Önceki akşam, Meclis’te temsil edilen 3 siyasi partinin Grup Başkanvekilini; CHP’den Ali Mahir Başarır, İYİ Parti’den Dr. Turhan Çömez ve Yeniyol Partisi’nden Mehmet Emin Ekmen’i konuk ettiğim ARENA’da kısaca değindik.

Ancak konu çok önemli olduğu için ayrıntılı biçimde yazma gereğini duydum.

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Yıl, 2006...

Ankara’daki özel bir hastanenin sahibi, AKP Balıkesir Milletvekili Dr. Turhan Çömez’e bir rüşvet ihbarında bulunuyor. İddiasına göre, bir dış yatırımcıyla birlikte büyük bir hastane inşası için Maliye Bakanlığı’na başvurarak, mevzuata uygun şekilde arsa talep ediyorlar. Bu aşamada devreye bir aracı giriyor. Aracı “Bu iş 6 milyon dolara olur. Bunun 5 milyon dolarını bakanlığın tepesindeki bir kişinin oğlu alacak, 1 milyon dolar da benim komisyonum olacak!” diyor. Demekle kalmıyor, parayı nasıl ödeyeceğini, yetkilinin kendisine verdiği talimat doğrultusunda ayrıntılı biçimde anlatıyor.

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Dinledikleri karşısında şaşkına dönen Milletvekili Çömez, girişimciye dönemin Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’e bir mektup yazarak durumu anlatmasını söylüyor. Vatandaşın kaleme aldığı mektubu da elden Gül’e veriyor. Gül ise mektubu dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’a gönderiyor. Girişimcinin iddiası böyle...

Vahim ve son derece düşündürücü gelişmeler de bundan sonra başlıyor.

Maliye Bakanı Unakıtan tarafından çağrılan vatandaş, hem fırçalanıyor hem de bu işe zorlanıyor!..

Yatırımcı ne yapacağını bilemez duruma düşünce, tekrar Turan Çömez’e gidip yardım istiyor.

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Çömez de bu kez Başbakan Erdoğan’a bir mektup yazıp, durumu anlatmasını öneriyor.

İlkinde olduğu gibi, ikinci mektubu da elden Başbakan Erdoğan’a ulaştırıyor.

Yine bir sonuç çıkmayınca, son bir umutla şikayetçi vatandaşı Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’e götürüyor. Olaya son derece üzülen Şener, elinden bir şey gelemeyeceğini, zira işlerin hep böyle yürüdüğünü ifade ediyor.

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Şimdi olayın vahimden öte yönüne geliyoruz.

İhbar ettiği “rüşvet ve yolsuzluk olayı”, rüşveti isteyenler için değil, bunu Başbakan Erdoğan’a kadar bildiren Turan Çömez aleyhinde suç unsuruna dönüşüyor.

Zira o mektuplar, FETÖ’nün ilk Ergenekon iddianamesinde ek klasörlere giriyor. (Evinde yapılan aramada el konulan bilgisayarında bulunuyor.)

Yani Çömez, rüşvet ve yolsuzluğu ilgili bakanlara, hatta başbakana ihbar etti diye, “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya ya da görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüsle” suçlanıyor!..

Oysaki yasalara göre; bir suçun işlendiğini haber alan kamu görevlisinin bunu ilgili mercilere bildirmemesi suç sayılıyor.

AKP Milletvekili Turan Çömez, partiden kesin ihracı sonrasında yaptığı basın açıklamasında yaşadıklarını dile getirip yasaları hatırlatıyor.

Ama dinleyen kim?

Böylece onun İngiltere’ye gidip, inanılmaz engelleri aşarak İngilizce tıp fakültesi bitirme sınavlarını kazanacağı ve Basildon Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Servisi’nde çalışacağı sürgün yılları başlıyor.

Ta ki FETÖ’nün kumpas davaları çöküp, kendisine yüklenmeye çalışılan uydurma suçtan aklanıncaya kadar...