Gittikçe beton yığını haline dönen Adana’nın merkez Çukurova ilçesinde şimdiye kadar korunabilmiş nadir yeşil alanlardan olan ve tohumlarının 1994 yılında atıldığı Adana Koop koruluğunda rant kokuları geliyor.

Çukurova Belediyesi sınırları içinde kalan toplamı 80 dönümlük yeşil alan olan Adana Koop koruluğunun önceki başkan Soner Çetin döneminde da bir firmaya “macera park” yapılması için kiralandığı iddia ediliyor.

Koruluğun yanındaki Adana Koop mahallesi sakinleri bir sabah uyandıklarında korulukta iş araçlarını, kamyonları, greyderleri görünce, başvurdukları Çukurova Belediyesinde durumu anlamışlar.

Bölgenin akciğeri niteliğindeki koruluğun CHP’den yeniden aday gösterilmeyen Soner Çetin döneminde ticari alan olarak bir firmaya kiralandığını öğrenmişler.

Bunun üzerine Adana Koop sakinleri imzalı dilekçelerle Çukurova Belediyesinden koruluğun yeşil alan olarak korunmasını talep ettiler. Bu koruluk, 1994 yılında Belediye Evleri Mahallesindeki Adana Koop proje alanında oluşturuldu. Kıraç alanda ilk fidanlar CHP’nin efsane Ankara Belediye Başkanı ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Adana’nın CHP ve SHP’den iki dönem belediye başkanı olan Selahattin Çolak, dönemin Bayındırlık Bakanı Onur Kumbaracıbaşı ve Adana Koop Kurucu Genel Başkanı Abdurrahman Özalp tarafından dikildi. Koruluk, 2014 yılında bakım protokolüyle Çukurova Belediyesi’ne devredilirken fidanlar 30 yılda irileşti, koruluk da bölgenin akciğeri haline gelen küçük çaplı bir ormana dönüştü.

Adana Koop sakinleri Çukurova Belediyesine verdikleri dilekçelerde; “Çukurova Belediyesine ait Adana Koop Koruluğu olarak geçen 1994 yılında Öğretmenkent Kooperatifi tarafından üyelerin katkısıyla 58.000 m2 lik çam ağaçlarıyla oluşturulan büyütülen Adana Koop Koruluğu 2014 yılında Belediyeye bakım protokolü ile devredilmiştir. Bu alan şu an büyüyen çam ağaçlarıyla ormana dönüşmüştür. Bizler, Adana Koop Koruluğu’nun doğal yapısını korumak isteyen vatandaşlar olarak, söz konusu alanın “Macera Parkı” yapılması amacıyla ticari bir firmaya kiralanmasına karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. “dediler.

Bu arada TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu da olaya el attı ve inceleme başlattı.

“Çukurova Koruluğu Yeşil Koridor Olarak Korunmalıdır!” başlığıyla bir basın açıklaması yapan TMMOB Adana Şubesi; Çukurova belediyesini halkın çağrılarına kulak vermeye davet etti ve koruluğun ranta kurban edilmemesi yönünde belediye yönetiminin harekete geçmesini istedi. TMMOB açıklamasında, “Kentimizin geleceği için yeşil alanlarımızı koruyalım, geliştirelim ve sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla yönetelim. Çukurova Koruluğunun doğal

dokusunun korunması ve peyzaj düzenlemelerinin bilimsel esaslara göre yapılması konusunda yetkilileri sorumluluk almaya davet ediyoruz.” dedi.

Bu arada İnşaat mühendisleri Adana Şube Başkanı Hıdır Çak önemli şeyler söylüyor. Çak; “Koruluğun ne kadarı kiraya verilmiş, nasıl kullanılacak belli değil. Evet bir iş adamına kiraya verildiği söyleniyor, bir anlaşma yapılmış ama burada ne kadar inşaat olacak, kaç metrekare yapı olacak hiçbir netlik yok. “diye endişelerini dile getiriyor.

Koruluğu kiraya verdiği söylenen Soner Çetin ise “Biz koruluğun sadece 15 metrekaresini kiraya verdik. Alt ve üst taraf olmak üzere firma iki adet kule yapacak. Başka bir kiraya verme olayı yok. Biz burada aslında güzel bir proje

yapacaktık ama ihale yapamadık. Koruluğun tamamen kiralanması gibi bir şey söz konusu değil. Çukurova Belediyesi, eğer bu korulukta bu 15 metrekare yer dışında inşaat olursa engellemeli” dedi.

Şimdi gözler Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay da…

Bu koruluk, CHP’nin önde gelen isimleri, unutulmaz efsane başkanları Murat Karayalçın ve Selahattin Çolak tarafından bizzat fidan olarak dikildi.

Elbette CHP’li bir belediye başkanına bu geçmişin hatırasına saygı duymak düşer.

Fakat ondan daha önemlisi Çukurova halkının çıkarlarını korumaktır.

Adana Koop koruluğu tıpkı Çukurova Kaymakamlığının karşısındaki koruluk gibi, halkın ancak parayla girebildiği, Çukurovalının kendi malıyken girmesine izin verilmeyen bir alan haline mi gelecek yoksa Çukurovalının yararlanabileceği,- piknik ve yürüyüş yapacağı bir alan olarak mı düzenlenecek?

Ayrıca Soner Çetin’in iddialarını da dikkate alıp eğer sadece 15 metrekaresi kiraya verildiyse, buna göre önlem alınmalı.

Fakat İMO Başkanı Hıdır Çak’ın da söz ettiği bir Encümen kararı ile kiralama da söz konusu gibi.

O halde Başkan Emrah Kozay bir an önce duruma el koymalı ve kamuoyunu aydınlatacak açıklama yapmalıdır.

Aslında söz konusu alanda kebapçı, oto pazarı gibi bölgenin yeşil alan statüsüne uymayan işyerleri de var. Bunların tümünün izinleri de araştırılmalı ve bölgenin yeşil alan statüsü korunmalı.

Buradaki 80 dönümlük yeşil alanda ayrıca semt pazarının bitişiğindeki alanlarda işgal varsa o da kaldırılmalı.

Semt Pazarının neden geciktiğini ise ayrıca konuşuruz!...

Çukurova Belediyesi bu bölgede halkın kullanımına açık park ve bahçeler, spor tesisleri yapabilir.

Şimdi herkes Çukurova Belediyesinin yeşil alan iken ticari alana çevrilen koruluk için nasıl tavır alacağını bekliyor.

Bu tercih, aynı zamanda Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’ın Çukurova halkının malını korumak adına ilk önemli sınavı olacak?

Bakalım tercihini halktan yana mı yapacak?

Sonucunu yakında göreceğiz!..