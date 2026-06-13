Futbolseverlerin büyük merakla beklediği FIFA 2026 Dünya Kupası, Meksika-Güney Afrika maçıyla birlikte başladı. Pele ve Maradona’nın efsaneleştiği Azteca Stadı’nda turnuvanın başlaması futbola tutkuyla bağlı olanlar için unutulmazdı.

Ancak turnuvanın başlamasıyla FIFA’nın elimizdeki en büyük tutku olan futbolun doğasına nasıl saldırdığına şahit olduk. Turnuvanın 2018’de Rusya’ya, 2022’de Katar’a ve 2026’da ABD’ye verilmesi FIFA’nın ev sahibi seçmedeki motivasyonunu bizi anlatıyor. Futbol artık 90 dakika değil!

ABD’nin başını çektiği organizasyon futbolun katledildiği bir laboratuvara döndü. Meksika-Güney Afrika maçındaki su molası insani bir durum gibi yansıtılsa da arkasında bambaşka bir gerçek yatıyor. Ulvi bir davranış gibi görünen bu uygulama reklam şovuna döndürüldü. Yayıncı kuruluşlar bundan büyük bir rant dilimi devşirdi. Öyle ki FIFA’nın 3 dakikalık su molasında yayıncı kuruluşlar için koyduğu 2 dakika 10 saniye kuralı daha ilk maçtan delindi.

Infantino ve yönetiminin televizyon başındaki milyarlarca insanı bir tüketim bombardımanına tutması, uzun sürede futbola büyük bir darbe vuracak.

ABD’de NBA ve Super Bowl’da gördüğümüz uzun duraksamalar ve tamamen şova çevrilen reklam araları artık futbola sirayet etti. 45 dakikalık 2 devre sonunda biten 90 dakikalık futbol oyunu artık 90 dakika değil.

Ancak bunun dışında kalan kuruluşlar olduğunun da altını çizelim. İngiltere’deki kamu yayıncısı BBC, su molalarında reklam arasına gitmeyi reddetti. Stadyumu ve su içen futbolcuları gösteren BBC şu anda bu uygulamaya direniyor. Bakalım 19 Temmuz’a kadar bu Dünya Kupası’nda daha neler göreceğiz.