Her gelen İçişleri Bakanı, valiler ve emniyet müdürleri arasında değişiklik yapar. Bu, hep böyledir. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de “küçük çaplı” sayılabilecek vali ve emniyet müdürleri kararnamesi hazırladı, kararname Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı.

İçişleri Bakanlığı’nda bir gelenek vardır. Görevden alınan Emniyet Genel Müdürü bir il’e vali ya da yine önemli sayılacak bir göreve getirilirdi. Örneğin Süleyman Soylu döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Mehmet Aktaş, Ali Yerlikaya’nın bakanlığı döneminde görevden alındığında, İçişleri Bakan Yardımcılığı’na getirilmişti.

İLK SİVİL MÜSTEŞAR

Ali Yerlikaya döneminde Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne atanan Mahmut Demirtaş’ın adı, hemen hiçbir olumsuzluğa karışmamış, makama daha güneş doğmadan gelen, gece yarısında evine dönen bir çalışma içinde olduğu biliniyordu. Genel Müdürlüğü döneminde polisin çalışma saatlerinden, özlük haklarına, terfi sistemine kadar hazırlık yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü, siyasilerin isteklerinin en çok olduğu makamdır. Günümüzde çok sayıda emniyet mensubunun arkasında üç milletvekili, il başkanını göstermek mümkün.

Mahmut Bey’in adı hiçbir olumsuzluğa karışmadı. Ayrılırken düzenli, prensipli, uyumlu bir teşkilat bırakıyor. Emniyeti öğrenmek, yönetmek kolay değil. Şunu da belirtelim, emniyet mensupları öteden beri emniyet kökenli genel müdür atanmasını ister, bekler. Ancak bu pek gerçekleşmez. Yeni atanan genel müdür, sorunları öğrenene kadar bir yıldan fazla zaman geçeceği de sıkça dillendirilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, Nevşehir Valisi Ali Fidan atandı. Fidan, 2015 yılında Düzce Valiliğine atanmıştı. Fidan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Milli Savunma Bakanlığı’nın ilk sivil müsteşarı oldu. Bu göreve 25 Ağustos 2016 tarihinde başladı, 10 Ağustos 2023 tarihine kadar sürdürdü. Görevi müsteşar ama rütbesi orgeneraldi. Yazılarda ‘Müsteşar Orgeneral Ali Fidan’ yazılıyordu. Milli Savunma Bakanlığı’ndaki rütbesinden dolayı mülki idarede arkadaşları ona “Orgeneralim” diye hitap ediyordu. Bu görevden sonra Nevşehir Valiliği’ne atandı, şimdi de Emniyet Genel Müdürlüğü görevine başlıyor.

26 GÜN DAHA BEKLENSEYDİ

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, istihbarat kökenli. 15 Temmuz darbe girişimi döneminde İstihbarat Dairesi Başkanıydı. O gece Enginr Dinç’in de darbe girişiminde bulunanlara karşı mücadelesi unutulmaz. Dinç, daha sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevine, ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. Başarılı bir müdür olarak biliniyor. Ancak gidişi için sanki acele edildi. Emniyet müdürlerinde yaş haddinden 60, valilerde ise 65 yaşında emekliye ayrılıyor. Emniyet Müdürü Engin Dinç, 26 Mayıs’ta yaş haddini doldurduğu için zaten emekliye ayrılacaktı. O süre beklenmeden, Dinç merkeze alındı. 26 gün sonra da görevden ayrılmış olacaktı. Tabii bürokraside her bakanın kendi kadrosunu kurma gibi bir alışkanlığı olduğu da bir gerçek. O yüzden kimse bu durumu yadırgamıyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da, Ankara’da uzun yıllar görev yapan vali oldu. Emekliliğine henüz üç yıl var. İsmi hep iyi anılan idareci oldu. Ne mutlu Vali Beye...

Bir açıklama ve “Kes lan” kaymakamı götürdü

Selim Sır, Ayaş Belediyesi Basın Müşavirliği görevini yürütüyor, ayrıca bir gazete yayımlıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması salonda yapılacaktı. Fotoğraf çekme hazırlığı için Selim, gazete sahibi İbrahim Keskin’le salona girdiğinde, Başkomiser, “Siz salona giremezsiniz” dedi. “Neden?” diye sorduklarında kaymakamın talimatı olduğu söylendi.

Selim Sır, bu durumu henüz salona girmemiş olan Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu’na söyledi. Böyle bir talimat olduğunu öğrenen Başkan, gerçek olup olmadığını Emniyet Müdürüne sordu. Doğru olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine Başkan, “Madem basın girmeyecekse, fotoğraf, video çekemeyecekse biz de girmeyelim. Biz bunları halka duyuruyoruz” dedi.

AYAŞ HALKINDAN ÖZÜR DİLENDİ

Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman, durumu yerinde görmek için salona geldi. Ancak kaymakamın talimatıyla Yaman’a, CHP İlçe Başkan Yardımcısı Gazi Doğan’a arka sıralarda yer verildi. Tören protokol gerginliğiyle başladı. Ödül kazanan öğrencilere ödülleri verilirken de belediye başkanı yok sayıldı.

Başkan ve ekibi belediyeye döndüklerinde, sağdan-soldan edindikleri az sayıda fotoğrafı sosyal medyada paylaşırken “Elimizde olmayan nedenlerden dolayı, basın temsilcimiz içeriye alınmadığından dolayı, kısıtlı yayın yapıyoruz. Ayaş Halkı’ndan ve çocuklarımızdan özür diliyoruz” denildi.

“HADDİNİ BİL”, “KES LAN”

Bu yayından sonra Kaymakam “Bismillahirrahmanirrahim” diye başlayan Arapça açıklamasını yaptı. Bu resmi açıklama kaymakamlık sitesinden yayımlandı. Kaymakamın açıklamasından sonra CHP Milletvekili Umut Akdoğan, Kaymakam için “Haddini bil” diye sosyal medya paylaşımında bulundu. Kaymakamın cevabı ise

“Kes lan!” oldu.

AKP’den Etimesgut Belediye Başkan adayı olan kaymakamın açıklaması ve milletvekiline karşı “Kes lan” sözlerini AKP’liler de yadırgadı, “Bu nasıl söz” dediler. İşte o açıklamaların ardından Kaymakam Muharrem Eligül’e Edirne Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğü yolu göründü.

Partizanlık idareciye bir şey kazandırmaz. Kaymakam Eligül, olanlarla ilgili konuşmak istemedi. İyi ki de istemedi. Yeni partizanlık kokan açıklaması olacaktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yapılması gerekeni yaptı ve bu adım, benzer tutum içinde olan idareciler için ders oldu..