliği yaptığı dönemde, Onkoloji Hastanesi’ne de satış yapıyordu. Hastaneye uzak illerden gelenlerin bahçede, kamyonette, araç içinde yattıklarını görüyor, her seferinde “İnşallah Allah bana bir fırsat verir” deyip yapacağını tasarlıyordu. Kısmet oldu 2009 yılında Yenimahalle Belediye Başkanı seçildi. İlk işlerinden birisi kanser hastalarının yakınlarının kalabileceği 200 yataklı misafirhane yaptırmak oldu. Oraya gelen acılı insanların yemeği, çayı-kahvesi hep belediyeden. Dahası, pijaması bile veriliyor. Vatandaşlar da belediyenin bu çalışmasına maddi ve manevi desteklerini hiç eksik etmiyor. Çünkü, nereye, nasıl harcandığını biliyor. Günümüzde devletin Yaşlı Yaşam Merkezi yok gibi. Hele Alzheimer hastalarının durumu ise daha büyük zorluk. Fethi Yaşar, böyle bir merkez yapmaya karar verdi. Batıkent’te 350 milyon liraya ihalesini yaptığı merkezin yapımına başladığında, daha önce okul yapıp Devlete bağışlayan iş insanı Sait Ulusoy, büyük bir ihtiyaç olan merkezin yapımına katkıda bunmak istedi. Tam 75 milyon lira bağışta bulundu. Merkez bitti. Buranın işletilmesi de önemli. Fethi Yaşar, Başkent Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile temas kurdu. İşletmesi Başkent Üniversitesi tarafından yapılacak merkez için Fethi Yaşar, “Beş yıldızlı yaşlı bakım merkezini cumartesi günü açacağız” dedi. “5 YILDIZLI MERKEZ” Fethi Başkanın o kadar önemli yatırımları olur ama hiç bunlardan söz etmez. Ama yaşlı bakım ve ayrı blokta Alzheimer hastaları için açılacak merkeze davet etmek için gazetemize geldiğinde, “Cumartesi günü açılışa geldiğinizde beş yıldızlı bir merkezle karşılaşacaksınız” dedi. Fethi Bey, bakanlara da davetiye gönderdi. Giderek yaşlanan nüfusa ve hastalığa karşı dikkat çekerken, Yenimahalle’ye örnek bir tesis kazandırdığı için de son derece mutlu. Başkan seçildiğinde ilçenin gelişmişlikte 180. sırada bulunan Yenimahalle, bugün 5’inci sırada. 500’den fazla park kazandırdığı ilçede ihtiyaca göre cami de yapıyor, cemevi de yapıyor. Aile Sağlık Merkezlerini, taziye evlerini yıllar önce yapmış. 5 bin öğrenciye kurs veriyor, onları sınavlara hazırlayan merkezleri var. Yenimahalle’nin “Fethi Abisi” ya da “Fethi Başkanı” onca yatırım yapmasına rağmen ne devlete ne de piyasaya borcu var. Yaşar şunları söylüyor: “Bugünkü değeriyle yaklaşık 4 milyar lira borçla aldığım belediyenin bir kuruş bile borcu yok. Bankalarda da hatırı sayılır miktarda paramız var. Göreve geldiğimde belediyenin bütün araçları kiralıkken, bugün kiralık hiçbir aracımız yok. Çalışanların maaş ve ücretleri hiç aksatılmadan ödeniyor. Onların huzurlu olması beni de huzurlu kılıyor. Devletimizin parası var. Önemli olan bunların yerinde ve halka dokunan hizmetler için kullanılmasıdır. Biz bunu başarıyoruz.” BU ESERLE GURUR DUYUYORUZ Toplam 7 bin 868 m2 kapalı alana sahip Yaşlı Yaşam Merkezi’nin işletilmesi konusunda Belediye ile Başkent Üniversitesiyle işbirliği protokolü imzalandı. Her odasında banyo bulunan merkezde çok amaçlı salon, yemek salonları, mutfaklar, sağlık birimleri, fizyoterapi odası, dinlenme odaları ve atölyeler, eczane de yer alıyor. Ayrıca 10 adet tek kişilik, 53 adet çift kişilik oda da vatandaşların kullanımına sunulacak. Merkezin ülke için büyük önem taşıdığını belirten Başkent Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, şunları anlattı: “Vatandaş olarak en temel görevimiz bu ülkeye hizmet etmektir. Bayrağımızı dünyanın en tepesinde dalgalandırmaktır. Başkent Üniversitesi bunun için var. Hepimiz yaşlanıyoruz ve yaşlılarımızın huzurlu bir yaşam sürmesi için katkı sunmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Bu merkezde, yaşlılarımızın güvenli, konforlu ve sosyal bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla hizmet verilecek. Bu merkezi ülkemize kazandıran Başkan Fethi Yaşar’a ve Sait Ulusoy’a teşekkür ediyorum. Yaşlılarımız burada modern donanım, deneyimli kadroları ve Başkent Üniversitesi güvencesiyle, sıkılmadan, huzur içinde yaşayacaklar. Yaşlılarımıza yalnızca bir bakım hizmeti değil, huzurlu bir yaşam alanı sunacağız. Biz de bu eserin en kaliteli şekilde hizmet vermesi için çalışacağız. Hepimiz bu eserle gurur duyacağız. Merkezi Cumartesi günü saat 19.00 da törenle açacağız.” “BOŞ GELİP, BOŞ GİDİYORUZ” Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sait Ulusoy Yaşlı Bakım Merkezi’ni hizmete sunmanın onurunu yaşadıklarını, bu merkezin Türkiye’de örnek olacağını, 7/24 hizmet verileceğini kaydetti. Yapımına maddi destekte bulunan iş insanı Sait Ulusoy, “İyi dostlar sizi her zaman doğruya yönlendirir. Başkanımızın bu projesini duyduğumda çok heyecanlandım. Hepimiz bu dünyaya boş gelip boş gidiyoruz, geriye sadece eserlerimiz ve yaptığımız iyilikler kalıyor. İşletmesinin mutlaka bir sağlık kurumu tarafından yürütülmesi gerektiğini düşündük. Sağolsun, Mehmet Haberal ve Başkent Üniversitesi sahip çıktı. Gurur duyacağımız bir hizmeti topluma sunmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Fethi Yaşar gibi halkçı belediye başkanıyla, dünya çapında üne sahip Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın, iş insanı Sait Ulusoy’un bu çalışmasını görünce siz de gurur duyacaksınız. Unutmayın sizler de yaşlanacaksınız... “Ne oldum değil, ne olacağım” demelisiniz. Benzer yerler açılması için devletimize çağrılarda bulunacaksınız...