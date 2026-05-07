İNSAN yaşamını anlamlı, değerli kılan çabalar ve çalışmalar bu niteliklerini topluma katkı nedeniyle almaktadır. Bunların başında da eğitim-öğretim gelmektedir. İnsanı insan yapan özellik yalnız yaradılış biçimi ve doğumla gelen yapı değil, onu bilgili, bilinçli, ahlâklı, duygulu ve düşünceli kılan toplumsal yönelişler ve katkılardır. Bu dokumayı da eğitim öğretim yerine getirmektedir. Gerçek, doyurucu, bilimsel bir eğitim-öğretim olursa siyaset, hukuk, ekonomi, ahlâk ve öbür alanlarda sorunlar çok az yaşanır. Kimi kuruluşların, kişilerin çabaları ve çalışmalarıyla topluma katkıları bu nedenlerle kutlanacak önem taşımaktadır.

YENI YAYINLAR

-Güliz Öktem TAŞDEMİR’in “Kentin İç Mekânları, Ankara Belleğinde Pasajlar (1950-1980)”,



-Özlem DİKEÇLİGİL/APAKGÜN’ün “Karanlığın İcadı” adlı öykü kitabı (İletişim Yayınları),



-Azmi GÜLER’in “Osmanlı’dan Günümüze Türk Anayasa Metinleri”,



-Ahmet TÜRK’ün “Anılarla Yaşanan Tarih”,



-Murat HAYDAROĞLU’nun “ATATÜRK’e Şiirlerim”, “Şiirlerimle ATATÜRK” ve “COŞKU” adlı şiir kitapları,



-Mustafa BALBAY’ın “Kemalizmin Centilmen Devrimcisi Ahmet Taner Kışlalı”,



-Leyla YILDIRIM’ın “Anadolu Kadını” adlı şiir kitabı, n Koptagel İLGÜN’ün “Dostlar Beni Hatırlasın - Nehir Söyleşi”,



-Prof. Dr. Koptagel İLGÜN, Argın AYTAÇ, Hande Köycü SÖYLEMEZ’in “Şenkaya Gazetesi ve Hüseyin KÖYCÜ ile ‘Celâl Bayar’ın Son Doktoru Anlatıyor’ kitapları, n Kübra ERŞAHIS’ın “Benimle Sağlıklı Kal” adlı kitabı,



-E. Kur. Alb. Dr. Mehmet UYSAL’ın “ATATÜRK Büyük Bir Ordudur” kitabı,



-Serhat TOMUR (Aşık SERATİ) “Kâbe-i Aşk, Cevherin Yansımaları” adlı kitabı,



-Sedat ŞENERMEN’in “TÜRKLER Neye Göre Müslüman Oldu?” adlı kitabı,



-Aslıhan TURHAN’ın “Güneş Doğudan Batıyordu - Bir Uzun Hikâye” kitabı,



-Prof. Dr. Sadık K. TURAL’ın “Tarihten Destana Akan Duyarlılık” adlı kitabının eklerle 6. baskısı,



-Ürün Yayınları’nın “Gönen Köy Enstitüsü’nden İlköğretim Müfettişliğine” adlı, eğitimci Mehmet Ayhan’a armağan kitabı,



-Recai ŞEYHOĞLU’nun “Değerlere Saygı” adlı anılar kitabı,



-Hakan PAKSOY ile Konuralp ERCİLASUN’un “Sadi Somuncuoğlu Anısına ‘Milli Egemenlik ve Türkiye’” adlı kitapları,



-Hünalp Ali SABİT’in “Kıbrıs’ta Erenköy Savaşı” adlı kitabı,



-Mustafa Oğuz MUCURLUOĞLU’nun “Sevgililer Gününde Hiç Randevum Olmadı” ve “Sarı Yalnızlık” adlı iki öykü kitabı.