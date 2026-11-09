Fenerbahçe 2014’te, Manchester United ise 2013’te son şampiyonluğunu kazandı. İki takımın birçok yönden benzerliği vardır, dahası da çıkarılabilir ancak geçtiğimiz hafta İngiltere’de yayınlanan bir yazı dikkatimi çekti.

Sezona Michael Carrick yönetiminde giren Manchester United, felaket bir başlangıca imza attı. 10 haftada sadece 1 galibiyet alabilen ‘kırmızı şeytanlar’ milli araya küme düşme hattında girdi. Sir Alex Ferguson sonrası 7. teknik direktör olarak göreve gelen Carrick’e büyük bir eleştiri bombardımanı altında. Neredeyse 1,5 sezonda bir hoca değiştiren United, olası bir değişiklik artık sürpriz olarak görülmüyor, hatta bazı isimler bile konuşulmaya başlandı. Manchester United’ın kötü gidişatı Ada basınında artık bir endüstri haline geldi. Kısacası Manchester United ne kadar başarısız olursa alıcısı da o kadar yüksek oluyor. Konvansiyonel medyada ve sosyal medyada bunun şaklabanlığını yapacak insan sayısı o kadar artıyor.

Türkiye’de bu durumda olan ise Fenerbahçe örneği var. 12 sezonluk şampiyonluk hasreti sonrası Türk medyasında Fenerbahçe’nin başarısızlığında ellerini ovuşturan tiplerin çoğaldığını görüyoruz. Eski futbolcusu, etkileşim için her şeyi mübah göreni, objektif yorumcusu derken bu bir endüstri yarattı. Kısacası sistem öyle bir hale geldi ki Fenerbahçe kazandığında veya şampiyon olduğunda belki de izlenmeler düşecektir.