Aşağıda İBB’nin Kent Lokantası’na gidip tabildotu beğenerek paylaşım yapan ve hakkında ‘örtülü reklam’ soruşturması açılan yemek yazarı Vedat Milor’un hayali (kurgu) emniyet sorgusunu bulacaksınız.

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Sorgu Odası - İstanbul Emniyeti, Gastronomi Suçları Masası (Loş bir oda, spot ışıkları Vedat Milor’un yüzüne tutulmuş. Karşısında iki sivil polis, önlerinde defter, kalem, malum tabildot tepsisi ve tabaklar...)

Komiser: Evet Milor Bey, Kent Lokantası’nda yemek yemişsiniz. Hem de afiyetle! Doğru mu?

Vedat Milor (sakin): Evet, yedim doğrudur.

Komiser: Nasıl yani? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Bir de reklamını yapıyorsunuz!

Vedat Milor: Benim işim yemek eleştirmenliği. Beğendiğim bir yemeği övmek suç mu?

Komiser: Önce şu çorba meselesinden başlayalım. Ezogelin çorbası sıcak mı geldi, soğuk mu?

Vedat Milor: Optimal sıcaklıkta ne damağı yakıyor ne de soğuk.

Komiser: Hah! Yani mükemmel diyorsunuz! İşte örtülü reklam!

Vedat Milor: Hayır, çorba sadece iyi yapılmıştı.

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Diğer polis memuru (araya girer): Şu kuru fasulyeye gelelim. Yağlı mıydı?

Vedat Milor: Hayır gayet güzeldi, mideyi yakmadı.

Komiser: Ama Twitter’da biri “Yağlıydı ve gaz yaptı” demiş. Yani ya siz yalan söylüyorsunuz ya da yemek herkese eşit şekilde servis edilmiyor! Belediye ayrıcalıklı mı davranıyor?

Vedat Milor: Belki o kişinin damak tadı farklıdır.

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Komiser (Önündeki hoşaf kasesini göstererek): Peki, şu soruya cevap ver: Hoşafın şekeri tam kararında mıydı, yoksa eksik mi?

Vedat Milor: Bence tam olması gerektiği gibiydi.

Polis memuru: Bunu yazın, komiserim! “Hoşaf mükemmeldi” diyor!

Komiser (Müstehzi ifadeyle): Şimdi sana bir atasözü soracağım Milor Bey... Bakalım gerçekten gastronomiden anlıyor musun? “Eşek hoşaftan ne anlar?”

Vedat Milor (Kollarını kavuşturup düşünerek): Aslında bu atasözü, lezzet bilinci olmayanların nitelikli bir ürünü takdir edemeyeceğini ima eder.

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Komiser: Gelelim en önemli soruya... Pilav tane tane miydi?

Vedat Milor: Kesinlikle. Hem de tereyağı kokusu tam kıvamındaydı.

Polis memuru (Sinirle sandalyeye vurur): Gördünüz mü komiserim? Örtülü reklamın kralı bu işte!

Komiser: İmamoğlu’nun pilavı güzelmiş öyle mi? Sen bunu diyerek ne yapmak istiyorsun Milor Bey?

Vedat Milor: Sadece iyi bir yemeği takdir ettim.

Komiser: O zaman şöyle yapalım... Ya Kent Lokantası’nda yemek yediğini inkâr edersin. Ya “Pilav lapa gibiydi” diye tweet atarsın. Ya da “Fast-food bile buradan iyidir” dersin, bu dosyayı kapatırız.

Vedat Milor (Derin nefes alır, gözlerini kapatır): Bu kadar absürt bir suçlama görmedim. Size son cevabım... (Araya fon müziği girer. Kamera yaklaşır, Milor gözlerini açar ve net bir şekilde konuşur.)

-Yemeği beğendim. Çünkü damak tadım var. Üstelik hem ucuz hem lezzetli. Halk lokantasına gidip yazmayım da nereyi yazayım.

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Komiser ve polis memuru donup kalır. Dosya kapanmaz, çünkü bu yemek davası daha çok su kaldırır.

Bu saatten sonra ay sonunu zor getiren emeklileri ise bir panik alır. Zira emekliler, “Kent Lokantası’na üye olmamakla birlikte, buraya bilerek ve isteyerek gitmekten” yargılanabilirler.

Perde kapanır.