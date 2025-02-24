Sayın Adana Valisi’ne,

Sayın Büyükşehir Belediye başkanına,

Sayın Çevre ve Şehircilik il müdürlüğüne ,

Ve bu konuda sorumluluğu bulunan tüm birimlere acil çağrı yapmak istiyorum.

Kenan Evren Bulvarı’ndaki bu rezalete ne zaman son verilecek?

Rezalet diyorum çünkü bu görüntüyü anlatacak daha doğru bir kelime bulamadım.

Bu nasıl yıkım?

Bu ne duyarsızlık!

Adana bu kadar mı sahipsiz?

Bu kentte herkes kafasına göre mi iş yapacak?

Birileri iş yapmak uğruna halkın anayasadan gelen haklarını nereye kadar gasp edecek?

Turgut Özal bulvarı ile Kenan Evren bulvarının kesiştiği noktada ağır hasarlı bir bina vardı.

6 Şubat depreminde ağır hasar almış ve yıkılması bekleniyordu.

Bir çok bina gibi Harman apartmanı içinde yıkım kararı çıkmıştı.

Yaklaşık iki hafta önce binanın yıkımı kontrollü olarak gerçekleştirilecekti ama olmadı.

Çok katlı Harman apartmanı büyük bir gürültüyle doğru düzgün önlem alınmadan kontrolsüz bir şekilde yıkıldı.

Ortalık bir anda toz dumana kesti .

Yıkılan binanın bütün molozları kendi alanından taşarak yolu tamamen kapattı.

Toz bulutu çevredeki yüzlerce iş yeri ve evi zor durumda bıraktı.

İnsanları şaşkına çeviren bu yıkımın ardından toz bulutun dağılmasıyla korkunç tablo ortaya çıktı.

Kenan Evren bulvarının bir bölümü yani Turgut Özal bulvarından geliş yönü tamamen kapanmıştı. Yıkımı gerçekleştiren firma çalışanları hemen iş makinalarıyla yolu kapattılar. Özal Bulvarı’ndan Kenan Evren’e dönmek isteyen sürücüler zorunlu olarak devam etmek zorunda kaldı. Bulvar üzerinde bulunan işyerleri ortaya çıkan tablo karşısında ne yapacağını kara kara düşürmeye başladı. Çoğu işyerlerine dahi gidemiyordu zira yol kapanmıştı.

İşyerlerine bırakın müşteri gelmesini tedarik için mal bile getiremiyorlar.

Harman apartmanı harman olmuştu olmasına da bu kontrolsüz yıkımı gerçekleştiren firma, “Yahu bi hata ettik, hatamız yüzünden koca yolu trafiğe kapattık, bir an önce gerekirse gece gündüz çalışıp yolu trafiğe açalım” diyeceklerine kafalarına göre davrandılar.

Ağır aksak çalıştılar.

Aradan günler geçti, dağ gibi dökülen molozlar kaldırılacağı yerde firma önce yıkımdan çıkan demirleri toparladı, onları eğdi büktü taşınacak hale getirdi ve kaldırdı. Sonra molozları derledi, topladı, hepsini bir araya getirdi, ardından da kamyonlarla taşıma işlemine başladı.

Aradan iki haftadan fazla zaman geçti neredeyse ama molozlar bir türlü kaldırılamadı.

Bir Allahın kulu da çıkıp ta, “Kardeşim bu ne sorumsuzluk, gerekirse üç vardiye yapın ve derhal bu enkazı kaldırın” demedi.

Olan her zaman ki gibi vatandaşa oldu.

Sayın Vali, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ve sayın diğer yetkililer, sizden vatandaş adına rica ediyorum.

Lütfen bu enkazın hemen kaldırılması için talimat veriniz, ayrıca bundan sonra yapılacak diğer yıkımlarda bu tür aksamaların yaşamaması için gereken önlemlerin alınması konusunda ilgililere gerekli uyarıyı yapınız.