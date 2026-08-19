Fenerbahçe adına maça başlangıç, kusursuz fırtına gibiydi ama sadece 15 dakika sürdü. Lyon tek topu çabuk ve ayağa isabetli oynayan bir ekip. Pas araları fazla olunca topu geri alamayan Fenerbahçe’de ritim düştü. Bu sezon tartışılacak yeni bir konu var: Talisca ve Asensio. Hangisi 10 numara olarak başlamalı? Bana göre şu ana kadar durmadan gol atan Talisca ile başlamak doğru bir karardı. “Asensio’nun dört Şampiyonlar Ligi kupası var. Böyle kritik maçları nasıl oynaması gerektiğini o daha iyi bilir” görüşünde olanlar da sayıca çok olabilir. Bu konuda son karar normal olarak İsmail Kartal’da. Openda’nın golü Lyon’a büyük moral vermişti ilk devre. “Anlatılmaz, yaşanır” diye bir söz vardır. Greenwood’un ceza sahası içinde zor açıdan nefis vuruşu o sözün karşılığıydı. Kadıköy’ü ayağa kaldırdı attığı gol. Beraberlik tam zamanında gelmişti. Lyon, oyunu hemen yavaşlatmak yerine Fenerbahçe’nin birinci bölgesine pres yapıp tehlikeli olabilecek ataklar geliştirdi. Fenerbahçe, bunaltıcı baskıyı bir türlü kuramıyordu. Asensio ve Nene oyundaydı. Kerem bu maçta da gol yollarından uzak kalmıştı. Talisca 10 numara görevinde çok iyi değildi. Nene’nin şutu direkten dönmese Fenerbahçe galibiyeti alabilirdi. Lukaku bitime 8 dakika kala oyuna girdi. Demek ki daha tam olarak hazır değil. Fenerbahçe çok zor bir rövanş oynayacak. Lyon hücumda pozisyon bulduğu anda golü atıyor.