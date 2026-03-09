Maç daha başlamamıştı. Fenerbahçeli oyuncular ısınırken yüzler asıktı. Sanki önceki günkü Beşiktaş-Galatasaray derbisinden etkilenmiş gibiydiler. Zirve mücadelesinde işler ters gidebilir bunu kabul ediyorum ama evindeki maça durgun başlama hakkın yok. Fenerbahçe’nin yarı sahasında presli ve temaslı oynuyordu Samsunspor.

Skriniar’ın sakatlığından sonra savunmanın ayarı ile çok oynadı Tedesco. Dün akşamın üçlü savunmasında Oosterwolde, Mert ve Levent uyumsuzdu. Konuk ekip kanatları, özellikle de sol kanadı çok etkili kullanıyordu. Mouandilmadji, ilk devrenin yıldızı olmuştu attığı 2 golle.

Guendouzi, beraberlik golünü atarken takımının en iyisiydi. İsmail maça niye 11’de başlamadı? Kante ancak idare ediyor. Guendouzi tek başına nereye kadar etkili olabilir? Kerem, resmen koşmaktan bitti. Cherif, gol attığı dakikaya kadar etkisizdi. Takımda iyi oynamayan oyuncu sayısı fazla olunca Asensio etkisini göremedik.

Nene, “Her şey bitti” dendiği anda attığı golle takımını umutlandırdı.

Dün akşam üretemeyen, temposunu yükseltemeyen Fenerbahçe ancak duraklama anlarında baskıyı kurabilmişti. Taraftarın homurdandığı Cherif, takımına 3 puanı getirdi.