27 Ağustos’ta Mars’ın Terazi burcuna geçişi bizleri nasıl etkileyecek? Ülkemiz astroloji haritası için bu geçiş neden önemli? 9 Ağustos’ta Kova burcunda gerçekleşecek dolunay hangi gelişmeleri beraberinde getirecek? Nasıl kullanabiliriz? Sağlığımız ve gündelik ilişkilerimiz açısından nelere dikkat etmeliyiz? Hangi bölgeler, hangi ülkeler dolunaydan daha fazla etki alıyor? Gezegenlerin dolunay esnasında oluşturacağı uçurtma açı kalıbı astrolojide ne anlama geliyor? Politik ve jeopolitik ilişkiler, ekonomi nasıl etkilenecek? Bu haftaki yazımda bu konulara değineceğim. Detaylı bilgi verdiğim videoyu izlemek için tıklayınız https://youtu.be/BsA9VgEPRQg

DİPLOMASİDE STRESLER

Aksiyon gezegeni Mars 7 Ağustos’ta Terazi burcuna geçiyor. Terazi burcunun uzlaşmacı, diplomatik ve farklı görüş açılarını takdir edebilen, insanlar arasında dengeyi ve barışı sağlayabilen özellikleri, Mars’ın buradaki yerleşimiyle yanlış bir şekilde ortaya konabilir. Bu yerleşim, ikili ilişkilerden, ortaklıklardan yana sorunlar çıkacağının işaretçisidir. Diğer kişileri idare etmekte, ilişkilerde dengeyi bulmakta zorlanabiliriz. Olmadık çıkışlar yapmamız, gereksiz yere suçlu duruma düşmemize sebep olabilir. Birbirine zıt düşen istekleri arasında uygun bir orta yol bulmaya çalışmak bizi yorabilir. Kararsız kalabiliriz ve harekete geçmekte zorlanabiliriz ya da harekete geçme konusunda zamanlama hatası yapabiliriz.

ÇOK SAYIDA GEZEGEN AÇISI

Önümüzdeki haftanın en önemli özelliği, çok sayıda gezegen açısının kesinleşecek olması. Bunlardan bazıları olumsuz, bazılarıysa olumlu olarak nitelendirdiğimiz açılar. Bu yüzden hayli hareketli, olaylı hem stresli hem de fırsatlar sunan bir haftaya giriyoruz. Bu gezegen açıları bir form oluşturuyor ve buna Uçurtma deniyor. Uçurtma açı kalıbı, üç gezegen birbiri ile 120° açı yapıp, dördüncü bir gezegen ile karşıt konum bulunduğunda oluşur. Bu dördüncü gezegen diğer üç gezegenden ikisine 60° açı yapmalıdır. Bu açı kalıbının temel felsefesi, yelpazenin sapı konumundaki dördüncü gezegenin bulunduğu burç ve evin özelliklerinden yararlanarak başarıya ulaşmaktır. Kova dolunayı esnasında oluşan Uçurtma Açı Kalıbının zirve noktasında yer alan Mars, bizi mücadeleye çağıran streslerin sonuçta bizi ileri itmek için tasarlandığını göstermektedir. Eski İngiliz Başbakanlarından Winston Churchill’in bir sözünü hatırlatmakta yarar görüyorum: “Uçurtmalar rüzgarla değil, rüzgara karşı en yükseğe çıkar!”

MARS-SATÜRN KARŞITLIĞI

Geleneksel astrolojide kötücüller olarak tanımlanan Mars ve Satürn arasındaki olumsuz açılarda karşılaşılabilecek muhtemel durumları anlatmak üzere Dünya Astrolojisi kitabımdan olasılıkları paylaşacağım. Bu olasılıklar dünya geneli için geçerlidir, yani belli bir ülkeye veya bölgeye özel değildir: “Asker ile devlet yöneticileri arasında streslerin yaşandığı bir dönemdir. Darbe ya da despot yönetim görülebilir. Askeri başarısızlıklar, askeri rütbeli kişiler hakkında suçlamalar, görevden alınmaları ya da hapsedilmeleri gibi durumlar yaşanabilir. Hükümet ve yöneticiler için de olumsuz bir yerleşimdir. Hükümet veya devlet yönetiminde yer alan bazı kişiler itibar ve destek kaybına uğrar. Hükümet çökebilir. Suç oranında artış görülebilir. Hapishanede isyan ya da firar girişimleri, yangınlar, hastalıklar yaşanabilir. Genel olarak da hastalıklar artar; özellikle de mikrobik ve ateşli hastalıklar. Tarım, ziraat alanında, çiftçiler ve toprak sahipleriyle ilgili konularda olumsuz gelişmeler, kayıplar, toprak kaymaları, depremler görülebilir.”

MARS-NEPTÜN KARŞITLIĞI

Dünya geneli için geçerli olarak ele alacağımız bu karşıt açıyla ilgili olarak yine Dünya Astrolojisi kitabımdan alıntı yapacağım: “Anti-demokratik gelişmelere, politik kararsızlığa, istikrarsızlığa, kargaşaya açık bir dönemdir. Gizli komplolar, örtülü suçlar, perde arkası oyunlar, entrikalar, yasa dışı işler, sahtekarlıklar, aldatmalar ve skandallar artar. Salgın hastalıklara açık bir dönemdir; özellikle hastane veya hapishanelerde ya da hayvanlarla ilgili olarak. Alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılık yaratan maddelere bağımlı olan kişilerin sayısı çoğalabilir. Mistik ve ruhsal konularda çalışanlarla ilgili skandallar, suçlar ortaya çıkabilir. Askeri konularda belirsizlikler, faili meçhul cinayetler artabilir.”

MARS-URANÜS OLUMLU AÇISI

Bu olumlu açıyla ilgili Dünya Astrolojisi kitabımdan bir alıntı yapacağım: “Askeri ve güvenlik alanında, silah yapımı veya mekanikle ilgili alanlarda, uçak sanayii, havacılık, radyo-televizyon ve yayıncılık, elektrik-elektronik alanlarında, demir çelik sanayiinde yeni girişimler, reformlar, teknolojik atılımlar görülebilir. Yenilikçi ve reformist kişiler ortaya çıkar. Spor konusunda yeni keşif ve icatlar, spor kulüplerinde yenilenmeler ve sürpriz başarılar görülebilir. Askeri ya da sporcu geçmişi olan kişiler beklenmedik şekilde farklı alanlarda, örneğin siyaset alanında faaliyet gösterebilirler.”

MARS-PLÜTON OLUMLU AÇISI

Bu olumlu açıyla ilgili Dünya Astrolojisi kitabımdan bir alıntı yapacağım: “Ülkenin askeri konularda başarı ve güç elde etmesi bakımından olumlu bir açıdır. Özellikle ülke savaş halinde ise veya terörle mücadele ediyorsa. Önemli, etkin pozisyondaki askerler de büyük başarı ve güç elde edebilirler. Ülke, herhangi bir yıkım veya felaketten çıkmış ise, kendini yeniden yapılandırma gücüne sahiptir. Siyasi ve askeri erki elinde tutmak isteyenler de güçlüdür. Cerrahlar, psikologlar, arkeologlar, dedektifler, narkotik şube çalışanları açısından güçlendirici, itibar kazanmaya yönelik etkiler söz konusudur.”

KOVA BURCUNDA DOLUNAY

Kova burcunda yeniay ve dolunaylar, ay ve güneş tutulmaları, yoğun gezegen geçişleri, eşitlik ve demokrasi konularının vurgu kazandığı zamanlardır. Jenerasyon gezegenlerinin bu burçtan geçiş yaptığı zamanlarda eskimiş toplumsal kuralların giderek değişmeye başladığına, insanlığın daha değerli tutulduğu reformların yapıldığına, kendine özgürlüğün vurgu kazandığına şahit olabiliriz. Kova, kişisel özgürlüklerle, insan haklarıyla ilişkilendirilir. Kova burcundan yoğun gezegen geçişleri ve uzun dönemli etki yaratan kavuşum dönemleri, insanların görüşlerini serbestçe ifade etmek istediği, medeni hakların, insan haklarının, hayvan haklarının vurgulandığı zamanlardır.

8.8 KAMÇATKA DEPREMİ

Deprem esnasında Ay’ın Yükselen dersine yakın yerleşmesi ve Satürn-Neptün karşıtlığından uzaklaşmış, büyüteç etkisi yaratan Jüpiter ile dik açısını tamamlamış olması, depremin önemli göstergelerinden biri olarak görülebilir. Ayrıca Ay’ın yerleşimi halkın endişe ve paniğini gösteriyor. Deprem tahmini grafiğimizde 29 Temmuz sonrasında etkili deprem olasılığına dikkat çekmiştik. 6 Ağustos civarına kadar halen etkili deprem ve/veya yanardağ patlamalarında artış olasılığı devam ediyor. Detaylı bilgi verdiğim videoyu izlemek için tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=CVMx5RlV7T8&t=4s

HANGİ BÖLGELER ETKİLENİYOR?

9 Ağustos’ta gerçekleşecek Dolunayın iz düşümü Kanada ve Amerika üzerine denk düşüyor. Özellikle Los Angeles’in bulunduğu bölge dikkat çekiyor. Zira buradan Uranüs/Yükselen hattı da geçiyor. Bu bölge civarında sismik aktivitede artış, etkili deprem görebiliriz. Özgürleşme arzusu, halkın protestoları gibi temalar da bu dolunayın ana konuları arasında yer alıyor ve ABD astroloji haritasının Ay burcu da Kova olduğundan, halkın tepki vermesin sebep olacak olaylar yaşanabilir. Mars-Satürn-Neptün diziliminin denk geldiği Washington civarında kafalar karışık olacak. Skandallara, suçlamalara, birilerinin kurban durumuna düşürecek iftiralara, faili meçhul saldırılara da açık bir zaman dilimi olabilir.

BİZİM BÖLGEMİZ NASIL ETKİLENİYOR?

İçinde bulunduğumuz bölgeye gelince... Dolunay bizim bölgemizde önemli bir hat çizmiyor. Ama Mars-Satürn-Neptün dizilimi Avrupa üzerine iz düşüyor ve bu bölgede agresyona, diplomatik ve uluslararası ilişkiler bağlamında gerginliğe işaret ediyor. Kuzey Avrupa, Baltık ülkeleri özellikle dikkat çekiyor. Türkiye üzerine iz düşen Venüs-Jüpiter Tepe Noktası hattı ise, ülkemizin dış ülkeler nezdinde ve uluslararası alanda bazı fırsatları ve avantajları yakalayabileceğini düşündürüyor.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Kova dolunayı Türkiye astroloji haritasının para evlerine denk geliyor. 2.evdeki Neptün’e yakın, 5.evdeki para ile ilişkili Şans Noktası, Venüs ve Jüpiter’e dik açıda gerçekleşiyor. Dolayısıyla parasal açıdan stresleri gösteriyor. Enflasyon, ödemeler, borçlar bir taraftan, spekülasyonlar bir taraftan sıkıştıracak gibi gözüküyor. Bu işin zorlu tarafı. Öte yandan, Venüs-Jüpiter kavuşumunun saydığımız 5.ev gezegenlerine olumlu açısı, bazı dış menşeli fırsatları ve avantajları işaret ederken, borsaya destek verebilir ve biraz olsun yükselişle nefes aldırabilir. Özellikle 12 Ağustos civarı daha da etkili olacak bu olumlu kavuşum, Türkiye’nin diplomasi ve arabuluculuk alanlarında başarı göstermesini de anlatıyor olabilir.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi sabah saatleri pek çok iş ve girişim açısından uygun zamanda olduğumuzu gösteriyor. Değerlendirebiliriz. Akşam saatlerinde ilişkilere dikkat!

Salı gününün ilk yarısında şifa dolu bir enerji akışı var. Günün ikinci yarısında ise sert ve şiddetli olay ve gelişmelere açık olabiliriz. Sakarlıklara, kazalara dikkat! Askeri konularda önemli gelişmeler de devrede olabilir.

Çarşamba sabah saatleri ilişkiler, alışverişler, estetik ve güzelleştirmeyle ilgili işler açısından uygun gözükmüyor Hukuki konularda, uluslararası işlerde, yabancılarla ilgili konularda, etnik ve kültürel, dini konularda uzlaşmazlıklara açık olacağız. Kurumsal işlerde, devletle ilgili iş ve girişimlerde, finansal piyasalarla ilgili konularda dikkatli olalım.

Perşembe günü kararlılık gösterme ve harekete geçme konusunda tutukluk yaşayabilir, gecikmelerle karşılaşabiliriz. Duygusal anlamda da kendimizi engellenmiş ve baskılanmış hissedebiliriz. Spor sakatlıklarına da dikkat etmemiz gerekiyor.

Cuma günü entelektüel ve zihinsel konular, toplumsal temalar vurgu kazanmaya başlıyor. Öğle saatlerine kadarki süreçte uzlaşmazlıklara açık olacağız. Baskı, dayatma, aşağılama, intikam ve kıskançlık gibi aşağı duygulardan ve işlerden uzak duralım! Para piyasaları açısından zorlu bir zaman diliminde olabiliriz.

Cumartesi günü 10:54’te dolunayın da zirve noktasına varıyoruz. Toplumsal konularda tepkiler, fikir alışverişleri kendini ziyadesiyle gösterebilir. Engellenmeler, zorluklar ve stresler dikkat çekici derecede artabilir. Kandırılma ve yanlış yönlendirilmeye açık bir gündeyiz. Farkında ve dikkatli olalım!

Pazar günü beklenmedik olaylara, program ve yön değişikliklerine açık olacağız. Gün genelinde güç ve efor gerektiren işlere girişebiliriz. Dozunda cesaret göstererek ivme kazanabiliriz. Spor aktiviteleri ve hareket yaratmak için uygun bir gündeyiz.