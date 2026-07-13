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Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, son olarak Tayland'ı mağlup ederek, norma sezonu 9 galibiyet ve 25 puanla 4. basamakta tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın çeyrek finaldeki rakibi ise Guidetti'nin çalıştırdığı Kanada oldu. Bu bana kalırsa en iyi senaryolardan biri. Zira Kanada'yı mağlup ettiği durumda da Çin-ABD karşılaşmasının galibiyle oynayacağız ve bu iki takımdan herhangi biriyle eşleşmek de Brezilya veya İtalya'yla eşleşmekten her şekilde daha iyi olacak.

Türkiye'nin şampiyonluğa ulaşma şansı var mı peki? İtalya ve Brezilya'yla birlikte en iddialı 3 takımından biriyiz bence.

Ha Milletler Ligi'ni kazanıp kazanmamanın bir önemi var mı? Yok. Ama şu sıcak yaz günlerine keyif kattığı da bir gerçek.

ABBONDANZA

Yazının asıl konusu aslında Marcello Abbondanza olacaktı. Ancak Millilerden bahsetmeden de edemezdik.

Milletler Ligi'nden elenen ülke Bulgaristan oldu. Komşumuzun özel bir durumu var. Baş antrenörleri Abbondanza…

Ve çok ilginçtir, akıl alır şey değildir ki, dünyanın en iyi kadın voleybol takımları arasında yer alan Fenerbahçe, dünyanın en iyi oyuncularını böyle bir baş antrenöre emanet.

Fenerbahçe yönetiminin sezon başlamadan bu işe bir çözüm bulması gerekiyor. Yoksa, CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sene de başarı hayal olacak.