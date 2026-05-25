“Eleştirilerden Kupaya: Sarı-Kırmızılı Hikâye” serisinin ikinci bölümündeyiz… Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Atlético Madrid karşısında aldığı kritik sonuçla üst tur biletini cebine koyarken, yalnızca Avrupa’da değil transfer piyasasında da ses getiren hamlelere imza attı. Sezon başından bu yana yönetime yöneltilen “eksik kadro” eleştirileri sürerken, sarı-kırmızılılar devre arasında kadrosunu güçlendirme kararı aldı.

Bu doğrultuda Napoli forması giyen Noa Lang, Girona FC’nin genç yıldızı Yaser Asprilla VE Bayern Münih’ten eski futbolcusu Boey satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katıldı. Özellikle Avrupa’da gelen başarı sonrası yapılan bu hamleler, Galatasaray’ın sezonun kalan bölümünde hedef büyüttüğünün en net göstergelerinden biri oldu.

Tarihi Juventus Gecesi

Galatasaray, Süper Lig’de liderliğini sürdürürken Avrupa’da da sezonun en dikkat çekici performanslarından birine imza attı. Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus FC ile eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk maçta RAMS Park’ta adeta futbol resitali sundu. İtalyan devini 5-2 mağlup eden Galatasaray, Avrupa futbolunda gecenin en çok konuşulan takımı hâline geldi.

Ancak bu tarihi galibiyetin hemen ardından ligde beklenmedik bir puan kaybı geldi. Deplasmanda Konyaspor karşısına çıkan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak zirve yarışında yara aldı.

Juventus rövanşı ise tam anlamıyla bir karakter sınavına dönüştü. Rakibinin ikinci yarının başında 10 kişi kalmasına rağmen uzun süre oyunun gerisinde kalan Galatasaray, son dakikalara 3-0’lık dezavantajla girdi. Ancak pes etmeyen sarı-kırmızılılar uzatma bölümünde bulduğu iki golle skoru 3-2’ye getirdi ve ilk maçtaki farklı galibiyetin avantajıyla adını bir üst tura yazdırdı.

Liverpool’u Yendik Ama Yetmedi

Avrupa’daki yoğun tempoya rağmen Galatasaray ligde de kritik virajları dönmeye devam etti. Deplasmanda Beşiktaş JK ile oynanan derbide 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar, buna rağmen sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyonluk yarışında önemli bir mesaj verdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rakip bir kez daha Liverpool FC oldu. Grup aşamasında da İngiliz devini mağlup etmeyi başaran Galatasaray, iç sahada yine unutulmaz bir gece yaşattı ve Liverpool’u 1-0 yenmeyi başardı.

Ancak Avrupa’da hikâyenin sonu bu kez mutlu bitmedi. Anfield deplasmanında oyunun kontrolünü tamamen kaybeden Galatasaray, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı ve Devler Ligi’ne son 16 turunda veda etti.

Osimhen Şoku

Liverpool deplasmanının Galatasaray’a faturası yalnızca elenmek olmadı. Takımın en önemli hücum silahlarından Victor Osimhen, mücadelede yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre formasından uzak kaldı. Nijeryalı yıldızın yokluğu, özellikle hücum hattında ciddi bir düşüş yaşanmasına neden oldu.

Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Galatasaray’da moraller bozulurken, taraftarın en büyük endişesi Osimhen’in ne zaman döneceğiydi.



Hikayenin son bölümü yarın…