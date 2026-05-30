Bugün mübarek Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü... Bayramınız mutlu geçtiyse şanslısınız demektir... Çünkü çok kişi endişelerle dolu tatsız-tuzsuz bir bayram yaşadı! Hukuk ve siyaset rezaletleri zirveye çıktı... Ortalık karmakarışık oldu... Coşkun meydan mitinglerinde iktidara yürüdüğü görülen CHP, yargı darbesiyle darmadağın edildi!Bu bayramda ana muhalefet partisinin haksızlıklara KURBAN edildiğine tanık olduk! Mahkemenin, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel’i görevden alıp, yerine kayyum olarak Kılıçdaroğlu’nu ataması bayramın da tadını kaçırdı. Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak CHP’nin avukatlarını işten attı... Parti Meclisi’ni iptal etti... Ekrem İmamoğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı Ofisi”ni dağıttı. Genel Merkez’de görevli 24 çalışanın işine (hiç tazminat ödemeden) son verdi. 21 kişinin daha işten atılacağı belirtildi. Bayramda kayyumun adaleti (!) böyle gerçekleşti. ★★★ Kurban Bayramı’nın ikinci günü Kılıçdaroğlu’nun CHP’si AKP heyeti ile mutluluk içinde bayramlaştı. CHP’li Ali Fazıl Kasap iktidarın dış politikasını övünce AKP’li Hüseyin Yayman “Bravo... İşte gerçek CHP bu” diye takdirlerini belirtti. Kayyum CHP’si ile AKP iktidarı âdeta kanka oldu. Halkın umut bağladığı CHP’nin Kurban Bayramı’nda, Kılıçdaroğlu’nun öfke ve ihtirasına kurban edilmesi üzücüydü. Siyasi tarihimize kara günler olarak geçecek! ★★★ Kılıçdaroğlu izleyeceği yol haritasını tarafsız medyaya değil, iktidarın destekçisi TGRT Haber’in Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e anlattı. Bu bile, ondaki şaşırtıcı değişimi göstermeye yeter!Fatih Atik’in haberinden öğrendiğimize göre, Kılıçdaroğlu’nun planlarında seçilmiş başkan Özgür Özel ile arkadaşlarını yok etmek de var. Fatih Atik, 38’inci CHP Kurultayı ile ilgili olarak açılan ceza davalarının bu yaz sonuna kadar bitmesinin beklendiğini belirterek durumu şöyle açıkladı: “O davalarda 9 milletvekilinin adları da geçiyor. Bu milletvekillerinin dokunulmazlıkları ne olacak? Benim edindiğim intiba, Kılıçdaroğlu bunun önünde durmayacak ve Meclis’te Özgür Özel dahil 9 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırılacak!” Demek ki, planın bir parçası bu... Dokunulmazlıkları kaldırılan Özgür Özel yargılanacak, belki de tutuklanarak içeri atılacak! Böyle bir senaryo, iktidara yürüyen CHP’nin sonu olur! Seçilmiş Genel Başkan hapiste olacak ve CHP erken veya zamanında yapılacak seçimlere Kılıçdaroğlu’nun hazırlayacağı aday listeleriyle girecek. O zaman CHP’ye “Elveda” demek gerekecek. Çünkü Kılıçdaroğlu CHP’sinin, Meclis’e girmek için yüzde 7’lik seçim barajını aşma şansı bile yoktur. Bunu nereden anlıyoruz? 1) Halkın, Kılıçdaroğlu’na duyduğu müthiş öfkeden... 2) Özgür Özel’in düzenlediği yüzden fazla mitingde toplanan mahşeri kalabalıkların onu, büyük bir güvenle bağırlarına basmasından anlıyoruz. Özgür Özel ve arkadaşları yoksa CHP de yok demektir. Bu böyle biline... Geniş halk kitlelerini etkileyip onlara umut verme başarısını gösteren Özgür Özel durumu iyi bildiği için İzmir mitinginde Kılıçdaroğlu’na: “Bu ülkeye, bu partiye kötülük yapma!” diye seslendi. Özel’in “Ben arkadaşlarımı satmam, ben bu yoldan dönmem” sözleri de anlayanlara önemli bir mesaj oldu! TEBESSÜM “Askıda ekmek bizi kurtarmaz!” Adam, dükkânın önünde naylon poşet içinde sallanan ekmekleri görünce “Bunlar nedir?” diye sormuş. “Askıda ekmek” demişler “Muhtaç durumda olan yoksul kişiler, askıdaki bu ekmeklerden alıp gidiyorlar.” Adam acı acı tebessüm ederek “Askıda ekmek bizi kurtarmaz! Bize çok şey lâzım...” demiş ve eklemiş: “Askıda ahlâk... Askıda namus... Askıda adalet... Askıda vicdan... Askıda akıl da olmalı ki eksiği olanlar alıp kullansınlar!” GÜNÜN SÖZÜ İhanet ve nankörlük insanoğlunun mayasında vardır!